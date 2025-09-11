Daugiau apie RBT

Rubix logotipas

Rubix kaina(RBT)

1 RBT į USD – tiesioginė kaina:

$246.03
-5.03%1D
USD
Rubix (RBT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:56:25(UTC+8)

Rubix (RBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 241.52
24 val. žemiausia
$ 281.49
24 val. aukščiausia

$ 241.52
$ 281.49
$ 19,006.814106982598
$ 17.65837329883529
0.00%

-5.02%

-3.78%

-3.78%

Rubix (RBT) realiojo laiko kaina yra $ 246.03. Per pastarąsias 24 valandas RBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 241.52 iki aukščiausios $ 281.49 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RBT kaina yra $ 19,006.814106982598, o žemiausia – $ 17.65837329883529.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RBT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -5.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rubix (RBT) rinkos informacija

No.3901

$ 0.00
$ 77.95K
$ 12.65B
0.00
51,400,000
0
0.00%

RBT

Dabartinė Rubix rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.95K. RBT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.65B

Rubix (RBT) kainos istorija USD

Stebėkite Rubix kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -13.0308-5.02%
30 dienų$ -8.42-3.31%
60 dienų$ -15.53-5.94%
90 dienų$ -4.64-1.86%
Rubix kainos pokytis šiandien

Šiandien RBT užfiksuotas $ -13.0308 (-5.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rubix 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -8.42 (-3.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rubix 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RBT rodiklis pasikeitė $ -15.53 (-5.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rubix 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -4.64 (-1.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rubix (RBT) pokyčius?

Peržiūrėkite Rubix kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Rubix (RBT)

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Rubix galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rubix investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RBTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rubix mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rubix, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Rubix kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rubix (RBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rubix (RBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rubix prognozes.

Peržiūrėkite Rubix kainos prognozę dabar!

Rubix (RBT) Tokenomika

Supratimas apie Rubix (RBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Rubix (RBT)

Ieškote, kaip nusipirkti Rubix? Viskas paprasta ir patogu! Rubix lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RBT į vietos valiutas

1 Rubix(RBT) į VND
6,474,279.45
1 Rubix(RBT) į AUD
A$371.5053
1 Rubix(RBT) į GBP
179.6019
1 Rubix(RBT) į EUR
209.1255
1 Rubix(RBT) į USD
$246.03
1 Rubix(RBT) į MYR
RM1,038.2466
1 Rubix(RBT) į TRY
10,153.6581
1 Rubix(RBT) į JPY
¥36,166.41
1 Rubix(RBT) į ARS
ARS$350,469.735
1 Rubix(RBT) į RUB
20,789.535
1 Rubix(RBT) į INR
21,680.1636
1 Rubix(RBT) į IDR
Rp4,033,278.0432
1 Rubix(RBT) į KRW
342,183.4446
1 Rubix(RBT) į PHP
14,067.9954
1 Rubix(RBT) į EGP
￡E.11,846.3445
1 Rubix(RBT) į BRL
R$1,328.562
1 Rubix(RBT) į CAD
C$339.5214
1 Rubix(RBT) į BDT
29,966.454
1 Rubix(RBT) į NGN
371,084.5887
1 Rubix(RBT) į COP
$964,821.4068
1 Rubix(RBT) į ZAR
R.4,300.6044
1 Rubix(RBT) į UAH
10,156.1184
1 Rubix(RBT) į VES
Bs38,380.68
1 Rubix(RBT) į CLP
$236,434.83
1 Rubix(RBT) į PKR
Rs69,874.9803
1 Rubix(RBT) į KZT
132,629.8524
1 Rubix(RBT) į THB
฿7,818.8334
1 Rubix(RBT) į TWD
NT$7,462.0899
1 Rubix(RBT) į AED
د.إ902.9301
1 Rubix(RBT) į CHF
Fr194.3637
1 Rubix(RBT) į HKD
HK$1,914.1134
1 Rubix(RBT) į AMD
֏94,010.5233
1 Rubix(RBT) į MAD
.د.م2,221.6509
1 Rubix(RBT) į MXN
$4,573.6977
1 Rubix(RBT) į SAR
ريال922.6125
1 Rubix(RBT) į PLN
895.5492
1 Rubix(RBT) į RON
лв1,065.3099
1 Rubix(RBT) į SEK
kr2,297.9202
1 Rubix(RBT) į BGN
лв410.8701
1 Rubix(RBT) į HUF
Ft82,671.0006
1 Rubix(RBT) į CZK
5,129.7255
1 Rubix(RBT) į KWD
د.ك75.03915
1 Rubix(RBT) į ILS
816.8196
1 Rubix(RBT) į AOA
Kz225,095.3073
1 Rubix(RBT) į BHD
.د.ب92.75331
1 Rubix(RBT) į BMD
$246.03
1 Rubix(RBT) į DKK
kr1,569.6714
1 Rubix(RBT) į HNL
L6,448.4463
1 Rubix(RBT) į MUR
11,194.365
1 Rubix(RBT) į NAD
$4,325.2074
1 Rubix(RBT) į NOK
kr2,443.0779
1 Rubix(RBT) į NZD
$413.3304
1 Rubix(RBT) į PAB
B/.246.03
1 Rubix(RBT) į PGK
K1,043.1672
1 Rubix(RBT) į QAR
ر.ق895.5492
1 Rubix(RBT) į RSD
дин.24,634.9839

Rubix išteklius

Išsamesnei Rubix analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Rubix svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rubix

Kiek Rubix(RBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RBT kaina USD valiuta yra 246.03USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RBT į USD kaina?
Dabartinė RBT kaina USD valiuta yra $ 246.03. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rubix rinkos kapitalizacija?
RBT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RBT apyvartoje?
RBT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RBT kaina?
RBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19,006.814106982598USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RBT kaina?
RBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 17.65837329883529USD.
Kokia yra RBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RBT yra $ 77.95KUSD.
Ar RBT kaina šiais metais kils?
RBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Rubix (RBT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RBT-į-USD skaičiuoklė

Suma

RBT
RBT
USD
USD

1 RBT = 246.03 USD

Prekiauti RBT

RBTUSDT
$246.03
$246.03$246.03
-5.02%

