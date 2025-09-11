Peercoin (PPC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3106. Per pastarąsias 24 valandas PPC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.305 iki aukščiausios $ 0.3149 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PPC kaina yra $ 13.659117475235384, o žemiausia – $ 0.0948585635162.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PPC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Peercoin (PPC) rinkos informacija
Dabartinė Peercoin rinkos kapitalizacija yra $ 9.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.10K. PPC apyvartoje yra 29.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 29772937.92909235. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.25M
Peercoin (PPC) kainos istorija USD
Stebėkite Peercoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001592
-0.51%
30 dienų
$ +0.0093
+3.08%
60 dienų
$ +0.0064
+2.10%
90 dienų
$ +0.04
+14.78%
Peercoin kainos pokytis šiandien
Šiandien PPC užfiksuotas $ -0.001592 (-0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Peercoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0093 (+3.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Peercoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PPC rodiklis pasikeitė $ +0.0064 (+2.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Peercoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04 (+14.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Peercoin (PPC) pokyčius?
Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.
