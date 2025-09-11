Daugiau apie REDO

Resistance Dog logotipas

Resistance Dog kaina(REDO)

1 REDO į USD – tiesioginė kaina:

$0.09545
+17.69%1D
USD
Resistance Dog (REDO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:38:13(UTC+8)

Resistance Dog (REDO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.07349
24 val. žemiausia
$ 0.09884
24 val. aukščiausia

$ 0.07349
$ 0.09884
$ 1.4238617918488574
$ 0.02596915379052476
-1.94%

+17.69%

+8.50%

+8.50%

Resistance Dog (REDO) realiojo laiko kaina yra $ 0.09547. Per pastarąsias 24 valandas REDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07349 iki aukščiausios $ 0.09884 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REDO kaina yra $ 1.4238617918488574, o žemiausia – $ 0.02596915379052476.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REDO per pastarąją valandą pasikeitė -1.94%, per 24 valandas – +17.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Resistance Dog (REDO) rinkos informacija

No.3976

$ 0.00
$ 81.57K
$ 9.55M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

TONCOIN

Dabartinė Resistance Dog rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 81.57K. REDO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.55M

Resistance Dog (REDO) kainos istorija USD

Stebėkite Resistance Dog kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0143471+17.69%
30 dienų$ +0.00066+0.69%
60 dienų$ +0.03565+59.59%
90 dienų$ +0.03586+60.15%
Resistance Dog kainos pokytis šiandien

Šiandien REDO užfiksuotas $ +0.0143471 (+17.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Resistance Dog 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00066 (+0.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Resistance Dog 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REDO rodiklis pasikeitė $ +0.03565 (+59.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Resistance Dog 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03586 (+60.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Resistance Dog (REDO) pokyčius?

Peržiūrėkite Resistance Dog kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Resistance Dog (REDO)

Resistance Dog is a meme coin on Ton chain

Resistance Dog galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Resistance Dog investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti REDOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Resistance Dog mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Resistance Dog, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Resistance Dog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Resistance Dog (REDO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Resistance Dog (REDO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Resistance Dog prognozes.

Peržiūrėkite Resistance Dog kainos prognozę dabar!

Resistance Dog (REDO) Tokenomika

Supratimas apie Resistance Dog (REDO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REDOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Resistance Dog (REDO)

Ieškote, kaip nusipirkti Resistance Dog? Viskas paprasta ir patogu! Resistance Dog lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

REDO į vietos valiutas

1 Resistance Dog(REDO) į VND
2,512.29305
1 Resistance Dog(REDO) į AUD
A$0.1441597
1 Resistance Dog(REDO) į GBP
0.0696931
1 Resistance Dog(REDO) į EUR
0.0811495
1 Resistance Dog(REDO) į USD
$0.09547
1 Resistance Dog(REDO) į MYR
RM0.4028834
1 Resistance Dog(REDO) į TRY
3.9410016
1 Resistance Dog(REDO) į JPY
¥14.03409
1 Resistance Dog(REDO) į ARS
ARS$135.997015
1 Resistance Dog(REDO) į RUB
8.0662603
1 Resistance Dog(REDO) į INR
8.4280916
1 Resistance Dog(REDO) į IDR
Rp1,565.0817168
1 Resistance Dog(REDO) į KRW
132.9658425
1 Resistance Dog(REDO) į PHP
5.4666122
1 Resistance Dog(REDO) į EGP
￡E.4.5978352
1 Resistance Dog(REDO) į BRL
R$0.515538
1 Resistance Dog(REDO) į CAD
C$0.1317486
1 Resistance Dog(REDO) į BDT
11.628246
1 Resistance Dog(REDO) į NGN
143.9964463
1 Resistance Dog(REDO) į COP
$374.3913332
1 Resistance Dog(REDO) į ZAR
R.1.6716797
1 Resistance Dog(REDO) į UAH
3.9410016
1 Resistance Dog(REDO) į VES
Bs14.89332
1 Resistance Dog(REDO) į CLP
$91.74667
1 Resistance Dog(REDO) į PKR
Rs27.1144347
1 Resistance Dog(REDO) į KZT
51.4659676
1 Resistance Dog(REDO) į THB
฿3.035946
1 Resistance Dog(REDO) į TWD
NT$2.8984692
1 Resistance Dog(REDO) į AED
د.إ0.3503749
1 Resistance Dog(REDO) į CHF
Fr0.0754213
1 Resistance Dog(REDO) į HKD
HK$0.7427566
1 Resistance Dog(REDO) į AMD
֏36.4800417
1 Resistance Dog(REDO) į MAD
.د.م0.8620941
1 Resistance Dog(REDO) į MXN
$1.7766967
1 Resistance Dog(REDO) į SAR
ريال0.3580125
1 Resistance Dog(REDO) į PLN
0.3484655
1 Resistance Dog(REDO) į RON
лв0.4143398
1 Resistance Dog(REDO) į SEK
kr0.8935992
1 Resistance Dog(REDO) į BGN
лв0.1594349
1 Resistance Dog(REDO) į HUF
Ft32.1332926
1 Resistance Dog(REDO) į CZK
1.9943683
1 Resistance Dog(REDO) į KWD
د.ك0.02911835
1 Resistance Dog(REDO) į ILS
0.3169604
1 Resistance Dog(REDO) į AOA
Kz87.0275879
1 Resistance Dog(REDO) į BHD
.د.ب0.03589672
1 Resistance Dog(REDO) į BMD
$0.09547
1 Resistance Dog(REDO) į DKK
kr0.6090986
1 Resistance Dog(REDO) į HNL
L2.5022687
1 Resistance Dog(REDO) į MUR
4.3496132
1 Resistance Dog(REDO) į NAD
$1.6783626
1 Resistance Dog(REDO) į NOK
kr0.9499265
1 Resistance Dog(REDO) į NZD
$0.1603896
1 Resistance Dog(REDO) į PAB
B/.0.09547
1 Resistance Dog(REDO) į PGK
K0.4047928
1 Resistance Dog(REDO) į QAR
ر.ق0.3475108
1 Resistance Dog(REDO) į RSD
дин.9.5699128

Resistance Dog išteklius

Išsamesnei Resistance Dog analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Resistance Dog svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Resistance Dog

Kiek Resistance Dog(REDO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REDO kaina USD valiuta yra 0.09547USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REDO į USD kaina?
Dabartinė REDO kaina USD valiuta yra $ 0.09547. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Resistance Dog rinkos kapitalizacija?
REDO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REDO apyvartoje?
REDO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REDO kaina?
REDO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4238617918488574USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REDO kaina?
REDO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02596915379052476USD.
Kokia yra REDO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REDO yra $ 81.57KUSD.
Ar REDO kaina šiais metais kils?
REDO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REDO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:38:13(UTC+8)

Resistance Dog (REDO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

