Plastichero (PTH) realiojo laiko kaina yra $ 0.03412. Per pastarąsias 24 valandas PTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03384 iki aukščiausios $ 0.04349 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PTH kaina yra $ 0.1944924853489439, o žemiausia – $ 0.026268953081945042.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PTH per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Plastichero (PTH) rinkos informacija
No.4083
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 95.91K
$ 95.91K$ 95.91K
$ 33.92M
$ 33.92M$ 33.92M
0.00
0.00 0.00
--
----
994,228,079
994,228,079 994,228,079
ETH
Dabartinė Plastichero rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 95.91K. PTH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 994228079. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.92M
Plastichero (PTH) kainos istorija USD
Stebėkite Plastichero kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000787
-0.22%
30 dienų
$ +0.00393
+13.01%
60 dienų
$ -0.00764
-18.30%
90 dienų
$ -0.01544
-31.16%
Plastichero kainos pokytis šiandien
Šiandien PTH užfiksuotas $ -0.0000787 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Plastichero 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00393 (+13.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Plastichero 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PTH rodiklis pasikeitė $ -0.00764 (-18.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Plastichero 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01544 (-31.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Plastichero (PTH) pokyčius?
The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.
Plastichero galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Plastichero investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PTHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Plastichero mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Plastichero, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Plastichero kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Plastichero (PTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Plastichero (PTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Plastichero prognozes.
Supratimas apie Plastichero (PTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Plastichero (PTH)
Ieškote, kaip nusipirkti Plastichero? Viskas paprasta ir patogu! Plastichero lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.