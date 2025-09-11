Daugiau apie PRO

Propy kaina(PRO)

1 PRO į USD – tiesioginė kaina:

$0.7043
$0.7043
-0.07%1D
USD
Propy (PRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:48:51(UTC+8)

Propy (PRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6917
$ 0.6917
24 val. žemiausia
$ 0.7207
$ 0.7207
24 val. aukščiausia

$ 0.6917
$ 0.6917

$ 0.7207
$ 0.7207

$ 6.152480125427246
$ 6.152480125427246

$ 0.0295550249115
$ 0.0295550249115

+0.09%

-0.06%

+2.72%

+2.72%

Propy (PRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.7043. Per pastarąsias 24 valandas PRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6917 iki aukščiausios $ 0.7207 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRO kaina yra $ 6.152480125427246, o žemiausia – $ 0.0295550249115.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Propy (PRO) rinkos informacija

No.488

$ 70.43M
$ 70.43M

$ 1.49M
$ 1.49M

$ 70.43M
$ 70.43M

100.00M
100.00M

100,000,000
100,000,000

ETH

Dabartinė Propy rinkos kapitalizacija yra $ 70.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.49M. PRO apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.43M

Propy (PRO) kainos istorija USD

Stebėkite Propy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000493-0.06%
30 dienų$ -0.089-11.22%
60 dienų$ -0.1938-21.58%
90 dienų$ -0.2198-23.79%
Propy kainos pokytis šiandien

Šiandien PRO užfiksuotas $ -0.000493 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Propy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.089 (-11.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Propy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PRO rodiklis pasikeitė $ -0.1938 (-21.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Propy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.2198 (-23.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Propy (PRO) pokyčius?

Peržiūrėkite Propy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Propy (PRO)

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Propy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Propy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Propy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Propy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Propy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Propy (PRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Propy (PRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Propy prognozes.

Peržiūrėkite Propy kainos prognozę dabar!

Propy (PRO) Tokenomika

Supratimas apie Propy (PRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Propy (PRO)

Ieškote, kaip nusipirkti Propy? Viskas paprasta ir patogu! Propy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PRO į vietos valiutas

1 Propy(PRO) į VND
18,533.6545
1 Propy(PRO) į AUD
A$1.063493
1 Propy(PRO) į GBP
0.514139
1 Propy(PRO) į EUR
0.598655
1 Propy(PRO) į USD
$0.7043
1 Propy(PRO) į MYR
RM2.972146
1 Propy(PRO) į TRY
29.080547
1 Propy(PRO) į JPY
¥103.5321
1 Propy(PRO) į ARS
ARS$1,003.27535
1 Propy(PRO) į RUB
60.252865
1 Propy(PRO) į INR
62.18969
1 Propy(PRO) į IDR
Rp11,545.899792
1 Propy(PRO) į KRW
980.913825
1 Propy(PRO) į PHP
40.328218
1 Propy(PRO) į EGP
￡E.33.912045
1 Propy(PRO) į BRL
R$3.80322
1 Propy(PRO) į CAD
C$0.971934
1 Propy(PRO) į BDT
85.78374
1 Propy(PRO) į NGN
1,062.288647
1 Propy(PRO) į COP
$2,761.954708
1 Propy(PRO) į ZAR
R.12.353422
1 Propy(PRO) į UAH
29.073504
1 Propy(PRO) į VES
Bs109.8708
1 Propy(PRO) į CLP
$676.8323
1 Propy(PRO) į PKR
Rs200.028243
1 Propy(PRO) į KZT
379.674044
1 Propy(PRO) į THB
฿22.410826
1 Propy(PRO) į TWD
NT$21.361419
1 Propy(PRO) į AED
د.إ2.584781
1 Propy(PRO) į CHF
Fr0.556397
1 Propy(PRO) į HKD
HK$5.479454
1 Propy(PRO) į AMD
֏269.120073
1 Propy(PRO) į MAD
.د.م6.359829
1 Propy(PRO) į MXN
$13.121109
1 Propy(PRO) į SAR
ريال2.641125
1 Propy(PRO) į PLN
2.563652
1 Propy(PRO) į RON
лв3.056662
1 Propy(PRO) į SEK
kr6.592248
1 Propy(PRO) į BGN
лв1.176181
1 Propy(PRO) į HUF
Ft237.053294
1 Propy(PRO) į CZK
14.705784
1 Propy(PRO) į KWD
د.ك0.2148115
1 Propy(PRO) į ILS
2.345319
1 Propy(PRO) į AOA
Kz642.018751
1 Propy(PRO) į BHD
.د.ب0.2655211
1 Propy(PRO) į BMD
$0.7043
1 Propy(PRO) į DKK
kr4.493434
1 Propy(PRO) į HNL
L18.459703
1 Propy(PRO) į MUR
32.087908
1 Propy(PRO) į NAD
$12.381594
1 Propy(PRO) į NOK
kr7.000742
1 Propy(PRO) į NZD
$1.183224
1 Propy(PRO) į PAB
B/.0.7043
1 Propy(PRO) į PGK
K2.986232
1 Propy(PRO) į QAR
ر.ق2.563652
1 Propy(PRO) į RSD
дин.70.577903

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Propy

Kiek Propy(PRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRO kaina USD valiuta yra 0.7043USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRO į USD kaina?
Dabartinė PRO kaina USD valiuta yra $ 0.7043. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Propy rinkos kapitalizacija?
PRO rinkos kapitalizacija yra $ 70.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRO apyvartoje?
PRO apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRO kaina?
PRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.152480125427246USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRO kaina?
PRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0295550249115USD.
Kokia yra PRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRO yra $ 1.49MUSD.
Ar PRO kaina šiais metais kils?
PRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:48:51(UTC+8)

Propy (PRO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PRO-į-USD skaičiuoklė

Suma

PRO
PRO
USD
USD

1 PRO = 0.7043 USD

Prekiauti PRO

PROUSDT
$0.7043
$0.7043
-0.04%

