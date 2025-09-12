Redbelly Network (RBNT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Redbelly Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RBNT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Redbelly Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Redbelly Network kainos prognozė
$0.01459
$0.01459$0.01459
-7.71%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:49:05(UTC+8)

Redbelly Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Redbelly Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01459 prekybos kainą 2025 m.

Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Redbelly Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.015319 prekybos kainą 2026 m.

Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RBNT ateities kaina yra $ 0.016085 su 10.25% augimo norma.

Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RBNT ateities kaina yra $ 0.016889 su 15.76% augimo norma.

Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RBNT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.017734, o augimo norma – 21.55%.

Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RBNT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.018620, o augimo norma – 27.63%.

Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Redbelly Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.030331 prekybos kainą.

Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Redbelly Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.049406 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01459
    0.00%
  • 2026
    $ 0.015319
    5.00%
  • 2027
    $ 0.016085
    10.25%
  • 2028
    $ 0.016889
    15.76%
  • 2029
    $ 0.017734
    21.55%
  • 2030
    $ 0.018620
    27.63%
  • 2031
    $ 0.019551
    34.01%
  • 2032
    $ 0.020529
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.021556
    47.75%
  • 2034
    $ 0.022633
    55.13%
  • 2035
    $ 0.023765
    62.89%
  • 2036
    $ 0.024953
    71.03%
  • 2037
    $ 0.026201
    79.59%
  • 2038
    $ 0.027511
    88.56%
  • 2039
    $ 0.028887
    97.99%
  • 2040
    $ 0.030331
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Redbelly Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01459
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.014591
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.014603
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.014649
    0.41%
Redbelly Network (RBNT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RBNT kaina yra $0.01459. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Redbelly Network (RBNT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RBNT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.014591. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Redbelly Network (RBNT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RBNT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.014603. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Redbelly Network (RBNT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RBNT kaina yra $0.014649. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Redbelly Network kainų statistika

$ 0.01459
$ 0.01459$ 0.01459

-7.71%

$ 30.63M
$ 30.63M$ 30.63M

2.11B
2.11B 2.11B

$ 276.07K
$ 276.07K$ 276.07K

--

Naujausia RBNT kaina yra $ 0.01459. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -7.71%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 276.07K.
Be to, RBNT turi 2.11B apyvartą ir $ 30.63M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Redbelly Network (RBNT)

Bandote įsigyti RBNT? Dabar galite RBNT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Redbelly Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RBNT dabar

Redbelly Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Redbelly Network, dabartinė Redbelly Network kaina yra 0.01452USD. Apyvartinė Redbelly Network (RBNT) pasiūla yra 0.00 RBNT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $30.63M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.09%
    $ -0.001439
    $ 0.01599
    $ 0.01445
  • 7 dienos
    -0.16%
    $ -0.002820
    $ 0.01756
    $ 0.01445
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.00412
    $ 0.024
    $ 0.01445
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Redbelly Network kaina pasikeitė $-0.001439, atspindinti -0.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Redbelly Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.01756 ir žemiausia $0.01445. Kainos pokytis buvo -0.16%. Ši naujausia tendencija parodo RBNT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Redbelly Network įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00412 vertę. Tai rodo, kad RBNT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Redbelly Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RBNT kainų istoriją

Kaip veikia Redbelly Network (RBNT) kainų prognozės modulis?

Redbelly Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RBNT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Redbelly Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RBNT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Redbelly Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RBNT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RBNT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Redbelly Network potencialą.

Kodėl RBNT kainų prognozė yra svarbi?

RBNT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RBNT dabar?
Pagal jūsų prognozes, RBNT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RBNT kainų prognozė?
Remiantis Redbelly Network (RBNT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RBNT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RBNT 2026 m.?
1 vieneto Redbelly Network (RBNT) kaina šiandien yra $0.01459. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RBNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RBNT kaina 2027 m.?
Redbelly Network (RBNT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RBNT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RBNT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Redbelly Network (RBNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RBNT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Redbelly Network (RBNT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RBNT 2030 m.?
1 vieneto Redbelly Network (RBNT) kaina šiandien yra $0.01459. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RBNT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RBNT kainų prognozė 2040 metams?
Redbelly Network (RBNT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RBNT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:49:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.