Rubic (RBC) realiojo laiko kaina yra $ 0.01083. Per pastarąsias 24 valandas RBC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.010572 iki aukščiausios $ 0.011473 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RBC kaina yra $ 1.0488761552105799, o žemiausia – $ 0.000481691209763859.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RBC per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Rubic (RBC) rinkos informacija
Dabartinė Rubic rinkos kapitalizacija yra $ 1.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 34.50K. RBC apyvartoje yra 165.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 169118001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M
Rubic (RBC) kainos istorija USD
Stebėkite Rubic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000325
-0.03%
30 dienų
$ -0.000572
-5.02%
60 dienų
$ -0.001085
-9.11%
90 dienų
$ +0.000045
+0.41%
Rubic kainos pokytis šiandien
Šiandien RBC užfiksuotas $ -0.00000325 (-0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Rubic 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000572 (-5.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Rubic 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RBC rodiklis pasikeitė $ -0.001085 (-9.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Rubic 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000045 (+0.41%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rubic (RBC) pokyčius?
Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).
