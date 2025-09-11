Propchain (PROPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.5131. Per pastarąsias 24 valandas PROPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4973 iki aukščiausios $ 0.5407 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROPC kaina yra $ 5.341897333509249, o žemiausia – $ 0.3007309977264045.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROPC per pastarąją valandą pasikeitė -0.89%, per 24 valandas – +2.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Propchain (PROPC) rinkos informacija
Dabartinė Propchain rinkos kapitalizacija yra $ 19.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 537.75K. PROPC apyvartoje yra 38.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 63763336.9999994. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.31M
Propchain (PROPC) kainos istorija USD
Stebėkite Propchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.012173
+2.43%
30 dienų
$ -0.0793
-13.39%
60 dienų
$ +0.1735
+51.08%
90 dienų
$ +0.0422
+8.96%
Propchain kainos pokytis šiandien
Šiandien PROPC užfiksuotas $ +0.012173 (+2.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Propchain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0793 (-13.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Propchain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PROPC rodiklis pasikeitė $ +0.1735 (+51.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Propchain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0422 (+8.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Propchain (PROPC) pokyčius?
Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.
Propchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Propchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Propchain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Propchain (PROPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Propchain (PROPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Propchain prognozes.
Supratimas apie Propchain (PROPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Propchain (PROPC)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.