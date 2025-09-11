QUAI (QUAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.03806. Per pastarąsias 24 valandas QUAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0375 iki aukščiausios $ 0.0425 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUAI kaina yra $ 0.36397187462317904, o žemiausia – $ 0.03467035382296019.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – -3.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
QUAI (QUAI) rinkos informacija
Dabartinė QUAI rinkos kapitalizacija yra $ 29.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 124.25K. QUAI apyvartoje yra 782.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 114.18M
QUAI (QUAI) kainos istorija USD
Stebėkite QUAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0013274
-3.37%
30 dienų
$ -0.00861
-18.45%
60 dienų
$ -0.01711
-31.02%
90 dienų
$ -0.02985
-43.96%
QUAI kainos pokytis šiandien
Šiandien QUAI užfiksuotas $ -0.0013274 (-3.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
QUAI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00861 (-18.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
QUAI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QUAI rodiklis pasikeitė $ -0.01711 (-31.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
QUAI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02985 (-43.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.
QUAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QUAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QUAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
QUAI kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti QUAI (QUAI)
Ieškote, kaip nusipirkti QUAI? Viskas paprasta ir patogu! QUAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
