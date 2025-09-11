ROGIN.AI (ROG) realiojo laiko kaina yra $ 0.2132. Per pastarąsias 24 valandas ROG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2122 iki aukščiausios $ 0.2135 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROG kaina yra $ 0.7230281392961057, o žemiausia – $ 0.1328107600152995.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROG per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ROGIN.AI (ROG) rinkos informacija
No.1035
$ 14.28M
$ 14.28M$ 14.28M
$ 14.14K
$ 14.14K$ 14.14K
$ 42.64M
$ 42.64M$ 42.64M
66.99M
66.99M 66.99M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
ETH
Dabartinė ROGIN.AI rinkos kapitalizacija yra $ 14.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.14K. ROG apyvartoje yra 66.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.64M
ROGIN.AI (ROG) kainos istorija USD
Stebėkite ROGIN.AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000383
+0.18%
30 dienų
$ -0.0004
-0.19%
60 dienų
$ +0.0009
+0.42%
90 dienų
$ -0.0329
-13.37%
ROGIN.AI kainos pokytis šiandien
Šiandien ROG užfiksuotas $ +0.000383 (+0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ROGIN.AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0004 (-0.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ROGIN.AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ROG rodiklis pasikeitė $ +0.0009 (+0.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ROGIN.AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0329 (-13.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ROGIN.AI (ROG) pokyčius?
To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.
ROGIN.AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ROGIN.AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ROGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ROGIN.AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ROGIN.AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ROGIN.AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ROGIN.AI (ROG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ROGIN.AI (ROG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ROGIN.AI prognozes.
Supratimas apie ROGIN.AI (ROG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ROGIN.AI (ROG)
Ieškote, kaip nusipirkti ROGIN.AI? Viskas paprasta ir patogu! ROGIN.AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.