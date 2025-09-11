Quickswap (QUICK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0254. Per pastarąsias 24 valandas QUICK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02477 iki aukščiausios $ 0.0256 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUICK kaina yra $ 0.2250459349499163, o žemiausia – $ 0.017408148679471012.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUICK per pastarąją valandą pasikeitė +0.63%, per 24 valandas – +0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Quickswap (QUICK) rinkos informacija
No.936
Dabartinė Quickswap rinkos kapitalizacija yra $ 18.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 173.07K. QUICK apyvartoje yra 737.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 946318586.8610679. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.40M
Quickswap (QUICK) kainos istorija USD
Stebėkite Quickswap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0001189
+0.47%
30 dienų
$ +0.00203
+8.68%
60 dienų
$ +0.00374
+17.26%
90 dienų
$ +0.00112
+4.61%
Quickswap kainos pokytis šiandien
Šiandien QUICK užfiksuotas $ +0.0001189 (+0.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Quickswap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00203 (+8.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Quickswap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QUICK rodiklis pasikeitė $ +0.00374 (+17.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Quickswap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00112 (+4.61%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quickswap (QUICK) pokyčius?
QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.
Quickswap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quickswap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quickswap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Quickswap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Quickswap (QUICK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quickswap (QUICK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quickswap prognozes.
Supratimas apie Quickswap (QUICK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUICKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Quickswap (QUICK)
Ieškote, kaip nusipirkti Quickswap? Viskas paprasta ir patogu! Quickswap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.