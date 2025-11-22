Pump.fun (PUMP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pump.fun kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PUMP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pump.fun kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pump.fun kainos prognozė
$0.002647
-3.64%
USD
Faktinis
Prognozė
Pump.fun Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pump.fun galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002647 prekybos kainą 2025 m.

Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pump.fun galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002779 prekybos kainą 2026 m.

Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PUMP ateities kaina yra $ 0.002918 su 10.25% augimo norma.

Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PUMP ateities kaina yra $ 0.003064 su 15.76% augimo norma.

Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PUMP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003217, o augimo norma – 21.55%.

Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PUMP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003378, o augimo norma – 27.63%.

Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pump.fun kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005502 prekybos kainą.

Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pump.fun kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008963 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002647
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002779
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002918
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003064
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003217
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003378
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003547
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003724
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003910
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004106
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004311
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004527
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004753
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004991
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005240
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005502
    107.89%
Trumpalaikės Pump.fun kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.002647
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.002647
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002649
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.002657
    0.41%
Pump.fun (PUMP) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma PUMP kaina yra $0.002647. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pump.fun (PUMP) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė PUMP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002647. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pump.fun (PUMP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PUMP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002649. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pump.fun (PUMP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PUMP kaina yra $0.002657. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pump.fun kainų statistika

$ 0.002647
$ 0.002647$ 0.002647

-3.64%

--
----

--
----

$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M

--

Naujausia PUMP kaina yra $ 0.002647. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.64%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 6.02M.
Be to, PUMP turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Pump.fun (PUMP)

Bandote įsigyti PUMP? Dabar galite PUMP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Pump.fun ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PUMP dabar

Pump.fun istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pump.fun, dabartinė Pump.fun kaina yra 0.002647USD. Apyvartinė Pump.fun (PUMP) pasiūla yra 0.00 PUMP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000098
    $ 0.002912
    $ 0.002603
  • 7 dienos
    -0.26%
    $ -0.000931
    $ 0.00369
    $ 0.0025
  • 30 dienų
    -0.30%
    $ -0.001158
    $ 0.005483
    $ 0.0025
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pump.fun kaina pasikeitė $-0.000098, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pump.fun buvo prekiaujama aukščiausia $0.00369 ir žemiausia $0.0025. Kainos pokytis buvo -0.26%. Ši naujausia tendencija parodo PUMP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pump.fun įvyko -0.30%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001158 vertę. Tai rodo, kad PUMP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Pump.fun kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PUMP kainų istoriją

Kaip veikia Pump.fun (PUMP) kainų prognozės modulis?

Pump.fun Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PUMP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pump.fun ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PUMP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pump.fun kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PUMP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PUMP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pump.fun potencialą.

Kodėl PUMP kainų prognozė yra svarbi?

PUMP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PUMP dabar?
Pagal jūsų prognozes, PUMP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PUMP kainų prognozė?
Remiantis Pump.fun (PUMP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PUMP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PUMP 2026 m.?
1 vieneto Pump.fun (PUMP) kaina šiandien yra $0.002647. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PUMP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PUMP kaina 2027 m.?
Pump.fun (PUMP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PUMP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PUMP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pump.fun (PUMP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PUMP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pump.fun (PUMP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PUMP 2030 m.?
1 vieneto Pump.fun (PUMP) kaina šiandien yra $0.002647. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PUMP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PUMP kainų prognozė 2040 metams?
Pump.fun (PUMP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PUMP kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.