Radicle (RAD) Tokenomika

Radicle (RAD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRadicle (RAD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Radicle (RAD) Informacija

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Oficiali svetainė:
https://radworks.org/
Baltoji knyga:
https://docs.radworks.org/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3

Radicle (RAD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Radicle (RAD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 36.21M
$ 36.21M$ 36.21M
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 51.58M
$ 51.58M$ 51.58M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 70.21M
$ 70.21M$ 70.21M
Visų laikų rekordas:
$ 27.7
$ 27.7$ 27.7
Visų laikų minimumas:
$ 0.5661187598774695
$ 0.5661187598774695$ 0.5661187598774695
Dabartinė kaina:
$ 0.7021
$ 0.7021$ 0.7021

Radicle (RAD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Radicle (RAD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RAD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RAD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RAD tokenomiką, galite peržiūrėti RAD tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti RAD

Norite įtraukti Radicle (RAD) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius RAD pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Radicle (RAD) Kainų istorija

RAD kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

RAD kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RAD? Mūsų RAD kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.