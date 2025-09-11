Daugiau apie POPCAT

POPCAT logotipas

POPCAT kaina(POPCAT)

1 POPCAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.2721
+0.11%1D
USD
POPCAT (POPCAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:36:23(UTC+8)

POPCAT (POPCAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2648
24 val. žemiausia
$ 0.2785
24 val. aukščiausia

$ 0.2648
$ 0.2785
$ 2.067410259204997
$ 0.000008429262052485
+0.66%

+0.11%

+11.92%

+11.92%

POPCAT (POPCAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.2721. Per pastarąsias 24 valandas POPCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2648 iki aukščiausios $ 0.2785 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POPCAT kaina yra $ 2.067410259204997, o žemiausia – $ 0.000008429262052485.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POPCAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.66%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

POPCAT (POPCAT) rinkos informacija

No.176

$ 266.65M
$ 1.91M
$ 266.65M
979.97M
979,973,220.96
979,973,220.96
99.99%

0.01%

SOL

Dabartinė POPCAT rinkos kapitalizacija yra $ 266.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.91M. POPCAT apyvartoje yra 979.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 979973220.96. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 266.65M

POPCAT (POPCAT) kainos istorija USD

Stebėkite POPCAT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000299+0.11%
30 dienų$ -0.0334-10.94%
60 dienų$ -0.0879-24.42%
90 dienų$ -0.0312-10.29%
POPCAT kainos pokytis šiandien

Šiandien POPCAT užfiksuotas $ +0.000299 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

POPCAT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0334 (-10.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

POPCAT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POPCAT rodiklis pasikeitė $ -0.0879 (-24.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

POPCAT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0312 (-10.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir POPCAT (POPCAT) pokyčius?

Peržiūrėkite POPCAT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra POPCAT (POPCAT)

Popcat is a meme coin on the Solana chain.

POPCAT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų POPCAT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti POPCATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie POPCAT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti POPCAT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

POPCAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos POPCAT (POPCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų POPCAT (POPCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes POPCAT prognozes.

Peržiūrėkite POPCAT kainos prognozę dabar!

POPCAT (POPCAT) Tokenomika

Supratimas apie POPCAT (POPCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POPCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti POPCAT (POPCAT)

Ieškote, kaip nusipirkti POPCAT? Viskas paprasta ir patogu! POPCAT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

POPCAT į vietos valiutas

1 POPCAT(POPCAT) į VND
7,160.3115
1 POPCAT(POPCAT) į AUD
A$0.410871
1 POPCAT(POPCAT) į GBP
0.198633
1 POPCAT(POPCAT) į EUR
0.231285
1 POPCAT(POPCAT) į USD
$0.2721
1 POPCAT(POPCAT) į MYR
RM1.148262
1 POPCAT(POPCAT) į TRY
11.235009
1 POPCAT(POPCAT) į JPY
¥39.9987
1 POPCAT(POPCAT) į ARS
ARS$387.60645
1 POPCAT(POPCAT) į RUB
22.99245
1 POPCAT(POPCAT) į INR
24.020988
1 POPCAT(POPCAT) į IDR
Rp4,460.655024
1 POPCAT(POPCAT) į KRW
378.967275
1 POPCAT(POPCAT) į PHP
15.575004
1 POPCAT(POPCAT) į EGP
￡E.13.104336
1 POPCAT(POPCAT) į BRL
R$1.46934
1 POPCAT(POPCAT) į CAD
C$0.375498
1 POPCAT(POPCAT) į BDT
33.14178
1 POPCAT(POPCAT) į NGN
410.405709
1 POPCAT(POPCAT) į COP
$1,067.056476
1 POPCAT(POPCAT) į ZAR
R.4.764471
1 POPCAT(POPCAT) į UAH
11.232288
1 POPCAT(POPCAT) į VES
Bs42.4476
1 POPCAT(POPCAT) į CLP
$261.4881
1 POPCAT(POPCAT) į PKR
Rs77.279121
1 POPCAT(POPCAT) į KZT
146.683668
1 POPCAT(POPCAT) į THB
฿8.65278
1 POPCAT(POPCAT) į TWD
NT$8.263677
1 POPCAT(POPCAT) į AED
د.إ0.998607
1 POPCAT(POPCAT) į CHF
Fr0.214959
1 POPCAT(POPCAT) į HKD
HK$2.116938
1 POPCAT(POPCAT) į AMD
֏103.972131
1 POPCAT(POPCAT) į MAD
.د.م2.457063
1 POPCAT(POPCAT) į MXN
$5.063781
1 POPCAT(POPCAT) į SAR
ريال1.020375
1 POPCAT(POPCAT) į PLN
0.993165
1 POPCAT(POPCAT) į RON
лв1.180914
1 POPCAT(POPCAT) į SEK
kr2.546856
1 POPCAT(POPCAT) į BGN
лв0.454407
1 POPCAT(POPCAT) į HUF
Ft91.583418
1 POPCAT(POPCAT) į CZK
5.684169
1 POPCAT(POPCAT) į KWD
د.ك0.0829905
1 POPCAT(POPCAT) į ILS
0.903372
1 POPCAT(POPCAT) į AOA
Kz248.038197
1 POPCAT(POPCAT) į BHD
.د.ب0.1023096
1 POPCAT(POPCAT) į BMD
$0.2721
1 POPCAT(POPCAT) į DKK
kr1.735998
1 POPCAT(POPCAT) į HNL
L7.131741
1 POPCAT(POPCAT) į MUR
12.396876
1 POPCAT(POPCAT) į NAD
$4.783518
1 POPCAT(POPCAT) į NOK
kr2.707395
1 POPCAT(POPCAT) į NZD
$0.457128
1 POPCAT(POPCAT) į PAB
B/.0.2721
1 POPCAT(POPCAT) į PGK
K1.153704
1 POPCAT(POPCAT) į QAR
ر.ق0.990444
1 POPCAT(POPCAT) į RSD
дин.27.275304

POPCAT išteklius

Išsamesnei POPCAT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali POPCAT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie POPCAT

Kiek POPCAT(POPCAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POPCAT kaina USD valiuta yra 0.2721USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POPCAT į USD kaina?
Dabartinė POPCAT kaina USD valiuta yra $ 0.2721. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra POPCAT rinkos kapitalizacija?
POPCAT rinkos kapitalizacija yra $ 266.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POPCAT apyvartoje?
POPCAT apyvartoje yra 979.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POPCAT kaina?
POPCAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.067410259204997USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POPCAT kaina?
POPCAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000008429262052485USD.
Kokia yra POPCAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POPCAT yra $ 1.91MUSD.
Ar POPCAT kaina šiais metais kils?
POPCAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POPCAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:36:23(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

