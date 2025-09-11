Reality Metaverse (RMV) realiojo laiko kaina yra $ 0.00264. Per pastarąsias 24 valandas RMV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0025 iki aukščiausios $ 0.00273 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RMV kaina yra $ 0.09872345441372067, o žemiausia – $ 0.001912759135737554.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RMV per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – -0.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Reality Metaverse (RMV) rinkos informacija
$ 659.72K
$ 16.41K
$ 2.64M
249.89M
1,000,000,000
MATIC
Dabartinė Reality Metaverse rinkos kapitalizacija yra $ 659.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.41K. RMV apyvartoje yra 249.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.64M
Reality Metaverse (RMV) kainos istorija USD
Stebėkite Reality Metaverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000199
-0.75%
30 dienų
$ -0.00018
-6.39%
60 dienų
$ +0.00036
+15.78%
90 dienų
$ +0.00031
+13.30%
Reality Metaverse kainos pokytis šiandien
Šiandien RMV užfiksuotas $ -0.0000199 (-0.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Reality Metaverse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00018 (-6.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Reality Metaverse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RMV rodiklis pasikeitė $ +0.00036 (+15.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Reality Metaverse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00031 (+13.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Reality Metaverse (RMV) pokyčius?
Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.
Reality Metaverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Reality Metaverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RMVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Reality Metaverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Reality Metaverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Reality Metaverse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Reality Metaverse (RMV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Reality Metaverse (RMV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Reality Metaverse prognozes.
Supratimas apie Reality Metaverse (RMV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RMVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Reality Metaverse (RMV)
Ieškote, kaip nusipirkti Reality Metaverse? Viskas paprasta ir patogu! Reality Metaverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.