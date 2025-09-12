Resistance Dog (REDO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Resistance Dog kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REDO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Resistance Dog kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Resistance Dog kainos prognozė
$0.09528
+3.37%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:17:25(UTC+8)

Resistance Dog Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Resistance Dog galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.09528 prekybos kainą 2025 m.

Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Resistance Dog galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.100044 prekybos kainą 2026 m.

Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REDO ateities kaina yra $ 0.105046 su 10.25% augimo norma.

Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REDO ateities kaina yra $ 0.110298 su 15.76% augimo norma.

Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REDO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.115813, o augimo norma – 21.55%.

Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REDO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.121604, o augimo norma – 27.63%.

Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Resistance Dog kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.198080 prekybos kainą.

Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Resistance Dog kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.322651 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.09528
    0.00%
  • 2026
    $ 0.100044
    5.00%
  • 2027
    $ 0.105046
    10.25%
  • 2028
    $ 0.110298
    15.76%
  • 2029
    $ 0.115813
    21.55%
  • 2030
    $ 0.121604
    27.63%
  • 2031
    $ 0.127684
    34.01%
  • 2032
    $ 0.134068
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.140771
    47.75%
  • 2034
    $ 0.147810
    55.13%
  • 2035
    $ 0.155201
    62.89%
  • 2036
    $ 0.162961
    71.03%
  • 2037
    $ 0.171109
    79.59%
  • 2038
    $ 0.179664
    88.56%
  • 2039
    $ 0.188647
    97.99%
  • 2040
    $ 0.198080
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Resistance Dog kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.09528
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.095293
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.095371
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.095671
    0.41%
Resistance Dog (REDO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma REDO kaina yra $0.09528. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Resistance Dog (REDO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė REDO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.095293. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Resistance Dog (REDO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REDO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.095371. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Resistance Dog (REDO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REDO kaina yra $0.095671. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Resistance Dog kainų statistika

$ 0.09528
+3.37%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 64.61K
$ 64.61K$ 64.61K

--

Naujausia REDO kaina yra $ 0.09528. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.37%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 64.61K.
Be to, REDO turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Resistance Dog (REDO)

Resistance Dog istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Resistance Dog, dabartinė Resistance Dog kaina yra 0.09409USD. Apyvartinė Resistance Dog (REDO) pasiūla yra 0.00 REDO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.002609
    $ 0.09784
    $ 0.0908
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.007109
    $ 0.09884
    $ 0.071
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.011330
    $ 0.164
    $ 0.071
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Resistance Dog kaina pasikeitė $0.002609, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Resistance Dog buvo prekiaujama aukščiausia $0.09884 ir žemiausia $0.071. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo REDO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Resistance Dog įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011330 vertę. Tai rodo, kad REDO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Resistance Dog kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą REDO kainų istoriją

Kaip veikia Resistance Dog (REDO) kainų prognozės modulis?

Resistance Dog Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REDO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Resistance Dog ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REDO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Resistance Dog kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REDO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REDO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Resistance Dog potencialą.

Kodėl REDO kainų prognozė yra svarbi?

REDO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REDO dabar?
Pagal jūsų prognozes, REDO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REDO kainų prognozė?
Remiantis Resistance Dog (REDO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REDO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REDO 2026 m.?
1 vieneto Resistance Dog (REDO) kaina šiandien yra $0.09528. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REDO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REDO kaina 2027 m.?
Resistance Dog (REDO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REDO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REDO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Resistance Dog (REDO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REDO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Resistance Dog (REDO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REDO 2030 m.?
1 vieneto Resistance Dog (REDO) kaina šiandien yra $0.09528. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REDO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REDO kainų prognozė 2040 metams?
Resistance Dog (REDO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REDO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:17:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.