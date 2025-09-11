Propbase (PROPS) realiojo laiko kaina yra $ 0.023188. Per pastarąsias 24 valandas PROPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.022526 iki aukščiausios $ 0.024052 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROPS kaina yra $ 0.2718274596699227, o žemiausia – $ 0.014981776422742052.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROPS per pastarąją valandą pasikeitė +0.46%, per 24 valandas – -0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Propbase (PROPS) rinkos informacija
No.1161
$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M
$ 704.50K
$ 704.50K$ 704.50K
$ 27.83M
$ 27.83M$ 27.83M
443.46M
443.46M 443.46M
1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000
1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000
36.95%
APTOS
Dabartinė Propbase rinkos kapitalizacija yra $ 10.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 704.50K. PROPS apyvartoje yra 443.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.83M
Propbase (PROPS) kainos istorija USD
Stebėkite Propbase kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00006976
-0.30%
30 dienų
$ -0.00972
-29.54%
60 dienų
$ -0.000517
-2.19%
90 dienų
$ -0.000946
-3.92%
Propbase kainos pokytis šiandien
Šiandien PROPS užfiksuotas $ -0.00006976 (-0.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Propbase 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00972 (-29.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Propbase 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PROPS rodiklis pasikeitė $ -0.000517 (-2.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Propbase 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000946 (-3.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem
Propbase galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Propbase investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Propbase, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Propbase kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Propbase (PROPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Propbase (PROPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Propbase prognozes.
Supratimas apie Propbase (PROPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Propbase (PROPS)
Ieškote, kaip nusipirkti Propbase? Viskas paprasta ir patogu! Propbase lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.