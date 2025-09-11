REVOX (REX) realiojo laiko kaina yra $ 0.055039. Per pastarąsias 24 valandas REX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.052215 iki aukščiausios $ 0.07169 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REX kaina yra $ 0.21081231238040127, o žemiausia – $ 0.004696973482696565.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REX per pastarąją valandą pasikeitė -0.60%, per 24 valandas – -17.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
REVOX (REX) rinkos informacija
No.358
$ 107.41M
$ 107.41M
$ 73.49K
$ 73.49K
$ 165.12M
$ 165.12M
1.95B
1.95B
3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
65.05%
BSC
Dabartinė REVOX rinkos kapitalizacija yra $ 107.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.49K. REX apyvartoje yra 1.95B vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 165.12M
REVOX (REX) kainos istorija USD
Stebėkite REVOX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.01147339
-17.25%
30 dienų
$ +0.034547
+168.58%
60 dienų
$ +0.040662
+282.82%
90 dienų
$ +0.044745
+434.67%
REVOX kainos pokytis šiandien
Šiandien REX užfiksuotas $ -0.01147339 (-17.25%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
REVOX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.034547 (+168.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
REVOX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REX rodiklis pasikeitė $ +0.040662 (+282.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
REVOX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.044745 (+434.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir REVOX (REX) pokyčius?
REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.
REVOX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos REVOX (REX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų REVOX (REX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes REVOX prognozes.
Supratimas apie REVOX (REX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
