Rubix (RBT) realiojo laiko kaina yra $ 246.03. Per pastarąsias 24 valandas RBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 241.52 iki aukščiausios $ 281.49 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RBT kaina yra $ 19,006.814106982598, o žemiausia – $ 17.65837329883529.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RBT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -5.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rubix (RBT) rinkos informacija
Dabartinė Rubix rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.95K. RBT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.65B
Rubix (RBT) kainos istorija USD
Stebėkite Rubix kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -13.0308
-5.02%
30 dienų
$ -8.42
-3.31%
60 dienų
$ -15.53
-5.94%
90 dienų
$ -4.64
-1.86%
Rubix kainos pokytis šiandien
Šiandien RBT užfiksuotas $ -13.0308 (-5.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rubix 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -8.42 (-3.31%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rubix 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RBT rodiklis pasikeitė $ -15.53 (-5.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rubix 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -4.64 (-1.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rubix (RBT) pokyčius?
Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.
Rubix galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rubix investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RBTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rubix mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rubix, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Rubix kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Rubix (RBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rubix (RBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rubix prognozes.
Supratimas apie Rubix (RBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Rubix (RBT)
Ieškote, kaip nusipirkti Rubix? Viskas paprasta ir patogu! Rubix lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.