Wrapped REACT (REACT) realiojo laiko kaina yra $ 0.09. Per pastarąsias 24 valandas REACT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08155 iki aukščiausios $ 0.09802 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REACT kaina yra $ 0.15256872692269793, o žemiausia – $ 0.01737960734108853.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REACT per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +2.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wrapped REACT (REACT) rinkos informacija
Dabartinė Wrapped REACT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 151.73K. REACT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.00M
Wrapped REACT (REACT) kainos istorija USD
Stebėkite Wrapped REACT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002075
+2.36%
30 dienų
$ +0.01595
+21.53%
60 dienų
$ +0.05585
+163.54%
90 dienų
$ +0.08
+800.00%
Wrapped REACT kainos pokytis šiandien
Šiandien REACT užfiksuotas $ +0.002075 (+2.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wrapped REACT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01595 (+21.53%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wrapped REACT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REACT rodiklis pasikeitė $ +0.05585 (+163.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wrapped REACT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.08 (+800.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wrapped REACT (REACT) pokyčius?
Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required.
$REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.
Wrapped REACT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wrapped REACT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti REACTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wrapped REACT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wrapped REACT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Wrapped REACT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wrapped REACT (REACT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped REACT (REACT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped REACT prognozes.
Supratimas apie Wrapped REACT (REACT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REACTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wrapped REACT (REACT)
Ieškote, kaip nusipirkti Wrapped REACT? Viskas paprasta ir patogu! Wrapped REACT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.