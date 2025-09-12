Daugiau apie REACT

Wrapped REACT logotipas

Wrapped REACT kaina(REACT)

1 REACT į USD – tiesioginė kaina:

$0.09
$0.09$0.09
+2.36%1D
USD
Wrapped REACT (REACT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:27:53(UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.08155
$ 0.08155$ 0.08155
24 val. žemiausia
$ 0.09802
$ 0.09802$ 0.09802
24 val. aukščiausia

$ 0.08155
$ 0.08155$ 0.08155

$ 0.09802
$ 0.09802$ 0.09802

$ 0.15256872692269793
$ 0.15256872692269793$ 0.15256872692269793

$ 0.01737960734108853
$ 0.01737960734108853$ 0.01737960734108853

-0.27%

+2.36%

-14.99%

-14.99%

Wrapped REACT (REACT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09. Per pastarąsias 24 valandas REACT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08155 iki aukščiausios $ 0.09802 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REACT kaina yra $ 0.15256872692269793, o žemiausia – $ 0.01737960734108853.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REACT per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +2.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped REACT (REACT) rinkos informacija

No.3681

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 151.73K
$ 151.73K$ 151.73K

$ 45.00M
$ 45.00M$ 45.00M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Wrapped REACT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 151.73K. REACT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.00M

Wrapped REACT (REACT) kainos istorija USD

Stebėkite Wrapped REACT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002075+2.36%
30 dienų$ +0.01595+21.53%
60 dienų$ +0.05585+163.54%
90 dienų$ +0.08+800.00%
Wrapped REACT kainos pokytis šiandien

Šiandien REACT užfiksuotas $ +0.002075 (+2.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wrapped REACT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01595 (+21.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wrapped REACT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REACT rodiklis pasikeitė $ +0.05585 (+163.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wrapped REACT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.08 (+800.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wrapped REACT (REACT) pokyčius?

Peržiūrėkite Wrapped REACT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wrapped REACT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti REACTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wrapped REACT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wrapped REACT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wrapped REACT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped REACT (REACT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped REACT (REACT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped REACT prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped REACT kainos prognozę dabar!

Wrapped REACT (REACT) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped REACT (REACT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REACTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wrapped REACT (REACT)

Ieškote, kaip nusipirkti Wrapped REACT? Viskas paprasta ir patogu! Wrapped REACT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

REACT į vietos valiutas

Wrapped REACT išteklius

Išsamesnei Wrapped REACT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wrapped REACT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped REACT

Kiek Wrapped REACT(REACT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REACT kaina USD valiuta yra 0.09USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REACT į USD kaina?
Dabartinė REACT kaina USD valiuta yra $ 0.09. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped REACT rinkos kapitalizacija?
REACT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REACT apyvartoje?
REACT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REACT kaina?
REACT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15256872692269793USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REACT kaina?
REACT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01737960734108853USD.
Kokia yra REACT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REACT yra $ 151.73KUSD.
Ar REACT kaina šiais metais kils?
REACT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REACT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:27:53(UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

