PWEASE kaina(PWEASE)

$0.00409
-9.79%1D
USD
PWEASE (PWEASE) kainos grafikas realiu laiku
PWEASE (PWEASE) kainos informacija (USD)

$ 0.0038
$ 0.004621
$ 0.0038
$ 0.004621
$ 0.05455434543403748
$ 0.000026314606219194
+0.56%

-9.79%

-16.79%

-16.79%

PWEASE (PWEASE) realiojo laiko kaina yra $ 0.00408. Per pastarąsias 24 valandas PWEASE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0038 iki aukščiausios $ 0.004621 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PWEASE kaina yra $ 0.05455434543403748, o žemiausia – $ 0.000026314606219194.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PWEASE per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – -9.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PWEASE (PWEASE) rinkos informacija

No.1534

$ 4.08M
$ 56.85K
$ 4.08M
999.92M
1,000,000,000
999,923,144.28935
99.99%

SOL

Dabartinė PWEASE rinkos kapitalizacija yra $ 4.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.85K. PWEASE apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999923144.28935. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.08M

PWEASE (PWEASE) kainos istorija USD

Stebėkite PWEASE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00044387-9.79%
30 dienų$ +0.000915+28.90%
60 dienų$ -0.000124-2.95%
90 dienų$ -0.000371-8.34%
PWEASE kainos pokytis šiandien

Šiandien PWEASE užfiksuotas $ -0.00044387 (-9.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PWEASE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000915 (+28.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PWEASE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PWEASE rodiklis pasikeitė $ -0.000124 (-2.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PWEASE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000371 (-8.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PWEASE (PWEASE) pokyčius?

Peržiūrėkite PWEASE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PWEASE (PWEASE)

A satirical meme coin, the US Vice President said "say pwease" during a speech at the White House

PWEASE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PWEASE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PWEASEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PWEASE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PWEASE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PWEASE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PWEASE (PWEASE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PWEASE (PWEASE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PWEASE prognozes.

Peržiūrėkite PWEASE kainos prognozę dabar!

PWEASE (PWEASE) Tokenomika

Supratimas apie PWEASE (PWEASE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PWEASEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PWEASE (PWEASE)

Ieškote, kaip nusipirkti PWEASE? Viskas paprasta ir patogu! PWEASE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PWEASE į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PWEASE

Kiek PWEASE(PWEASE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PWEASE kaina USD valiuta yra 0.00408USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PWEASE į USD kaina?
Dabartinė PWEASE kaina USD valiuta yra $ 0.00408. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PWEASE rinkos kapitalizacija?
PWEASE rinkos kapitalizacija yra $ 4.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PWEASE apyvartoje?
PWEASE apyvartoje yra 999.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PWEASE kaina?
PWEASE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05455434543403748USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PWEASE kaina?
PWEASE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000026314606219194USD.
Kokia yra PWEASE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PWEASE yra $ 56.85KUSD.
Ar PWEASE kaina šiais metais kils?
PWEASE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PWEASE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

