Daugiau apie RENDER

RENDER Kainos informacija

RENDER Baltoji knyga

RENDER Oficiali svetainė

RENDER Tokenomika

RENDER Kainų prognozė

RENDER Istorija

RENDER pirkimo vadovas

RENDERvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RENDER Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Render logotipas

Render kaina(RENDER)

1 RENDER į USD – tiesioginė kaina:

$3.929
$3.929$3.929
-0.30%1D
USD
Render (RENDER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:54(UTC+8)

Render (RENDER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3.791
$ 3.791$ 3.791
24 val. žemiausia
$ 3.964
$ 3.964$ 3.964
24 val. aukščiausia

$ 3.791
$ 3.791$ 3.791

$ 3.964
$ 3.964$ 3.964

$ 13.596115966188627
$ 13.596115966188627$ 13.596115966188627

$ 0.036763626053
$ 0.036763626053$ 0.036763626053

-0.03%

-0.30%

+15.90%

+15.90%

Render (RENDER) realiojo laiko kaina yra $ 3.928. Per pastarąsias 24 valandas RENDER svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.791 iki aukščiausios $ 3.964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RENDER kaina yra $ 13.596115966188627, o žemiausia – $ 0.036763626053.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RENDER per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Render (RENDER) rinkos informacija

No.55

$ 2.04B
$ 2.04B$ 2.04B

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 2.53B
$ 2.53B$ 2.53B

518.58M
518.58M 518.58M

644,168,762
644,168,762 644,168,762

533,344,789.44407415
533,344,789.44407415 533,344,789.44407415

80.50%

0.05%

SOL

Dabartinė Render rinkos kapitalizacija yra $ 2.04B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.05M. RENDER apyvartoje yra 518.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 533344789.44407415. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.53B

Render (RENDER) kainos istorija USD

Stebėkite Render kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.01182-0.30%
30 dienų$ +0.146+3.86%
60 dienų$ +0.233+6.30%
90 dienų$ +0.532+15.66%
Render kainos pokytis šiandien

Šiandien RENDER užfiksuotas $ -0.01182 (-0.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Render 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.146 (+3.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Render 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RENDER rodiklis pasikeitė $ +0.233 (+6.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Render 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.532 (+15.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Render (RENDER) pokyčius?

Peržiūrėkite Render kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Render (RENDER)

Render galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Render investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RENDERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Render mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Render, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Render kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Render (RENDER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Render (RENDER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Render prognozes.

Peržiūrėkite Render kainos prognozę dabar!

Render (RENDER) Tokenomika

Supratimas apie Render (RENDER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RENDERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Render (RENDER)

Ieškote, kaip nusipirkti Render? Viskas paprasta ir patogu! Render lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RENDER į vietos valiutas

1 Render(RENDER) į VND
103,365.32
1 Render(RENDER) į AUD
A$5.93128
1 Render(RENDER) į GBP
2.86744
1 Render(RENDER) į EUR
3.3388
1 Render(RENDER) į USD
$3.928
1 Render(RENDER) į MYR
RM16.57616
1 Render(RENDER) į TRY
162.18712
1 Render(RENDER) į JPY
¥577.416
1 Render(RENDER) į ARS
ARS$5,595.436
1 Render(RENDER) į RUB
336.39392
1 Render(RENDER) į INR
346.88168
1 Render(RENDER) į IDR
Rp64,393.43232
1 Render(RENDER) į KRW
5,470.722
1 Render(RENDER) į PHP
224.56376
1 Render(RENDER) į EGP
￡E.189.17248
1 Render(RENDER) į BRL
R$21.2112
1 Render(RENDER) į CAD
C$5.42064
1 Render(RENDER) į BDT
478.4304
1 Render(RENDER) į NGN
5,924.56312
1 Render(RENDER) į COP
$15,403.88768
1 Render(RENDER) į ZAR
R.68.85784
1 Render(RENDER) į UAH
162.14784
1 Render(RENDER) į VES
Bs612.768
1 Render(RENDER) į CLP
$3,774.808
1 Render(RENDER) į PKR
Rs1,115.59128
1 Render(RENDER) į KZT
2,117.50624
1 Render(RENDER) į THB
฿124.98896
1 Render(RENDER) į TWD
NT$119.0184
1 Render(RENDER) į AED
د.إ14.41576
1 Render(RENDER) į CHF
Fr3.10312
1 Render(RENDER) į HKD
HK$30.55984
1 Render(RENDER) į AMD
֏1,500.92808
1 Render(RENDER) į MAD
.د.م35.46984
1 Render(RENDER) į MXN
$73.17864
1 Render(RENDER) į SAR
ريال14.73
1 Render(RENDER) į PLN
14.29792
1 Render(RENDER) į RON
лв17.00824
1 Render(RENDER) į SEK
kr36.7268
1 Render(RENDER) į BGN
лв6.55976
1 Render(RENDER) į HUF
Ft1,321.22208
1 Render(RENDER) į CZK
82.01664
1 Render(RENDER) į KWD
د.ك1.19804
1 Render(RENDER) į ILS
13.08024
1 Render(RENDER) į AOA
Kz3,580.64696
1 Render(RENDER) į BHD
.د.ب1.480856
1 Render(RENDER) į BMD
$3.928
1 Render(RENDER) į DKK
kr25.06064
1 Render(RENDER) į HNL
L102.95288
1 Render(RENDER) į MUR
178.95968
1 Render(RENDER) į NAD
$69.05424
1 Render(RENDER) į NOK
kr39.00504
1 Render(RENDER) į NZD
$6.59904
1 Render(RENDER) į PAB
B/.3.928
1 Render(RENDER) į PGK
K16.65472
1 Render(RENDER) į QAR
ر.ق14.29792
1 Render(RENDER) į RSD
дин.393.54632

Render išteklius

Išsamesnei Render analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Render svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Render

Kiek Render(RENDER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RENDER kaina USD valiuta yra 3.928USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RENDER į USD kaina?
Dabartinė RENDER kaina USD valiuta yra $ 3.928. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Render rinkos kapitalizacija?
RENDER rinkos kapitalizacija yra $ 2.04BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RENDER apyvartoje?
RENDER apyvartoje yra 518.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RENDER kaina?
RENDER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.596115966188627USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RENDER kaina?
RENDER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.036763626053USD.
Kokia yra RENDER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RENDER yra $ 1.05MUSD.
Ar RENDER kaina šiais metais kils?
RENDER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RENDER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:54(UTC+8)

Render (RENDER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RENDER-į-USD skaičiuoklė

Suma

RENDER
RENDER
USD
USD

1 RENDER = 3.928 USD

Prekiauti RENDER

RENDERUSDC
$3.931
$3.931$3.931
-0.38%
RENDERUSDT
$3.929
$3.929$3.929
-0.35%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis