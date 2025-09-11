Radicle (RAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.6956. Per pastarąsias 24 valandas RAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6849 iki aukščiausios $ 0.7243 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAD kaina yra $ 27.35201922, o žemiausia – $ 0.5661187598774695.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Radicle (RAD) rinkos informacija
Dabartinė Radicle rinkos kapitalizacija yra $ 35.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 666.77K. RAD apyvartoje yra 51.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 99998580. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.56M
Radicle (RAD) kainos istorija USD
Stebėkite Radicle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Radicle kainos pokytis šiandien
Šiandien RAD užfiksuotas $ +0.00215 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Radicle 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.062 (+9.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Radicle 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RAD rodiklis pasikeitė $ +0.011 (+1.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Radicle 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0349 (+5.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.
Supratimas apie Radicle (RAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RADišsamią tokeno tokenomiką dabar!
