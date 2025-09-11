Rivalz Network (RIZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.001978. Per pastarąsias 24 valandas RIZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00193 iki aukščiausios $ 0.002023 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIZ kaina yra $ 0.03380782920700334, o žemiausia – $ 0.00101630910367032.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rivalz Network (RIZ) rinkos informacija
Dabartinė Rivalz Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.77K. RIZ apyvartoje yra 1.15B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.89M
Rivalz Network (RIZ) kainos istorija USD
Stebėkite Rivalz Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000099
+0.05%
30 dienų
$ -0.000342
-14.75%
60 dienų
$ -0.000867
-30.48%
90 dienų
$ -0.002742
-58.10%
Rivalz Network kainos pokytis šiandien
Šiandien RIZ užfiksuotas $ +0.00000099 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rivalz Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000342 (-14.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rivalz Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RIZ rodiklis pasikeitė $ -0.000867 (-30.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rivalz Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002742 (-58.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rivalz Network (RIZ) pokyčius?
Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes.
The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.
Rivalz Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rivalz Network (RIZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rivalz Network (RIZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rivalz Network prognozes.
Supratimas apie Rivalz Network (RIZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
