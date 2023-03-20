RJV
Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.
VardasRJV
ReitingasNo.1571
Rinkos kapitalizacija$0.00
Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00
Rinkos dalis%
Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.05%
Cirkuliuojantis kiekis769,066,651
Maksimali pasiūla1,000,000,000
Bendra pasiūla1,000,000,000
Cirkuliacijos norma0.769%
Išleidimo data--
Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--
Visų laikų rekordas0.1467508749159545,2023-03-20
Mažiausia kaina0.004182309505969666,2025-08-03
Vieša blokų grandinėETH
Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.