PussFi (PUSS) realiojo laiko kaina yra $ 0.005862. Per pastarąsias 24 valandas PUSS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005751 iki aukščiausios $ 0.005906 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUSS kaina yra $ 0.014740617188837304, o žemiausia – $ 0.002662291160433573.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUSS per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PussFi (PUSS) rinkos informacija
No.1433
$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M
$ 157.18K
$ 157.18K$ 157.18K
$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M
878.82M
878.82M 878.82M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
87.88%
TRX
Dabartinė PussFi rinkos kapitalizacija yra $ 5.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 157.18K. PUSS apyvartoje yra 878.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.86M
PussFi (PUSS) kainos istorija USD
Stebėkite PussFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002974
+0.51%
30 dienų
$ -0.001773
-23.23%
60 dienų
$ -0.003401
-36.72%
90 dienų
$ -0.004796
-45.00%
PussFi kainos pokytis šiandien
Šiandien PUSS užfiksuotas $ +0.00002974 (+0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PussFi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001773 (-23.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PussFi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUSS rodiklis pasikeitė $ -0.003401 (-36.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PussFi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004796 (-45.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PussFi (PUSS) pokyčius?
$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.
PussFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PussFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PussFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PussFi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PussFi (PUSS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PussFi (PUSS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PussFi prognozes.
Supratimas apie PussFi (PUSS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUSSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PussFi (PUSS)
Ieškote, kaip nusipirkti PussFi? Viskas paprasta ir patogu! PussFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
