QUAI logotipas

QUAI kaina(QUAI)

1 QUAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.03806
-3.37%1D
USD
QUAI (QUAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:50:39(UTC+8)

QUAI (QUAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0375
24 val. žemiausia
$ 0.0425
24 val. aukščiausia

$ 0.0375
$ 0.0425
$ 0.36397187462317904
$ 0.03467035382296019
-0.14%

-3.37%

-3.41%

-3.41%

QUAI (QUAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.03806. Per pastarąsias 24 valandas QUAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0375 iki aukščiausios $ 0.0425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUAI kaina yra $ 0.36397187462317904, o žemiausia – $ 0.03467035382296019.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -3.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

QUAI (QUAI) rinkos informacija

No.753

$ 29.78M
$ 124.25K
$ 114.18M
782.48M
3,000,000,000
QUAI

Dabartinė QUAI rinkos kapitalizacija yra $ 29.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 124.25K. QUAI apyvartoje yra 782.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 114.18M

QUAI (QUAI) kainos istorija USD

Stebėkite QUAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0013274-3.37%
30 dienų$ -0.00861-18.45%
60 dienų$ -0.01711-31.02%
90 dienų$ -0.02985-43.96%
QUAI kainos pokytis šiandien

Šiandien QUAI užfiksuotas $ -0.0013274 (-3.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

QUAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00861 (-18.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

QUAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QUAI rodiklis pasikeitė $ -0.01711 (-31.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

QUAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02985 (-43.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir QUAI (QUAI) pokyčius?

Peržiūrėkite QUAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra QUAI (QUAI)

Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.

QUAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QUAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QUAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie QUAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QUAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

QUAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos QUAI (QUAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QUAI (QUAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QUAI prognozes.

Peržiūrėkite QUAI kainos prognozę dabar!

QUAI (QUAI) Tokenomika

Supratimas apie QUAI (QUAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti QUAI (QUAI)

Ieškote, kaip nusipirkti QUAI? Viskas paprasta ir patogu! QUAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QUAI išteklius

Išsamesnei QUAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali QUAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie QUAI

Kiek QUAI(QUAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUAI kaina USD valiuta yra 0.03806USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUAI į USD kaina?
Dabartinė QUAI kaina USD valiuta yra $ 0.03806. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra QUAI rinkos kapitalizacija?
QUAI rinkos kapitalizacija yra $ 29.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUAI apyvartoje?
QUAI apyvartoje yra 782.48MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUAI kaina?
QUAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.36397187462317904USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUAI kaina?
QUAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03467035382296019USD.
Kokia yra QUAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUAI yra $ 124.25KUSD.
Ar QUAI kaina šiais metais kils?
QUAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
