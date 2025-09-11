Daugiau apie READY

READY Kainos informacija

READY Baltoji knyga

READY Oficiali svetainė

READY Tokenomika

READY Kainų prognozė

READY Istorija

READY pirkimo vadovas

READYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

READY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

READY logotipas

READY kaina(READY)

1 READY į USD – tiesioginė kaina:

$0.004678
$0.004678$0.004678
+19.64%1D
USD
READY (READY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:56:54(UTC+8)

READY (READY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003286
$ 0.003286$ 0.003286
24 val. žemiausia
$ 0.004766
$ 0.004766$ 0.004766
24 val. aukščiausia

$ 0.003286
$ 0.003286$ 0.003286

$ 0.004766
$ 0.004766$ 0.004766

$ 0.016934615710051306
$ 0.016934615710051306$ 0.016934615710051306

$ 0.002047589934045938
$ 0.002047589934045938$ 0.002047589934045938

+3.17%

+19.64%

+38.23%

+38.23%

READY (READY) realiojo laiko kaina yra $ 0.004678. Per pastarąsias 24 valandas READY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003286 iki aukščiausios $ 0.004766 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia READY kaina yra $ 0.016934615710051306, o žemiausia – $ 0.002047589934045938.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, READY per pastarąją valandą pasikeitė +3.17%, per 24 valandas – +19.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

READY (READY) rinkos informacija

No.4071

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K

$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Dabartinė READY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.77K. READY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.68M

READY (READY) kainos istorija USD

Stebėkite READY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00076794+19.64%
30 dienų$ +0.001379+41.80%
60 dienų$ +0.000633+15.64%
90 dienų$ +0.000165+3.65%
READY kainos pokytis šiandien

Šiandien READY užfiksuotas $ +0.00076794 (+19.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

READY 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001379 (+41.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

READY 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, READY rodiklis pasikeitė $ +0.000633 (+15.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

READY 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000165 (+3.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir READY (READY) pokyčius?

Peržiūrėkite READY kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra READY (READY)

READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.

READY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų READY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti READYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie READY mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti READY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

READY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos READY (READY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų READY (READY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes READY prognozes.

Peržiūrėkite READY kainos prognozę dabar!

READY (READY) Tokenomika

Supratimas apie READY (READY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie READYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti READY (READY)

Ieškote, kaip nusipirkti READY? Viskas paprasta ir patogu! READY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

READY į vietos valiutas

1 READY(READY) į VND
123.10157
1 READY(READY) į AUD
A$0.00706378
1 READY(READY) į GBP
0.00341494
1 READY(READY) į EUR
0.0039763
1 READY(READY) į USD
$0.004678
1 READY(READY) į MYR
RM0.01974116
1 READY(READY) į TRY
0.19310784
1 READY(READY) į JPY
¥0.687666
1 READY(READY) į ARS
ARS$6.663811
1 READY(READY) į RUB
0.395291
1 READY(READY) į INR
0.41231892
1 READY(READY) į IDR
Rp76.68851232
1 READY(READY) į KRW
6.50625596
1 READY(READY) į PHP
0.26730092
1 READY(READY) į EGP
￡E.0.2252457
1 READY(READY) į BRL
R$0.0252612
1 READY(READY) į CAD
C$0.00645564
1 READY(READY) į BDT
0.5697804
1 READY(READY) į NGN
7.05578062
1 READY(READY) į COP
$18.34505768
1 READY(READY) į ZAR
R.0.08177144
1 READY(READY) į UAH
0.19310784
1 READY(READY) į VES
Bs0.729768
1 READY(READY) į CLP
$4.495558
1 READY(READY) į PKR
Rs1.32859878
1 READY(READY) į KZT
2.52181624
1 READY(READY) į THB
฿0.14862006
1 READY(READY) į TWD
NT$0.1419773
1 READY(READY) į AED
د.إ0.01716826
1 READY(READY) į CHF
Fr0.00369562
1 READY(READY) į HKD
HK$0.03639484
1 READY(READY) į AMD
֏1.78751058
1 READY(READY) į MAD
.د.م0.04224234
1 READY(READY) į MXN
$0.08696402
1 READY(READY) į SAR
ريال0.0175425
1 READY(READY) į PLN
0.01702792
1 READY(READY) į RON
лв0.02025574
1 READY(READY) į SEK
kr0.04369252
1 READY(READY) į BGN
лв0.00781226
1 READY(READY) į HUF
Ft1.57190156
1 READY(READY) į CZK
0.0975363
1 READY(READY) į KWD
د.ك0.00142679
1 READY(READY) į ILS
0.01553096
1 READY(READY) į AOA
Kz4.27994898
1 READY(READY) į BHD
.د.ب0.001763606
1 READY(READY) į BMD
$0.004678
1 READY(READY) į DKK
kr0.02984564
1 READY(READY) į HNL
L0.12261038
1 READY(READY) į MUR
0.212849
1 READY(READY) į NAD
$0.08223924
1 READY(READY) į NOK
kr0.04645254
1 READY(READY) į NZD
$0.00785904
1 READY(READY) į PAB
B/.0.004678
1 READY(READY) į PGK
K0.01983472
1 READY(READY) į QAR
ر.ق0.01702792
1 READY(READY) į RSD
дин.0.46840814

READY išteklius

Išsamesnei READY analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali READY svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie READY

Kiek READY(READY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė READY kaina USD valiuta yra 0.004678USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė READY į USD kaina?
Dabartinė READY kaina USD valiuta yra $ 0.004678. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra READY rinkos kapitalizacija?
READY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra READY apyvartoje?
READY apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) READY kaina?
READY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.016934615710051306USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) READY kaina?
READY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002047589934045938USD.
Kokia yra READY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis READY yra $ 16.77KUSD.
Ar READY kaina šiais metais kils?
READY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite READY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:56:54(UTC+8)

READY (READY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

READY-į-USD skaičiuoklė

Suma

READY
READY
USD
USD

1 READY = 0.004678 USD

Prekiauti READY

READYUSDT
$0.004678
$0.004678$0.004678
+19.64%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis