Reality Metaverse (RMV) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieReality Metaverse (RMV), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Reality Metaverse (RMV) Informacija

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Oficiali svetainė:
http://realitymeta.io/
Baltoji knyga:
https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90

Reality Metaverse (RMV) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Reality Metaverse (RMV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 639.73K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 249.89M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.56M
Visų laikų rekordas:
$ 0.11
Visų laikų minimumas:
$ 0.001912759135737554
Dabartinė kaina:
$ 0.00256
Reality Metaverse (RMV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Reality Metaverse (RMV) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RMV tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RMV tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RMV tokenomiką, galite peržiūrėti RMV tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti RMV

Norite įtraukti Reality Metaverse (RMV) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius RMV pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Reality Metaverse (RMV) Kainų istorija

RMV kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

RMV kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RMV? Mūsų RMV kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.