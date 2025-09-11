Daugiau apie RAD

Radicle logotipas

Radicle kaina(RAD)

Radicle (RAD) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Radicle (RAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.15%

+0.31%

+3.45%

+3.45%

Radicle (RAD) realiojo laiko kaina yra $ 0.6956. Per pastarąsias 24 valandas RAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6849 iki aukščiausios $ 0.7243 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAD kaina yra $ 27.35201922, o žemiausia – $ 0.5661187598774695.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Radicle (RAD) rinkos informacija

No.700

51.57%

ETH

Dabartinė Radicle rinkos kapitalizacija yra $ 35.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 666.77K. RAD apyvartoje yra 51.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 99998580. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.56M

Radicle (RAD) kainos istorija USD

Stebėkite Radicle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00215+0.31%
30 dienų$ +0.062+9.78%
60 dienų$ +0.011+1.60%
90 dienų$ +0.0349+5.28%
Radicle kainos pokytis šiandien

Šiandien RAD užfiksuotas $ +0.00215 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Radicle 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.062 (+9.78%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Radicle 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RAD rodiklis pasikeitė $ +0.011 (+1.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Radicle 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0349 (+5.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Radicle (RAD) pokyčius?

Peržiūrėkite Radicle kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Radicle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RADstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Radicle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Radicle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Radicle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Radicle (RAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Radicle (RAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Radicle prognozes.

Peržiūrėkite Radicle kainos prognozę dabar!

Radicle (RAD) Tokenomika

Supratimas apie Radicle (RAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Radicle (RAD)

Ieškote, kaip nusipirkti Radicle? Viskas paprasta ir patogu! Radicle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RAD į vietos valiutas

1 Radicle(RAD) į VND
1 Radicle(RAD) į AUD
1 Radicle(RAD) į GBP
1 Radicle(RAD) į EUR
1 Radicle(RAD) į USD
1 Radicle(RAD) į MYR
1 Radicle(RAD) į TRY
1 Radicle(RAD) į JPY
1 Radicle(RAD) į ARS
1 Radicle(RAD) į RUB
1 Radicle(RAD) į INR
1 Radicle(RAD) į IDR
1 Radicle(RAD) į KRW
1 Radicle(RAD) į PHP
1 Radicle(RAD) į EGP
1 Radicle(RAD) į BRL
1 Radicle(RAD) į CAD
1 Radicle(RAD) į BDT
1 Radicle(RAD) į NGN
1 Radicle(RAD) į COP
1 Radicle(RAD) į ZAR
1 Radicle(RAD) į UAH
1 Radicle(RAD) į VES
1 Radicle(RAD) į CLP
1 Radicle(RAD) į PKR
1 Radicle(RAD) į KZT
1 Radicle(RAD) į THB
1 Radicle(RAD) į TWD
1 Radicle(RAD) į AED
1 Radicle(RAD) į CHF
1 Radicle(RAD) į HKD
1 Radicle(RAD) į AMD
1 Radicle(RAD) į MAD
1 Radicle(RAD) į MXN
1 Radicle(RAD) į SAR
1 Radicle(RAD) į PLN
1 Radicle(RAD) į RON
1 Radicle(RAD) į SEK
1 Radicle(RAD) į BGN
1 Radicle(RAD) į HUF
1 Radicle(RAD) į CZK
1 Radicle(RAD) į KWD
1 Radicle(RAD) į ILS
1 Radicle(RAD) į AOA
1 Radicle(RAD) į BHD
1 Radicle(RAD) į BMD
1 Radicle(RAD) į DKK
1 Radicle(RAD) į HNL
1 Radicle(RAD) į MUR
1 Radicle(RAD) į NAD
1 Radicle(RAD) į NOK
1 Radicle(RAD) į NZD
1 Radicle(RAD) į PAB
1 Radicle(RAD) į PGK
1 Radicle(RAD) į QAR
1 Radicle(RAD) į RSD
дин.69.650428

Radicle išteklius

Išsamesnei Radicle analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Radicle svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Radicle

Kiek Radicle(RAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RAD kaina USD valiuta yra 0.6956USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RAD į USD kaina?
Dabartinė RAD kaina USD valiuta yra $ 0.6956. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Radicle rinkos kapitalizacija?
RAD rinkos kapitalizacija yra $ 35.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RAD apyvartoje?
RAD apyvartoje yra 51.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RAD kaina?
RAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 27.35201922USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RAD kaina?
RAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.5661187598774695USD.
Kokia yra RAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RAD yra $ 666.77KUSD.
Ar RAD kaina šiais metais kils?
RAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

