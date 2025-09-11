Daugiau apie RIZ

RIZ Kainos informacija

RIZ Baltoji knyga

RIZ Oficiali svetainė

RIZ Tokenomika

RIZ Kainų prognozė

RIZ Istorija

RIZ pirkimo vadovas

RIZvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RIZ Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Rivalz Network logotipas

Rivalz Network kaina(RIZ)

1 RIZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.001978
$0.001978$0.001978
+0.05%1D
USD
Rivalz Network (RIZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:52:51(UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00193
$ 0.00193$ 0.00193
24 val. žemiausia
$ 0.002023
$ 0.002023$ 0.002023
24 val. aukščiausia

$ 0.00193
$ 0.00193$ 0.00193

$ 0.002023
$ 0.002023$ 0.002023

$ 0.03380782920700334
$ 0.03380782920700334$ 0.03380782920700334

$ 0.00101630910367032
$ 0.00101630910367032$ 0.00101630910367032

+0.15%

+0.05%

-1.94%

-1.94%

Rivalz Network (RIZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.001978. Per pastarąsias 24 valandas RIZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00193 iki aukščiausios $ 0.002023 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIZ kaina yra $ 0.03380782920700334, o žemiausia – $ 0.00101630910367032.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rivalz Network (RIZ) rinkos informacija

No.1813

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

$ 54.77K
$ 54.77K$ 54.77K

$ 9.89M
$ 9.89M$ 9.89M

1.15B
1.15B 1.15B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

Dabartinė Rivalz Network rinkos kapitalizacija yra $ 2.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.77K. RIZ apyvartoje yra 1.15B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.89M

Rivalz Network (RIZ) kainos istorija USD

Stebėkite Rivalz Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000099+0.05%
30 dienų$ -0.000342-14.75%
60 dienų$ -0.000867-30.48%
90 dienų$ -0.002742-58.10%
Rivalz Network kainos pokytis šiandien

Šiandien RIZ užfiksuotas $ +0.00000099 (+0.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rivalz Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000342 (-14.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rivalz Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RIZ rodiklis pasikeitė $ -0.000867 (-30.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rivalz Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.002742 (-58.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rivalz Network (RIZ) pokyčius?

Peržiūrėkite Rivalz Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Rivalz Network (RIZ)

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rivalz Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RIZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rivalz Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rivalz Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Rivalz Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rivalz Network (RIZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rivalz Network (RIZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rivalz Network prognozes.

Peržiūrėkite Rivalz Network kainos prognozę dabar!

Rivalz Network (RIZ) Tokenomika

Supratimas apie Rivalz Network (RIZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Rivalz Network (RIZ)

Ieškote, kaip nusipirkti Rivalz Network? Viskas paprasta ir patogu! Rivalz Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RIZ į vietos valiutas

1 Rivalz Network(RIZ) į VND
52.05107
1 Rivalz Network(RIZ) į AUD
A$0.00298678
1 Rivalz Network(RIZ) į GBP
0.00144394
1 Rivalz Network(RIZ) į EUR
0.0016813
1 Rivalz Network(RIZ) į USD
$0.001978
1 Rivalz Network(RIZ) į MYR
RM0.00834716
1 Rivalz Network(RIZ) į TRY
0.08167162
1 Rivalz Network(RIZ) į JPY
¥0.290766
1 Rivalz Network(RIZ) į ARS
ARS$2.817661
1 Rivalz Network(RIZ) į RUB
0.16939592
1 Rivalz Network(RIZ) į INR
0.17467718
1 Rivalz Network(RIZ) į IDR
Rp32.42622432
1 Rivalz Network(RIZ) į KRW
2.7548595
1 Rivalz Network(RIZ) į PHP
0.11308226
1 Rivalz Network(RIZ) į EGP
￡E.0.09526048
1 Rivalz Network(RIZ) į BRL
R$0.0106812
1 Rivalz Network(RIZ) į CAD
C$0.00272964
1 Rivalz Network(RIZ) į BDT
0.2409204
1 Rivalz Network(RIZ) į NGN
2.98339762
1 Rivalz Network(RIZ) į COP
$7.75684568
1 Rivalz Network(RIZ) į ZAR
R.0.03467434
1 Rivalz Network(RIZ) į UAH
0.08165184
1 Rivalz Network(RIZ) į VES
Bs0.308568
1 Rivalz Network(RIZ) į CLP
$1.900858
1 Rivalz Network(RIZ) į PKR
Rs0.56177178
1 Rivalz Network(RIZ) į KZT
1.06630024
1 Rivalz Network(RIZ) į THB
฿0.06293996
1 Rivalz Network(RIZ) į TWD
NT$0.0599334
1 Rivalz Network(RIZ) į AED
د.إ0.00725926
1 Rivalz Network(RIZ) į CHF
Fr0.00156262
1 Rivalz Network(RIZ) į HKD
HK$0.01538884
1 Rivalz Network(RIZ) į AMD
֏0.75581358
1 Rivalz Network(RIZ) į MAD
.د.م0.01786134
1 Rivalz Network(RIZ) į MXN
$0.03685014
1 Rivalz Network(RIZ) į SAR
ريال0.0074175
1 Rivalz Network(RIZ) į PLN
0.00719992
1 Rivalz Network(RIZ) į RON
лв0.00856474
1 Rivalz Network(RIZ) į SEK
kr0.0184943
1 Rivalz Network(RIZ) į BGN
лв0.00330326
1 Rivalz Network(RIZ) į HUF
Ft0.66532008
1 Rivalz Network(RIZ) į CZK
0.04130064
1 Rivalz Network(RIZ) į KWD
د.ك0.00060329
1 Rivalz Network(RIZ) į ILS
0.00658674
1 Rivalz Network(RIZ) į AOA
Kz1.80308546
1 Rivalz Network(RIZ) į BHD
.د.ب0.000745706
1 Rivalz Network(RIZ) į BMD
$0.001978
1 Rivalz Network(RIZ) į DKK
kr0.01261964
1 Rivalz Network(RIZ) į HNL
L0.05184338
1 Rivalz Network(RIZ) į MUR
0.09011768
1 Rivalz Network(RIZ) į NAD
$0.03477324
1 Rivalz Network(RIZ) į NOK
kr0.01964154
1 Rivalz Network(RIZ) į NZD
$0.00332304
1 Rivalz Network(RIZ) į PAB
B/.0.001978
1 Rivalz Network(RIZ) į PGK
K0.00838672
1 Rivalz Network(RIZ) į QAR
ر.ق0.00719992
1 Rivalz Network(RIZ) į RSD
дин.0.19817582

Rivalz Network išteklius

Išsamesnei Rivalz Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Rivalz Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rivalz Network

Kiek Rivalz Network(RIZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RIZ kaina USD valiuta yra 0.001978USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RIZ į USD kaina?
Dabartinė RIZ kaina USD valiuta yra $ 0.001978. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rivalz Network rinkos kapitalizacija?
RIZ rinkos kapitalizacija yra $ 2.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RIZ apyvartoje?
RIZ apyvartoje yra 1.15BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RIZ kaina?
RIZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03380782920700334USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RIZ kaina?
RIZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00101630910367032USD.
Kokia yra RIZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RIZ yra $ 54.77KUSD.
Ar RIZ kaina šiais metais kils?
RIZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RIZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:52:51(UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RIZ-į-USD skaičiuoklė

Suma

RIZ
RIZ
USD
USD

1 RIZ = 0.001978 USD

Prekiauti RIZ

RIZUSDT
$0.001978
$0.001978$0.001978
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis