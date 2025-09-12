Rivalz Network (RIZ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Rivalz Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RIZ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Rivalz Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Rivalz Network kainos prognozė
$0.001712
-1.04%
USD
Faktinis
Prognozė
Rivalz Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Rivalz Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001712 prekybos kainą 2025 m.

Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Rivalz Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001797 prekybos kainą 2026 m.

Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RIZ ateities kaina yra $ 0.001887 su 10.25% augimo norma.

Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RIZ ateities kaina yra $ 0.001981 su 15.76% augimo norma.

Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RIZ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002080, o augimo norma – 21.55%.

Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RIZ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002184, o augimo norma – 27.63%.

Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rivalz Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003559 prekybos kainą.

Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Rivalz Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005797 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001712
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001797
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001887
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001981
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002080
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002184
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002294
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002408
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002529
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002655
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002788
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002928
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003074
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003228
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003389
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003559
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Rivalz Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001712
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001712
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001713
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001719
    0.41%
Rivalz Network (RIZ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RIZ kaina yra $0.001712. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Rivalz Network (RIZ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RIZ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001712. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Rivalz Network (RIZ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RIZ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001713. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Rivalz Network (RIZ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RIZ kaina yra $0.001719. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Rivalz Network kainų statistika

$ 0.001712
$ 0.001712$ 0.001712

-1.04%

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

1.15B
1.15B 1.15B

$ 59.98K
$ 59.98K$ 59.98K

--

Naujausia RIZ kaina yra $ 0.001712. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.04%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.98K.
Be to, RIZ turi 1.15B apyvartą ir $ 1.97M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Rivalz Network (RIZ)

Bandote įsigyti RIZ? Dabar galite RIZ įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Rivalz Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RIZ dabar

Rivalz Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Rivalz Network, dabartinė Rivalz Network kaina yra 0.001714USD. Apyvartinė Rivalz Network (RIZ) pasiūla yra 0.00 RIZ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.97M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000053
    $ 0.001789
    $ 0.0017
  • 7 dienos
    -0.12%
    $ -0.000253
    $ 0.002207
    $ 0.0017
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -0.000573
    $ 0.002338
    $ 0.001552
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Rivalz Network kaina pasikeitė $-0.000053, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Rivalz Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002207 ir žemiausia $0.0017. Kainos pokytis buvo -0.12%. Ši naujausia tendencija parodo RIZ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Rivalz Network įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000573 vertę. Tai rodo, kad RIZ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Rivalz Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RIZ kainų istoriją

Kaip veikia Rivalz Network (RIZ) kainų prognozės modulis?

Rivalz Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RIZ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Rivalz Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RIZ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Rivalz Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RIZ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RIZ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Rivalz Network potencialą.

Kodėl RIZ kainų prognozė yra svarbi?

RIZ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RIZ dabar?
Pagal jūsų prognozes, RIZ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RIZ kainų prognozė?
Remiantis Rivalz Network (RIZ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RIZ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RIZ 2026 m.?
1 vieneto Rivalz Network (RIZ) kaina šiandien yra $0.001712. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RIZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RIZ kaina 2027 m.?
Rivalz Network (RIZ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RIZ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RIZ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rivalz Network (RIZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RIZ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rivalz Network (RIZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RIZ 2030 m.?
1 vieneto Rivalz Network (RIZ) kaina šiandien yra $0.001712. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RIZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RIZ kainų prognozė 2040 metams?
Rivalz Network (RIZ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RIZ kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.