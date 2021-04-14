PUSH

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

ReitingasNo.1716

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.39%

Cirkuliuojantis kiekis90,236,482

Maksimali pasiūla100,000,000

Bendra pasiūla100,000,000

Cirkuliacijos norma0.9023%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas8.76519564,2021-04-14

Mažiausia kaina0.027958497222728092,2025-04-16

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasEthereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

