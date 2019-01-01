Plastichero (PTH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePlastichero (PTH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Plastichero (PTH) Informacija

The Plastichero project recycles plastic using blockchain technology to create a more sustainable green environment. Our innovative recycling kiosks help transform plastic waste into new sustainable products.

Oficiali svetainė:
https://www.plasticherocoin.com/
Baltoji knyga:
https://www.plasticherocoin.com/Whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x8ab98330473101309db94b625f9997366a518223

Plastichero (PTH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Plastichero (PTH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 994.23M
$ 994.23M$ 994.23M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 37.63M
$ 37.63M
$ 37.63M$ 37.63M
Visų laikų rekordas: $ 0.2484
$ 0.2484
$ 0.2484$ 0.2484
Visų laikų minimumas:
$ 0.026268953081945042
$ 0.026268953081945042$ 0.026268953081945042
Dabartinė kaina:
$ 0.03785
$ 0.03785$ 0.03785

Plastichero (PTH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Plastichero (PTH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PTH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PTH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PTH tokenomiką, galite peržiūrėti PTH tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.