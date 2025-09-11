POPCAT (POPCAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.2721. Per pastarąsias 24 valandas POPCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2648 iki aukščiausios $ 0.2785 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POPCAT kaina yra $ 2.067410259204997, o žemiausia – $ 0.000008429262052485.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POPCAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.66%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
POPCAT (POPCAT) rinkos informacija
No.176
$ 266.65M
$ 1.91M
$ 266.65M
979.97M
979,973,220.96
979,973,220.96
99.99%
0.01%
SOL
Dabartinė POPCAT rinkos kapitalizacija yra $ 266.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.91M. POPCAT apyvartoje yra 979.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 979973220.96. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 266.65M
POPCAT (POPCAT) kainos istorija USD
Stebėkite POPCAT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000299
+0.11%
30 dienų
$ -0.0334
-10.94%
60 dienų
$ -0.0879
-24.42%
90 dienų
$ -0.0312
-10.29%
POPCAT kainos pokytis šiandien
Šiandien POPCAT užfiksuotas $ +0.000299 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
POPCAT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0334 (-10.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
POPCAT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POPCAT rodiklis pasikeitė $ -0.0879 (-24.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
POPCAT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0312 (-10.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir POPCAT (POPCAT) pokyčius?
POPCAT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų POPCAT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti POPCAT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
POPCAT kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos POPCAT (POPCAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų POPCAT (POPCAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes POPCAT prognozes.
Supratimas apie POPCAT (POPCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POPCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti POPCAT (POPCAT)
Ieškote, kaip nusipirkti POPCAT? Viskas paprasta ir patogu! POPCAT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.