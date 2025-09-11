Daugiau apie RBNT

RBNT Kainos informacija

RBNT Baltoji knyga

RBNT Oficiali svetainė

RBNT Tokenomika

RBNT Kainų prognozė

RBNT Istorija

RBNT pirkimo vadovas

RBNTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RBNT Spot

RBNT USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Redbelly Network logotipas

Redbelly Network kaina(RBNT)

1 RBNT į USD – tiesioginė kaina:

$0.01544
$0.01544$0.01544
-0.83%1D
USD
Redbelly Network (RBNT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:56:17(UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.015
$ 0.015$ 0.015
24 val. žemiausia
$ 0.01564
$ 0.01564$ 0.01564
24 val. aukščiausia

$ 0.015
$ 0.015$ 0.015

$ 0.01564
$ 0.01564$ 0.01564

$ 0.48118740230883084
$ 0.48118740230883084$ 0.48118740230883084

$ 0.013127978540170934
$ 0.013127978540170934$ 0.013127978540170934

+0.84%

-0.83%

-13.80%

-13.80%

Redbelly Network (RBNT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01544. Per pastarąsias 24 valandas RBNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.015 iki aukščiausios $ 0.01564 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RBNT kaina yra $ 0.48118740230883084, o žemiausia – $ 0.013127978540170934.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RBNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.84%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Redbelly Network (RBNT) rinkos informacija

No.737

$ 32.56M
$ 32.56M$ 32.56M

$ 226.57K
$ 226.57K$ 226.57K

$ 154.40M
$ 154.40M$ 154.40M

2.11B
2.11B 2.11B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

21.08%

REDBELLY

Dabartinė Redbelly Network rinkos kapitalizacija yra $ 32.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 226.57K. RBNT apyvartoje yra 2.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.40M

Redbelly Network (RBNT) kainos istorija USD

Stebėkite Redbelly Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001292-0.83%
30 dienų$ -0.00147-8.70%
60 dienų$ -0.00183-10.60%
90 dienų$ -0.00766-33.17%
Redbelly Network kainos pokytis šiandien

Šiandien RBNT užfiksuotas $ -0.0001292 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Redbelly Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00147 (-8.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Redbelly Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RBNT rodiklis pasikeitė $ -0.00183 (-10.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Redbelly Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00766 (-33.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Redbelly Network (RBNT) pokyčius?

Peržiūrėkite Redbelly Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Redbelly Network (RBNT)

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Redbelly Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Redbelly Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RBNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Redbelly Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Redbelly Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Redbelly Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Redbelly Network (RBNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Redbelly Network (RBNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Redbelly Network prognozes.

Peržiūrėkite Redbelly Network kainos prognozę dabar!

Redbelly Network (RBNT) Tokenomika

Supratimas apie Redbelly Network (RBNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RBNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Redbelly Network (RBNT)

Ieškote, kaip nusipirkti Redbelly Network? Viskas paprasta ir patogu! Redbelly Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RBNT į vietos valiutas

1 Redbelly Network(RBNT) į VND
406.3036
1 Redbelly Network(RBNT) į AUD
A$0.0233144
1 Redbelly Network(RBNT) į GBP
0.0112712
1 Redbelly Network(RBNT) į EUR
0.013124
1 Redbelly Network(RBNT) į USD
$0.01544
1 Redbelly Network(RBNT) į MYR
RM0.0651568
1 Redbelly Network(RBNT) į TRY
0.6372088
1 Redbelly Network(RBNT) į JPY
¥2.26968
1 Redbelly Network(RBNT) į ARS
ARS$21.99428
1 Redbelly Network(RBNT) į RUB
1.30468
1 Redbelly Network(RBNT) į INR
1.3605728
1 Redbelly Network(RBNT) į IDR
Rp253.1147136
1 Redbelly Network(RBNT) į KRW
21.4742608
1 Redbelly Network(RBNT) į PHP
0.8828592
1 Redbelly Network(RBNT) į EGP
￡E.0.743436
1 Redbelly Network(RBNT) į BRL
R$0.083376
1 Redbelly Network(RBNT) į CAD
C$0.0213072
1 Redbelly Network(RBNT) į BDT
1.880592
1 Redbelly Network(RBNT) į NGN
23.2879976
1 Redbelly Network(RBNT) į COP
$60.5488864
1 Redbelly Network(RBNT) į ZAR
R.0.2698912
1 Redbelly Network(RBNT) į UAH
0.6373632
1 Redbelly Network(RBNT) į VES
Bs2.40864
1 Redbelly Network(RBNT) į CLP
$14.83784
1 Redbelly Network(RBNT) į PKR
Rs4.3851144
1 Redbelly Network(RBNT) į KZT
8.3233952
1 Redbelly Network(RBNT) į THB
฿0.4906832
1 Redbelly Network(RBNT) į TWD
NT$0.4682952
1 Redbelly Network(RBNT) į AED
د.إ0.0566648
1 Redbelly Network(RBNT) į CHF
Fr0.0121976
1 Redbelly Network(RBNT) į HKD
HK$0.1201232
1 Redbelly Network(RBNT) į AMD
֏5.8997784
1 Redbelly Network(RBNT) į MAD
.د.م0.1394232
1 Redbelly Network(RBNT) į MXN
$0.2870296
1 Redbelly Network(RBNT) į SAR
ريال0.0579
1 Redbelly Network(RBNT) į PLN
0.0562016
1 Redbelly Network(RBNT) į RON
лв0.0668552
1 Redbelly Network(RBNT) į SEK
kr0.1442096
1 Redbelly Network(RBNT) į BGN
лв0.0257848
1 Redbelly Network(RBNT) į HUF
Ft5.1881488
1 Redbelly Network(RBNT) į CZK
0.321924
1 Redbelly Network(RBNT) į KWD
د.ك0.0047092
1 Redbelly Network(RBNT) į ILS
0.0512608
1 Redbelly Network(RBNT) į AOA
Kz14.1262104
1 Redbelly Network(RBNT) į BHD
.د.ب0.00582088
1 Redbelly Network(RBNT) į BMD
$0.01544
1 Redbelly Network(RBNT) į DKK
kr0.0985072
1 Redbelly Network(RBNT) į HNL
L0.4046824
1 Redbelly Network(RBNT) į MUR
0.70252
1 Redbelly Network(RBNT) į NAD
$0.2714352
1 Redbelly Network(RBNT) į NOK
kr0.1533192
1 Redbelly Network(RBNT) į NZD
$0.0259392
1 Redbelly Network(RBNT) į PAB
B/.0.01544
1 Redbelly Network(RBNT) į PGK
K0.0654656
1 Redbelly Network(RBNT) į QAR
ر.ق0.0562016
1 Redbelly Network(RBNT) į RSD
дин.1.5460072

Redbelly Network išteklius

Išsamesnei Redbelly Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Redbelly Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Redbelly Network

Kiek Redbelly Network(RBNT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RBNT kaina USD valiuta yra 0.01544USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RBNT į USD kaina?
Dabartinė RBNT kaina USD valiuta yra $ 0.01544. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Redbelly Network rinkos kapitalizacija?
RBNT rinkos kapitalizacija yra $ 32.56MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RBNT apyvartoje?
RBNT apyvartoje yra 2.11BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RBNT kaina?
RBNT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.48118740230883084USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RBNT kaina?
RBNT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013127978540170934USD.
Kokia yra RBNT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RBNT yra $ 226.57KUSD.
Ar RBNT kaina šiais metais kils?
RBNT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RBNT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:56:17(UTC+8)

Redbelly Network (RBNT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RBNT-į-USD skaičiuoklė

Suma

RBNT
RBNT
USD
USD

1 RBNT = 0.01544 USD

Prekiauti RBNT

RBNTUSDC
$0.01543
$0.01543$0.01543
-0.89%
RBNTUSDT
$0.01544
$0.01544$0.01544
-0.89%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis