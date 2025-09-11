Daugiau apie QUICK

QUICK Kainos informacija

QUICK Baltoji knyga

QUICK Oficiali svetainė

QUICK Tokenomika

QUICK Kainų prognozė

QUICK Istorija

QUICK pirkimo vadovas

QUICKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

QUICK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Quickswap logotipas

Quickswap kaina(QUICK)

1 QUICK į USD – tiesioginė kaina:

$0.02542
$0.02542$0.02542
+0.47%1D
USD
Quickswap (QUICK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:37:44(UTC+8)

Quickswap (QUICK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02477
$ 0.02477$ 0.02477
24 val. žemiausia
$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256
24 val. aukščiausia

$ 0.02477
$ 0.02477$ 0.02477

$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256

$ 0.2250459349499163
$ 0.2250459349499163$ 0.2250459349499163

$ 0.017408148679471012
$ 0.017408148679471012$ 0.017408148679471012

+0.63%

+0.47%

+1.07%

+1.07%

Quickswap (QUICK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0254. Per pastarąsias 24 valandas QUICK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02477 iki aukščiausios $ 0.0256 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUICK kaina yra $ 0.2250459349499163, o žemiausia – $ 0.017408148679471012.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUICK per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quickswap (QUICK) rinkos informacija

No.936

$ 18.74M
$ 18.74M$ 18.74M

$ 173.07K
$ 173.07K$ 173.07K

$ 25.40M
$ 25.40M$ 25.40M

737.92M
737.92M 737.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

946,318,586.8610679
946,318,586.8610679 946,318,586.8610679

73.79%

2021-06-08 00:00:00

MATIC

Dabartinė Quickswap rinkos kapitalizacija yra $ 18.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 173.07K. QUICK apyvartoje yra 737.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 946318586.8610679. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.40M

Quickswap (QUICK) kainos istorija USD

Stebėkite Quickswap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001189+0.47%
30 dienų$ +0.00203+8.68%
60 dienų$ +0.00374+17.26%
90 dienų$ +0.00112+4.61%
Quickswap kainos pokytis šiandien

Šiandien QUICK užfiksuotas $ +0.0001189 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Quickswap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00203 (+8.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Quickswap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QUICK rodiklis pasikeitė $ +0.00374 (+17.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Quickswap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00112 (+4.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quickswap (QUICK) pokyčius?

Peržiūrėkite Quickswap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Quickswap (QUICK)

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Quickswap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quickswap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QUICKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Quickswap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quickswap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Quickswap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quickswap (QUICK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quickswap (QUICK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quickswap prognozes.

Peržiūrėkite Quickswap kainos prognozę dabar!

Quickswap (QUICK) Tokenomika

Supratimas apie Quickswap (QUICK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUICKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Quickswap (QUICK)

Ieškote, kaip nusipirkti Quickswap? Viskas paprasta ir patogu! Quickswap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QUICK į vietos valiutas

1 Quickswap(QUICK) į VND
668.401
1 Quickswap(QUICK) į AUD
A$0.038354
1 Quickswap(QUICK) į GBP
0.018542
1 Quickswap(QUICK) į EUR
0.02159
1 Quickswap(QUICK) į USD
$0.0254
1 Quickswap(QUICK) į MYR
RM0.107188
1 Quickswap(QUICK) į TRY
1.048512
1 Quickswap(QUICK) į JPY
¥3.7338
1 Quickswap(QUICK) į ARS
ARS$36.1823
1 Quickswap(QUICK) į RUB
2.146046
1 Quickswap(QUICK) į INR
2.242312
1 Quickswap(QUICK) į IDR
Rp416.393376
1 Quickswap(QUICK) į KRW
35.37585
1 Quickswap(QUICK) į PHP
1.454404
1 Quickswap(QUICK) į EGP
￡E.1.223264
1 Quickswap(QUICK) į BRL
R$0.13716
1 Quickswap(QUICK) į CAD
C$0.035052
1 Quickswap(QUICK) į BDT
3.09372
1 Quickswap(QUICK) į NGN
38.310566
1 Quickswap(QUICK) į COP
$99.607624
1 Quickswap(QUICK) į ZAR
R.0.444754
1 Quickswap(QUICK) į UAH
1.048512
1 Quickswap(QUICK) į VES
Bs3.9624
1 Quickswap(QUICK) į CLP
$24.4094
1 Quickswap(QUICK) į PKR
Rs7.213854
1 Quickswap(QUICK) į KZT
13.692632
1 Quickswap(QUICK) į THB
฿0.80772
1 Quickswap(QUICK) į TWD
NT$0.771144
1 Quickswap(QUICK) į AED
د.إ0.093218
1 Quickswap(QUICK) į CHF
Fr0.020066
1 Quickswap(QUICK) į HKD
HK$0.197612
1 Quickswap(QUICK) į AMD
֏9.705594
1 Quickswap(QUICK) į MAD
.د.م0.229362
1 Quickswap(QUICK) į MXN
$0.472694
1 Quickswap(QUICK) į SAR
ريال0.09525
1 Quickswap(QUICK) į PLN
0.09271
1 Quickswap(QUICK) į RON
лв0.110236
1 Quickswap(QUICK) į SEK
kr0.237744
1 Quickswap(QUICK) į BGN
лв0.042418
1 Quickswap(QUICK) į HUF
Ft8.549132
1 Quickswap(QUICK) į CZK
0.530606
1 Quickswap(QUICK) į KWD
د.ك0.007747
1 Quickswap(QUICK) į ILS
0.084328
1 Quickswap(QUICK) į AOA
Kz23.153878
1 Quickswap(QUICK) į BHD
.د.ب0.0095504
1 Quickswap(QUICK) į BMD
$0.0254
1 Quickswap(QUICK) į DKK
kr0.162052
1 Quickswap(QUICK) į HNL
L0.665734
1 Quickswap(QUICK) į MUR
1.157224
1 Quickswap(QUICK) į NAD
$0.446532
1 Quickswap(QUICK) į NOK
kr0.25273
1 Quickswap(QUICK) į NZD
$0.042672
1 Quickswap(QUICK) į PAB
B/.0.0254
1 Quickswap(QUICK) į PGK
K0.107696
1 Quickswap(QUICK) į QAR
ر.ق0.092456
1 Quickswap(QUICK) į RSD
дин.2.546096

Quickswap išteklius

Išsamesnei Quickswap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Quickswap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quickswap

Kiek Quickswap(QUICK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUICK kaina USD valiuta yra 0.0254USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUICK į USD kaina?
Dabartinė QUICK kaina USD valiuta yra $ 0.0254. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quickswap rinkos kapitalizacija?
QUICK rinkos kapitalizacija yra $ 18.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUICK apyvartoje?
QUICK apyvartoje yra 737.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUICK kaina?
QUICK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2250459349499163USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUICK kaina?
QUICK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.017408148679471012USD.
Kokia yra QUICK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUICK yra $ 173.07KUSD.
Ar QUICK kaina šiais metais kils?
QUICK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUICK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:37:44(UTC+8)

Quickswap (QUICK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

QUICK-į-USD skaičiuoklė

Suma

QUICK
QUICK
USD
USD

1 QUICK = 0.0254 USD

Prekiauti QUICK

QUICKUSDT
$0.02542
$0.02542$0.02542
+0.31%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis