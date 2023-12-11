PROPS

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

ReitingasNo.1195

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.87%

Cirkuliuojantis kiekis443,456,869.5010158

Maksimali pasiūla1,200,000,000

Bendra pasiūla1,200,000,000

Cirkuliacijos norma0.3695%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.2718274596699227,2024-04-05

Mažiausia kaina0.014981776422742052,2023-12-11

Vieša blokų grandinėAPTOS

ĮvadasPropbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

