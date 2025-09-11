READY (READY) realiojo laiko kaina yra $ 0.004678. Per pastarąsias 24 valandas READY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003286 iki aukščiausios $ 0.004766 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia READY kaina yra $ 0.016934615710051306, o žemiausia – $ 0.002047589934045938.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, READY per pastarąją valandą pasikeitė +3.17%, per 24 valandas – +19.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
READY (READY) rinkos informacija
No.4071
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K
$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
SOL
Dabartinė READY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.77K. READY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.68M
READY (READY) kainos istorija USD
Stebėkite READY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00076794
+19.64%
30 dienų
$ +0.001379
+41.80%
60 dienų
$ +0.000633
+15.64%
90 dienų
$ +0.000165
+3.65%
READY kainos pokytis šiandien
Šiandien READY užfiksuotas $ +0.00076794 (+19.64%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
READY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001379 (+41.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
READY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, READY rodiklis pasikeitė $ +0.000633 (+15.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
READY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000165 (+3.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir READY (READY) pokyčius?
READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.
READY galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų READY investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti READY, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
READY kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos READY (READY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų READY (READY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes READY prognozes.
Supratimas apie READY (READY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie READYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti READY (READY)
Ieškote, kaip nusipirkti READY? Viskas paprasta ir patogu! READY lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.