Peercoin logotipas

Peercoin kaina(PPC)

1 PPC į USD – tiesioginė kaina:

$0.3106
$0.3106$0.3106
-0.51%1D
USD
Peercoin (PPC) kainos grafikas realiu laiku
Peercoin (PPC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.305
$ 0.305$ 0.305
24 val. žemiausia
$ 0.3149
$ 0.3149$ 0.3149
24 val. aukščiausia

$ 0.305
$ 0.305$ 0.305

$ 0.3149
$ 0.3149$ 0.3149

$ 13.659117475235384
$ 13.659117475235384$ 13.659117475235384

$ 0.0948585635162
$ 0.0948585635162$ 0.0948585635162

0.00%

-0.51%

+4.29%

+4.29%

Peercoin (PPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3106. Per pastarąsias 24 valandas PPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.305 iki aukščiausios $ 0.3149 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PPC kaina yra $ 13.659117475235384, o žemiausia – $ 0.0948585635162.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PPC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Peercoin (PPC) rinkos informacija

No.1198

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

$ 65.10K
$ 65.10K$ 65.10K

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

29.77M
29.77M 29.77M

29,772,937.92909235
29,772,937.92909235 29,772,937.92909235

PPC

Dabartinė Peercoin rinkos kapitalizacija yra $ 9.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.10K. PPC apyvartoje yra 29.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 29772937.92909235. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.25M

Peercoin (PPC) kainos istorija USD

Stebėkite Peercoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001592-0.51%
30 dienų$ +0.0093+3.08%
60 dienų$ +0.0064+2.10%
90 dienų$ +0.04+14.78%
Peercoin kainos pokytis šiandien

Šiandien PPC užfiksuotas $ -0.001592 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Peercoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0093 (+3.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Peercoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PPC rodiklis pasikeitė $ +0.0064 (+2.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Peercoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04 (+14.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Peercoin (PPC) pokyčius?

Peržiūrėkite Peercoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Peercoin (PPC)

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Peercoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Peercoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PPCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Peercoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Peercoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Peercoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Peercoin (PPC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Peercoin (PPC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Peercoin prognozes.

Peržiūrėkite Peercoin kainos prognozę dabar!

Peercoin (PPC) Tokenomika

Supratimas apie Peercoin (PPC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PPCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Peercoin (PPC)

Ieškote, kaip nusipirkti Peercoin? Viskas paprasta ir patogu! Peercoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PPC į vietos valiutas

1 Peercoin(PPC) į VND
8,173.439
1 Peercoin(PPC) į AUD
A$0.469006
1 Peercoin(PPC) į GBP
0.226738
1 Peercoin(PPC) į EUR
0.26401
1 Peercoin(PPC) į USD
$0.3106
1 Peercoin(PPC) į MYR
RM1.310732
1 Peercoin(PPC) į TRY
12.824674
1 Peercoin(PPC) į JPY
¥45.6582
1 Peercoin(PPC) į ARS
ARS$442.4497
1 Peercoin(PPC) į RUB
26.242594
1 Peercoin(PPC) į INR
27.404238
1 Peercoin(PPC) į IDR
Rp5,091.802464
1 Peercoin(PPC) į KRW
431.988692
1 Peercoin(PPC) į PHP
17.763214
1 Peercoin(PPC) į EGP
￡E.14.949178
1 Peercoin(PPC) į BRL
R$1.67724
1 Peercoin(PPC) į CAD
C$0.428628
1 Peercoin(PPC) į BDT
37.83108
1 Peercoin(PPC) į NGN
468.474874
1 Peercoin(PPC) į COP
$1,218.036536
1 Peercoin(PPC) į ZAR
R.5.429288
1 Peercoin(PPC) į UAH
12.821568
1 Peercoin(PPC) į VES
Bs48.4536
1 Peercoin(PPC) į CLP
$298.4866
1 Peercoin(PPC) į PKR
Rs88.213506
1 Peercoin(PPC) į KZT
167.438248
1 Peercoin(PPC) į THB
฿9.873974
1 Peercoin(PPC) į TWD
NT$9.429816
1 Peercoin(PPC) į AED
د.إ1.139902
1 Peercoin(PPC) į CHF
Fr0.245374
1 Peercoin(PPC) į HKD
HK$2.416468
1 Peercoin(PPC) į AMD
֏118.683366
1 Peercoin(PPC) į MAD
.د.م2.804718
1 Peercoin(PPC) į MXN
$5.77716
1 Peercoin(PPC) į SAR
ريال1.16475
1 Peercoin(PPC) į PLN
1.130584
1 Peercoin(PPC) į RON
лв1.344898
1 Peercoin(PPC) į SEK
kr2.90411
1 Peercoin(PPC) į BGN
лв0.518702
1 Peercoin(PPC) į HUF
Ft104.367812
1 Peercoin(PPC) į CZK
6.479116
1 Peercoin(PPC) į KWD
د.ك0.094733
1 Peercoin(PPC) į ILS
1.031192
1 Peercoin(PPC) į AOA
Kz284.171046
1 Peercoin(PPC) į BHD
.د.ب0.1170962
1 Peercoin(PPC) į BMD
$0.3106
1 Peercoin(PPC) į DKK
kr1.981628
1 Peercoin(PPC) į HNL
L8.140826
1 Peercoin(PPC) į MUR
14.150936
1 Peercoin(PPC) į NAD
$5.460348
1 Peercoin(PPC) į NOK
kr3.084258
1 Peercoin(PPC) į NZD
$0.521808
1 Peercoin(PPC) į PAB
B/.0.3106
1 Peercoin(PPC) į PGK
K1.316944
1 Peercoin(PPC) į QAR
ر.ق1.130584
1 Peercoin(PPC) į RSD
дин.31.103484

Peercoin išteklius

Išsamesnei Peercoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Peercoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Peercoin

Kiek Peercoin(PPC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PPC kaina USD valiuta yra 0.3106USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PPC į USD kaina?
Dabartinė PPC kaina USD valiuta yra $ 0.3106. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Peercoin rinkos kapitalizacija?
PPC rinkos kapitalizacija yra $ 9.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PPC apyvartoje?
PPC apyvartoje yra 29.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PPC kaina?
PPC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.659117475235384USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PPC kaina?
PPC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0948585635162USD.
Kokia yra PPC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PPC yra $ 65.10KUSD.
Ar PPC kaina šiais metais kils?
PPC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PPC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Peercoin (PPC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

