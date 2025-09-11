Daugiau apie RBC

Rubic logotipas

Rubic kaina(RBC)

1 RBC į USD – tiesioginė kaina:

$0.010831
$0.010831$0.010831
-0.03%1D
USD
Rubic (RBC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Rubic (RBC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.010572
$ 0.010572$ 0.010572
24 val. žemiausia
$ 0.011473
$ 0.011473$ 0.011473
24 val. aukščiausia

$ 0.010572
$ 0.010572$ 0.010572

$ 0.011473
$ 0.011473$ 0.011473

$ 1.0488761552105799
$ 1.0488761552105799$ 1.0488761552105799

$ 0.000481691209763859
$ 0.000481691209763859$ 0.000481691209763859

-0.04%

-0.03%

+0.81%

+0.81%

Rubic (RBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.01083. Per pastarąsias 24 valandas RBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.010572 iki aukščiausios $ 0.011473 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RBC kaina yra $ 1.0488761552105799, o žemiausia – $ 0.000481691209763859.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RBC per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rubic (RBC) rinkos informacija

No.1910

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

$ 34.50K
$ 34.50K$ 34.50K

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

165.28M
165.28M 165.28M

169,118,001
169,118,001 169,118,001

ETH

Dabartinė Rubic rinkos kapitalizacija yra $ 1.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 34.50K. RBC apyvartoje yra 165.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 169118001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M

Rubic (RBC) kainos istorija USD

Stebėkite Rubic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000325-0.03%
30 dienų$ -0.000572-5.02%
60 dienų$ -0.001085-9.11%
90 dienų$ +0.000045+0.41%
Rubic kainos pokytis šiandien

Šiandien RBC užfiksuotas $ -0.00000325 (-0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rubic 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000572 (-5.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rubic 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RBC rodiklis pasikeitė $ -0.001085 (-9.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rubic 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000045 (+0.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rubic (RBC) pokyčius?

Peržiūrėkite Rubic kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Rubic (RBC)

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

Rubic galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Rubic investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RBCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Rubic mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Rubic, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Rubic kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rubic (RBC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rubic (RBC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rubic prognozes.

Peržiūrėkite Rubic kainos prognozę dabar!

Rubic (RBC) Tokenomika

Supratimas apie Rubic (RBC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RBCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Rubic (RBC)

Ieškote, kaip nusipirkti Rubic? Viskas paprasta ir patogu! Rubic lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RBC į vietos valiutas

1 Rubic(RBC) į VND
284.99145
1 Rubic(RBC) į AUD
A$0.0163533
1 Rubic(RBC) į GBP
0.0079059
1 Rubic(RBC) į EUR
0.0092055
1 Rubic(RBC) į USD
$0.01083
1 Rubic(RBC) į MYR
RM0.0457026
1 Rubic(RBC) į TRY
0.4471707
1 Rubic(RBC) į JPY
¥1.59201
1 Rubic(RBC) į ARS
ARS$15.427335
1 Rubic(RBC) į RUB
0.9150267
1 Rubic(RBC) į INR
0.9555309
1 Rubic(RBC) į IDR
Rp177.5409552
1 Rubic(RBC) į KRW
15.0625806
1 Rubic(RBC) į PHP
0.6193677
1 Rubic(RBC) į EGP
￡E.0.5212479
1 Rubic(RBC) į BRL
R$0.058482
1 Rubic(RBC) į CAD
C$0.0149454
1 Rubic(RBC) į BDT
1.319094
1 Rubic(RBC) į NGN
16.3347807
1 Rubic(RBC) į COP
$42.4704948
1 Rubic(RBC) į ZAR
R.0.1893084
1 Rubic(RBC) į UAH
0.4470624
1 Rubic(RBC) į VES
Bs1.68948
1 Rubic(RBC) į CLP
$10.40763
1 Rubic(RBC) į PKR
Rs3.0758283
1 Rubic(RBC) į KZT
5.8382364
1 Rubic(RBC) į THB
฿0.3442857
1 Rubic(RBC) į TWD
NT$0.3287988
1 Rubic(RBC) į AED
د.إ0.0397461
1 Rubic(RBC) į CHF
Fr0.0085557
1 Rubic(RBC) į HKD
HK$0.0842574
1 Rubic(RBC) į AMD
֏4.1382513
1 Rubic(RBC) į MAD
.د.م0.0977949
1 Rubic(RBC) į MXN
$0.201438
1 Rubic(RBC) į SAR
ريال0.0406125
1 Rubic(RBC) į PLN
0.0394212
1 Rubic(RBC) į RON
лв0.0468939
1 Rubic(RBC) į SEK
kr0.1012605
1 Rubic(RBC) į BGN
лв0.0180861
1 Rubic(RBC) į HUF
Ft3.6390966
1 Rubic(RBC) į CZK
0.2259138
1 Rubic(RBC) į KWD
د.ك0.00330315
1 Rubic(RBC) į ILS
0.0359556
1 Rubic(RBC) į AOA
Kz9.9084753
1 Rubic(RBC) į BHD
.د.ب0.00408291
1 Rubic(RBC) į BMD
$0.01083
1 Rubic(RBC) į DKK
kr0.0690954
1 Rubic(RBC) į HNL
L0.2838543
1 Rubic(RBC) į MUR
0.4934148
1 Rubic(RBC) į NAD
$0.1903914
1 Rubic(RBC) į NOK
kr0.1075419
1 Rubic(RBC) į NZD
$0.0181944
1 Rubic(RBC) į PAB
B/.0.01083
1 Rubic(RBC) į PGK
K0.0459192
1 Rubic(RBC) į QAR
ر.ق0.0394212
1 Rubic(RBC) į RSD
дин.1.0845162

Rubic išteklius

Išsamesnei Rubic analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Rubic svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rubic

Kiek Rubic(RBC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RBC kaina USD valiuta yra 0.01083USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RBC į USD kaina?
Dabartinė RBC kaina USD valiuta yra $ 0.01083. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rubic rinkos kapitalizacija?
RBC rinkos kapitalizacija yra $ 1.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RBC apyvartoje?
RBC apyvartoje yra 165.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RBC kaina?
RBC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.0488761552105799USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RBC kaina?
RBC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000481691209763859USD.
Kokia yra RBC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RBC yra $ 34.50KUSD.
Ar RBC kaina šiais metais kils?
RBC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RBC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

