Redbelly Network (RBNT) realiojo laiko kaina yra $ 0.01544. Per pastarąsias 24 valandas RBNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.015 iki aukščiausios $ 0.01564 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RBNT kaina yra $ 0.48118740230883084, o žemiausia – $ 0.013127978540170934.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RBNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.84%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Redbelly Network (RBNT) rinkos informacija
No.737
$ 32.56M
$ 226.57K
$ 154.40M
2.11B
10,000,000,000
10,000,000,000
21.08%
REDBELLY
Dabartinė Redbelly Network rinkos kapitalizacija yra $ 32.56M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 226.57K. RBNT apyvartoje yra 2.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.40M
Redbelly Network (RBNT) kainos istorija USD
Stebėkite Redbelly Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001292
-0.83%
30 dienų
$ -0.00147
-8.70%
60 dienų
$ -0.00183
-10.60%
90 dienų
$ -0.00766
-33.17%
Redbelly Network kainos pokytis šiandien
Šiandien RBNT užfiksuotas $ -0.0001292 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Redbelly Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00147 (-8.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Redbelly Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RBNT rodiklis pasikeitė $ -0.00183 (-10.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Redbelly Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00766 (-33.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Redbelly Network (RBNT) pokyčius?
Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.