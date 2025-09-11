EPNS (PUSH) realiojo laiko kaina yra $ 0.03623. Per pastarąsias 24 valandas PUSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03617 iki aukščiausios $ 0.03706 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PUSH kaina yra $ 8.76519564, o žemiausia – $ 0.027958497222728092.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PUSH per pastarąją valandą pasikeitė -2.06%, per 24 valandas – -1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EPNS (PUSH) rinkos informacija
No.1642
$ 3.27M
$ 82.82K
$ 3.62M
90.24M
100,000,000
100,000,000
90.23%
ETH
Dabartinė EPNS rinkos kapitalizacija yra $ 3.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.82K. PUSH apyvartoje yra 90.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.62M
EPNS (PUSH) kainos istorija USD
Stebėkite EPNS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0005181
-1.41%
30 dienų
$ -0.00524
-12.64%
60 dienų
$ -0.00735
-16.87%
90 dienų
$ +0.00265
+7.89%
EPNS kainos pokytis šiandien
Šiandien PUSH užfiksuotas $ -0.0005181 (-1.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EPNS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00524 (-12.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EPNS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PUSH rodiklis pasikeitė $ -0.00735 (-16.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EPNS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00265 (+7.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EPNS (PUSH) pokyčius?
Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized!
It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.
EPNS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EPNS (PUSH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EPNS (PUSH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EPNS prognozes.
Supratimas apie EPNS (PUSH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PUSHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
