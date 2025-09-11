Daugiau apie PONKE

PONKE kaina(PONKE)

$0.10467
-1.16%1D
PONKE (PONKE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

PONKE (PONKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.09975
24 val. žemiausia
$ 0.10651
24 val. aukščiausia

$ 0.09975
$ 0.10651
$ 0.8408567660617136
$ 0.002254494911627271
+0.50%

-1.16%

+9.57%

+9.57%

PONKE (PONKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.10476. Per pastarąsias 24 valandas PONKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09975 iki aukščiausios $ 0.10651 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PONKE kaina yra $ 0.8408567660617136, o žemiausia – $ 0.002254494911627271.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PONKE per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PONKE (PONKE) rinkos informacija

No.538

$ 58.20M
$ 678.01K
$ 58.20M
555.54M
555,555,555
555,544,226
99.99%

SOL

Dabartinė PONKE rinkos kapitalizacija yra $ 58.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 678.01K. PONKE apyvartoje yra 555.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 555544226. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.20M

PONKE (PONKE) kainos istorija USD

Stebėkite PONKE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0012284-1.16%
30 dienų$ -0.00842-7.44%
60 dienų$ -0.0337-24.34%
90 dienų$ -0.02345-18.30%
PONKE kainos pokytis šiandien

Šiandien PONKE užfiksuotas $ -0.0012284 (-1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PONKE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00842 (-7.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PONKE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PONKE rodiklis pasikeitė $ -0.0337 (-24.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PONKE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02345 (-18.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PONKE (PONKE) pokyčius?

Peržiūrėkite PONKE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PONKE (PONKE)

PONKE is a memecoin on Solana chain.

PONKE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PONKE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PONKEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PONKE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PONKE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PONKE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PONKE (PONKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PONKE (PONKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PONKE prognozes.

Peržiūrėkite PONKE kainos prognozę dabar!

PONKE (PONKE) Tokenomika

Supratimas apie PONKE (PONKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PONKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PONKE (PONKE)

Ieškote, kaip nusipirkti PONKE? Viskas paprasta ir patogu! PONKE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PONKE į vietos valiutas

Išsamesnei PONKE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PONKE

Kiek PONKE(PONKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PONKE kaina USD valiuta yra 0.10476USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PONKE į USD kaina?
Dabartinė PONKE kaina USD valiuta yra $ 0.10476. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PONKE rinkos kapitalizacija?
PONKE rinkos kapitalizacija yra $ 58.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PONKE apyvartoje?
PONKE apyvartoje yra 555.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PONKE kaina?
PONKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8408567660617136USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PONKE kaina?
PONKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002254494911627271USD.
Kokia yra PONKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PONKE yra $ 678.01KUSD.
Ar PONKE kaina šiais metais kils?
PONKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PONKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
