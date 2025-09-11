Daugiau apie PROPC

Propchain kaina(PROPC)

$0.5131
+2.43%1D
Propchain (PROPC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Propchain (PROPC) kainos informacija (USD)

$ 0.4973
$ 0.5407
$ 0.4973
$ 0.5407
$ 5.341897333509249
$ 0.3007309977264045
Propchain (PROPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.5131. Per pastarąsias 24 valandas PROPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4973 iki aukščiausios $ 0.5407 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROPC kaina yra $ 5.341897333509249, o žemiausia – $ 0.3007309977264045.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROPC per pastarąją valandą pasikeitė -0.89%, per 24 valandas – +2.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Propchain (PROPC) rinkos informacija

$ 19.76M
$ 537.75K
$ 51.31M
38.51M
100,000,000
63,763,336.9999994
Dabartinė Propchain rinkos kapitalizacija yra $ 19.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 537.75K. PROPC apyvartoje yra 38.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 63763336.9999994. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.31M

Propchain (PROPC) kainos istorija USD

Stebėkite Propchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.012173+2.43%
30 dienų$ -0.0793-13.39%
60 dienų$ +0.1735+51.08%
90 dienų$ +0.0422+8.96%
Propchain kainos pokytis šiandien

Šiandien PROPC užfiksuotas $ +0.012173 (+2.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Propchain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0793 (-13.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Propchain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PROPC rodiklis pasikeitė $ +0.1735 (+51.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Propchain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0422 (+8.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Propchain (PROPC) pokyčius?

Peržiūrėkite Propchain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Propchain (PROPC)

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

Propchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Propchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PROPCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Propchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Propchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Propchain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Propchain (PROPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Propchain (PROPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Propchain prognozes.

Peržiūrėkite Propchain kainos prognozę dabar!

Propchain (PROPC) Tokenomika

Supratimas apie Propchain (PROPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Propchain (PROPC)

Ieškote, kaip nusipirkti Propchain? Viskas paprasta ir patogu! Propchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PROPC į vietos valiutas

1 Propchain(PROPC) į VND
13,502.2265
1 Propchain(PROPC) į AUD
A$0.774781
1 Propchain(PROPC) į GBP
0.374563
1 Propchain(PROPC) į EUR
0.436135
1 Propchain(PROPC) į USD
$0.5131
1 Propchain(PROPC) į MYR
RM2.165282
1 Propchain(PROPC) į TRY
21.185899
1 Propchain(PROPC) į JPY
¥75.4257
1 Propchain(PROPC) į ARS
ARS$730.91095
1 Propchain(PROPC) į RUB
43.895705
1 Propchain(PROPC) į INR
45.311861
1 Propchain(PROPC) į IDR
Rp8,411.474064
1 Propchain(PROPC) į KRW
714.620025
1 Propchain(PROPC) į PHP
29.380106
1 Propchain(PROPC) į EGP
￡E.24.710896
1 Propchain(PROPC) į BRL
R$2.77074
1 Propchain(PROPC) į CAD
C$0.708078
1 Propchain(PROPC) į BDT
62.49558
1 Propchain(PROPC) į NGN
773.903599
1 Propchain(PROPC) į COP
$2,012.152436
1 Propchain(PROPC) į ZAR
R.8.999774
1 Propchain(PROPC) į UAH
21.180768
1 Propchain(PROPC) į VES
Bs80.0436
1 Propchain(PROPC) į CLP
$493.0891
1 Propchain(PROPC) į PKR
Rs145.725531
1 Propchain(PROPC) į KZT
276.601948
1 Propchain(PROPC) į THB
฿16.326842
1 Propchain(PROPC) į TWD
NT$15.562323
1 Propchain(PROPC) į AED
د.إ1.883077
1 Propchain(PROPC) į CHF
Fr0.405349
1 Propchain(PROPC) į HKD
HK$3.991918
1 Propchain(PROPC) į AMD
֏196.060641
1 Propchain(PROPC) į MAD
.د.م4.633293
1 Propchain(PROPC) į MXN
$9.559053
1 Propchain(PROPC) į SAR
ريال1.924125
1 Propchain(PROPC) į PLN
1.867684
1 Propchain(PROPC) į RON
лв2.226854
1 Propchain(PROPC) į SEK
kr4.802616
1 Propchain(PROPC) į BGN
лв0.856877
1 Propchain(PROPC) į HUF
Ft172.699198
1 Propchain(PROPC) į CZK
10.713528
1 Propchain(PROPC) į KWD
د.ك0.1564955
1 Propchain(PROPC) į ILS
1.708623
1 Propchain(PROPC) į AOA
Kz467.726567
1 Propchain(PROPC) į BHD
.د.ب0.1934387
1 Propchain(PROPC) į BMD
$0.5131
1 Propchain(PROPC) į DKK
kr3.273578
1 Propchain(PROPC) į HNL
L13.448351
1 Propchain(PROPC) į MUR
23.376836
1 Propchain(PROPC) į NAD
$9.020298
1 Propchain(PROPC) į NOK
kr5.100214
1 Propchain(PROPC) į NZD
$0.862008
1 Propchain(PROPC) į PAB
B/.0.5131
1 Propchain(PROPC) į PGK
K2.175544
1 Propchain(PROPC) į QAR
ر.ق1.867684
1 Propchain(PROPC) į RSD
дин.51.417751

Propchain išteklius

Išsamesnei Propchain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Propchain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Propchain

Kiek Propchain(PROPC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PROPC kaina USD valiuta yra 0.5131USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PROPC į USD kaina?
Dabartinė PROPC kaina USD valiuta yra $ 0.5131. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Propchain rinkos kapitalizacija?
PROPC rinkos kapitalizacija yra $ 19.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PROPC apyvartoje?
PROPC apyvartoje yra 38.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PROPC kaina?
PROPC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.341897333509249USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PROPC kaina?
PROPC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3007309977264045USD.
Kokia yra PROPC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PROPC yra $ 537.75KUSD.
Ar PROPC kaina šiais metais kils?
PROPC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PROPC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Propchain (PROPC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

