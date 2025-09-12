Resolv (RESOLV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Resolv kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RESOLV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Resolv kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Resolv kainos prognozė
$0.15555
-0.45%
USD
Faktinis
Prognozė
Resolv Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Resolv (RESOLV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Resolv galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.15555 prekybos kainą 2025 m.

Resolv (RESOLV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Resolv galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.163327 prekybos kainą 2026 m.

Resolv (RESOLV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RESOLV ateities kaina yra $ 0.171493 su 10.25% augimo norma.

Resolv (RESOLV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RESOLV ateities kaina yra $ 0.180068 su 15.76% augimo norma.

Resolv (RESOLV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RESOLV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.189071, o augimo norma – 21.55%.

Resolv (RESOLV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RESOLV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.198525, o augimo norma – 27.63%.

Resolv (RESOLV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Resolv kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.323377 prekybos kainą.

Resolv (RESOLV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Resolv kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.526747 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.15555
    0.00%
  • 2026
    $ 0.163327
    5.00%
  • 2027
    $ 0.171493
    10.25%
  • 2028
    $ 0.180068
    15.76%
  • 2029
    $ 0.189071
    21.55%
  • 2030
    $ 0.198525
    27.63%
  • 2031
    $ 0.208451
    34.01%
  • 2032
    $ 0.218874
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.229818
    47.75%
  • 2034
    $ 0.241309
    55.13%
  • 2035
    $ 0.253374
    62.89%
  • 2036
    $ 0.266043
    71.03%
  • 2037
    $ 0.279345
    79.59%
  • 2038
    $ 0.293312
    88.56%
  • 2039
    $ 0.307978
    97.99%
  • 2040
    $ 0.323377
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Resolv kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.15555
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.155571
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.155699
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.156189
    0.41%
Resolv (RESOLV) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RESOLV kaina yra $0.15555. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Resolv (RESOLV) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RESOLV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.155571. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Resolv (RESOLV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RESOLV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.155699. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Resolv (RESOLV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RESOLV kaina yra $0.156189. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Resolv kainų statistika

$ 0.15555
-0.44%

$ 44.04M
283.13M
$ 475.62K
--

Naujausia RESOLV kaina yra $ 0.15555. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.45%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 475.62K.
Be to, RESOLV turi 283.13M apyvartą ir $ 44.04M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Resolv (RESOLV)

Bandote įsigyti RESOLV? Dabar galite RESOLV įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Resolv ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RESOLV dabar

Resolv istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Resolv, dabartinė Resolv kaina yra 0.15555USD. Apyvartinė Resolv (RESOLV) pasiūla yra 0.00 RESOLV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $44.04M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000469
    $ 0.15928
    $ 0.15337
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.009149
    $ 0.16929
    $ 0.14329
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.033909
    $ 0.19635
    $ 0.13354
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Resolv kaina pasikeitė $0.000469, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Resolv buvo prekiaujama aukščiausia $0.16929 ir žemiausia $0.14329. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo RESOLV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Resolv įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.033909 vertę. Tai rodo, kad RESOLV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Resolv kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RESOLV kainų istoriją

Kaip veikia Resolv (RESOLV) kainų prognozės modulis?

Resolv Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RESOLV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Resolv ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RESOLV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Resolv kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RESOLV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RESOLV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Resolv potencialą.

Kodėl RESOLV kainų prognozė yra svarbi?

RESOLV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RESOLV dabar?
Pagal jūsų prognozes, RESOLV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RESOLV kainų prognozė?
Remiantis Resolv (RESOLV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RESOLV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RESOLV 2026 m.?
1 vieneto Resolv (RESOLV) kaina šiandien yra $0.15555. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RESOLV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RESOLV kaina 2027 m.?
Resolv (RESOLV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RESOLV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RESOLV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Resolv (RESOLV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RESOLV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Resolv (RESOLV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RESOLV 2030 m.?
1 vieneto Resolv (RESOLV) kaina šiandien yra $0.15555. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RESOLV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RESOLV kainų prognozė 2040 metams?
Resolv (RESOLV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RESOLV kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:17:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.