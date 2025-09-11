Daugiau apie PUSH

EPNS kaina(PUSH)

1 PUSH į USD – tiesioginė kaina:

$0.03623
$0.03623$0.03623
-1.41%1D
USD
EPNS (PUSH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:49:36(UTC+8)

EPNS (PUSH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03617
$ 0.03617$ 0.03617
24 val. žemiausia
$ 0.03706
$ 0.03706$ 0.03706
24 val. aukščiausia

$ 0.03617
$ 0.03617$ 0.03617

$ 0.03706
$ 0.03706$ 0.03706

$ 8.76519564
$ 8.76519564$ 8.76519564

$ 0.027958497222728092
$ 0.027958497222728092$ 0.027958497222728092

-2.06%

-1.41%

-0.66%

-0.66%

EPNS (PUSH) realiojo laiko kaina yra $ 0.03623. Per pastarąsias 24 valandas PUSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03617 iki aukščiausios $ 0.03706 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUSH kaina yra $ 8.76519564, o žemiausia – $ 0.027958497222728092.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUSH per pastarąją valandą pasikeitė -2.06%, per 24 valandas – -1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EPNS (PUSH) rinkos informacija

No.1642

$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M

$ 82.82K
$ 82.82K$ 82.82K

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

90.24M
90.24M 90.24M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

90.23%

ETH

Dabartinė EPNS rinkos kapitalizacija yra $ 3.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.82K. PUSH apyvartoje yra 90.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.62M

EPNS (PUSH) kainos istorija USD

Stebėkite EPNS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005181-1.41%
30 dienų$ -0.00524-12.64%
60 dienų$ -0.00735-16.87%
90 dienų$ +0.00265+7.89%
EPNS kainos pokytis šiandien

Šiandien PUSH užfiksuotas $ -0.0005181 (-1.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EPNS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00524 (-12.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EPNS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUSH rodiklis pasikeitė $ -0.00735 (-16.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EPNS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00265 (+7.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EPNS (PUSH) pokyčius?

Peržiūrėkite EPNS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EPNS (PUSH)

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

EPNS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EPNS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PUSHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EPNS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EPNS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EPNS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EPNS (PUSH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EPNS (PUSH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EPNS prognozes.

Peržiūrėkite EPNS kainos prognozę dabar!

EPNS (PUSH) Tokenomika

Supratimas apie EPNS (PUSH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUSHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EPNS (PUSH)

Ieškote, kaip nusipirkti EPNS? Viskas paprasta ir patogu! EPNS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PUSH į vietos valiutas

1 EPNS(PUSH) į VND
953.39245
1 EPNS(PUSH) į AUD
A$0.0547073
1 EPNS(PUSH) į GBP
0.0264479
1 EPNS(PUSH) į EUR
0.0307955
1 EPNS(PUSH) į USD
$0.03623
1 EPNS(PUSH) į MYR
RM0.1528906
1 EPNS(PUSH) į TRY
1.4959367
1 EPNS(PUSH) į JPY
¥5.32581
1 EPNS(PUSH) į ARS
ARS$51.609635
1 EPNS(PUSH) į RUB
3.0994765
1 EPNS(PUSH) į INR
3.1994713
1 EPNS(PUSH) į IDR
Rp593.9343312
1 EPNS(PUSH) į KRW
50.4593325
1 EPNS(PUSH) į PHP
2.0712691
1 EPNS(PUSH) į EGP
￡E.1.7448368
1 EPNS(PUSH) į BRL
R$0.195642
1 EPNS(PUSH) į CAD
C$0.0499974
1 EPNS(PUSH) į BDT
4.412814
1 EPNS(PUSH) į NGN
54.6453467
1 EPNS(PUSH) į COP
$142.0781188
1 EPNS(PUSH) į ZAR
R.0.6354742
1 EPNS(PUSH) į UAH
1.4955744
1 EPNS(PUSH) į VES
Bs5.65188
1 EPNS(PUSH) į CLP
$34.81703
1 EPNS(PUSH) į PKR
Rs10.2896823
1 EPNS(PUSH) į KZT
19.5308684
1 EPNS(PUSH) į THB
฿1.1528386
1 EPNS(PUSH) į TWD
NT$1.097769
1 EPNS(PUSH) į AED
د.إ0.1329641
1 EPNS(PUSH) į CHF
Fr0.0286217
1 EPNS(PUSH) į HKD
HK$0.2818694
1 EPNS(PUSH) į AMD
֏13.8438453
1 EPNS(PUSH) į MAD
.د.م0.3271569
1 EPNS(PUSH) į MXN
$0.6749649
1 EPNS(PUSH) į SAR
ريال0.1358625
1 EPNS(PUSH) į PLN
0.1318772
1 EPNS(PUSH) į RON
лв0.1572382
1 EPNS(PUSH) į SEK
kr0.3391128
1 EPNS(PUSH) į BGN
лв0.0605041
1 EPNS(PUSH) į HUF
Ft12.1942934
1 EPNS(PUSH) į CZK
0.7564824
1 EPNS(PUSH) į KWD
د.ك0.01105015
1 EPNS(PUSH) į ILS
0.1206459
1 EPNS(PUSH) į AOA
Kz33.0261811
1 EPNS(PUSH) į BHD
.د.ب0.01365871
1 EPNS(PUSH) į BMD
$0.03623
1 EPNS(PUSH) į DKK
kr0.2311474
1 EPNS(PUSH) į HNL
L0.9495883
1 EPNS(PUSH) į MUR
1.6506388
1 EPNS(PUSH) į NAD
$0.6369234
1 EPNS(PUSH) į NOK
kr0.3601262
1 EPNS(PUSH) į NZD
$0.0608664
1 EPNS(PUSH) į PAB
B/.0.03623
1 EPNS(PUSH) į PGK
K0.1536152
1 EPNS(PUSH) į QAR
ر.ق0.1318772
1 EPNS(PUSH) į RSD
дин.3.6306083

Baltoji knyga
Oficiali EPNS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EPNS

Kiek EPNS(PUSH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PUSH kaina USD valiuta yra 0.03623USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PUSH į USD kaina?
Dabartinė PUSH kaina USD valiuta yra $ 0.03623. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EPNS rinkos kapitalizacija?
PUSH rinkos kapitalizacija yra $ 3.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PUSH apyvartoje?
PUSH apyvartoje yra 90.24MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PUSH kaina?
PUSH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.76519564USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PUSH kaina?
PUSH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.027958497222728092USD.
Kokia yra PUSH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PUSH yra $ 82.82KUSD.
Ar PUSH kaina šiais metais kils?
PUSH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PUSH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:49:36(UTC+8)

EPNS (PUSH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
