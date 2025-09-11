RejuveAI (RJV) realiojo laiko kaina yra $ 0.005188. Per pastarąsias 24 valandas RJV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005095 iki aukščiausios $ 0.005264 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RJV kaina yra $ 0.1467508749159545, o žemiausia – $ 0.004182309505969666.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RJV per pastarąją valandą pasikeitė -0.69%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
RejuveAI (RJV) rinkos informacija
No.1540
$ 3.99M
$ 193.61K
$ 5.19M
769.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
76.90%
ETH
Dabartinė RejuveAI rinkos kapitalizacija yra $ 3.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 193.61K. RJV apyvartoje yra 769.07M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.19M
RejuveAI (RJV) kainos istorija USD
Stebėkite RejuveAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001457
-0.27%
30 dienų
$ +0.000358
+7.41%
60 dienų
$ -0.000612
-10.56%
90 dienų
$ -0.000632
-10.86%
RejuveAI kainos pokytis šiandien
Šiandien RJV užfiksuotas $ -0.00001457 (-0.27%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
RejuveAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000358 (+7.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
RejuveAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RJV rodiklis pasikeitė $ -0.000612 (-10.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
RejuveAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000632 (-10.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir RejuveAI (RJV) pokyčius?
Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.
RejuveAI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos RejuveAI (RJV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RejuveAI (RJV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RejuveAI prognozes.
Supratimas apie RejuveAI (RJV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RJVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
