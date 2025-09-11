Daugiau apie POLS

Polkastarter logotipas

Polkastarter kaina(POLS)

1 POLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.19944
$0.19944$0.19944
+0.15%1D
USD
Polkastarter (POLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:52:46(UTC+8)

Polkastarter (POLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1954
$ 0.1954$ 0.1954
24 val. žemiausia
$ 0.20293
$ 0.20293$ 0.20293
24 val. aukščiausia

$ 0.1954
$ 0.1954$ 0.1954

$ 0.20293
$ 0.20293$ 0.20293

$ 7.50831978
$ 7.50831978$ 7.50831978

$ 0.00147639
$ 0.00147639$ 0.00147639

-0.65%

+0.15%

-4.77%

-4.77%

Polkastarter (POLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.19944. Per pastarąsias 24 valandas POLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1954 iki aukščiausios $ 0.20293 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POLS kaina yra $ 7.50831978, o žemiausia – $ 0.00147639.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POLS per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polkastarter (POLS) rinkos informacija

No.917

$ 19.79M
$ 19.79M$ 19.79M

$ 61.55K
$ 61.55K$ 61.55K

$ 19.94M
$ 19.94M$ 19.94M

99.21M
99.21M 99.21M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Dabartinė Polkastarter rinkos kapitalizacija yra $ 19.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.55K. POLS apyvartoje yra 99.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.94M

Polkastarter (POLS) kainos istorija USD

Stebėkite Polkastarter kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002987+0.15%
30 dienų$ +0.00207+1.04%
60 dienų$ +0.0132+7.08%
90 dienų$ +0.00194+0.98%
Polkastarter kainos pokytis šiandien

Šiandien POLS užfiksuotas $ +0.0002987 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Polkastarter 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00207 (+1.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Polkastarter 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POLS rodiklis pasikeitė $ +0.0132 (+7.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Polkastarter 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00194 (+0.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polkastarter (POLS) pokyčius?

Peržiūrėkite Polkastarter kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Polkastarter (POLS)

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Polkastarter galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polkastarter investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti POLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polkastarter mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polkastarter, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Polkastarter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polkastarter (POLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polkastarter (POLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polkastarter prognozes.

Peržiūrėkite Polkastarter kainos prognozę dabar!

Polkastarter (POLS) Tokenomika

Supratimas apie Polkastarter (POLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Polkastarter (POLS)

Ieškote, kaip nusipirkti Polkastarter? Viskas paprasta ir patogu! Polkastarter lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

POLS į vietos valiutas

1 Polkastarter(POLS) į VND
5,248.2636
1 Polkastarter(POLS) į AUD
A$0.3011544
1 Polkastarter(POLS) į GBP
0.1455912
1 Polkastarter(POLS) į EUR
0.169524
1 Polkastarter(POLS) į USD
$0.19944
1 Polkastarter(POLS) į MYR
RM0.8416368
1 Polkastarter(POLS) į TRY
8.2308888
1 Polkastarter(POLS) į JPY
¥29.31768
1 Polkastarter(POLS) į ARS
ARS$284.10228
1 Polkastarter(POLS) į RUB
16.8506856
1 Polkastarter(POLS) į INR
17.5746528
1 Polkastarter(POLS) į IDR
Rp3,269.5076736
1 Polkastarter(POLS) į KRW
277.3851408
1 Polkastarter(POLS) į PHP
11.4039792
1 Polkastarter(POLS) į EGP
￡E.9.603036
1 Polkastarter(POLS) į BRL
R$1.076976
1 Polkastarter(POLS) į CAD
C$0.2752272
1 Polkastarter(POLS) į BDT
24.291792
1 Polkastarter(POLS) į NGN
300.8133576
1 Polkastarter(POLS) į COP
$782.1159264
1 Polkastarter(POLS) į ZAR
R.3.4862112
1 Polkastarter(POLS) į UAH
8.2328832
1 Polkastarter(POLS) į VES
Bs31.11264
1 Polkastarter(POLS) į CLP
$191.66184
1 Polkastarter(POLS) į PKR
Rs56.6429544
1 Polkastarter(POLS) į KZT
107.5141152
1 Polkastarter(POLS) į THB
฿6.3382032
1 Polkastarter(POLS) į TWD
NT$6.0490152
1 Polkastarter(POLS) į AED
د.إ0.7319448
1 Polkastarter(POLS) į CHF
Fr0.1575576
1 Polkastarter(POLS) į HKD
HK$1.5516432
1 Polkastarter(POLS) į AMD
֏76.2080184
1 Polkastarter(POLS) į MAD
.د.م1.8009432
1 Polkastarter(POLS) į MXN
$3.7075896
1 Polkastarter(POLS) į SAR
ريال0.7479
1 Polkastarter(POLS) į PLN
0.7259616
1 Polkastarter(POLS) į RON
лв0.8635752
1 Polkastarter(POLS) į SEK
kr1.8627696
1 Polkastarter(POLS) į BGN
лв0.3330648
1 Polkastarter(POLS) į HUF
Ft67.0158288
1 Polkastarter(POLS) į CZK
4.158324
1 Polkastarter(POLS) į KWD
د.ك0.0608292
1 Polkastarter(POLS) į ILS
0.6621408
1 Polkastarter(POLS) į AOA
Kz182.4696504
1 Polkastarter(POLS) į BHD
.د.ب0.07518888
1 Polkastarter(POLS) į BMD
$0.19944
1 Polkastarter(POLS) į DKK
kr1.2724272
1 Polkastarter(POLS) į HNL
L5.2273224
1 Polkastarter(POLS) į MUR
9.07452
1 Polkastarter(POLS) į NAD
$3.5061552
1 Polkastarter(POLS) į NOK
kr1.9804392
1 Polkastarter(POLS) į NZD
$0.3350592
1 Polkastarter(POLS) į PAB
B/.0.19944
1 Polkastarter(POLS) į PGK
K0.8456256
1 Polkastarter(POLS) į QAR
ر.ق0.7259616
1 Polkastarter(POLS) į RSD
дин.19.9699272

Polkastarter išteklius

Išsamesnei Polkastarter analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Polkastarter svetainė
Blokuoti naršyklę

Kiek Polkastarter(POLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POLS kaina USD valiuta yra 0.19944USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POLS į USD kaina?
Dabartinė POLS kaina USD valiuta yra $ 0.19944. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polkastarter rinkos kapitalizacija?
POLS rinkos kapitalizacija yra $ 19.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POLS apyvartoje?
POLS apyvartoje yra 99.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POLS kaina?
POLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.50831978USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POLS kaina?
POLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00147639USD.
Kokia yra POLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POLS yra $ 61.55KUSD.
Ar POLS kaina šiais metais kils?
POLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:52:46(UTC+8)

Polkastarter (POLS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
