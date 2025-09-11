Polkastarter (POLS) realiojo laiko kaina yra $ 0.19944. Per pastarąsias 24 valandas POLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1954 iki aukščiausios $ 0.20293 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POLS kaina yra $ 7.50831978, o žemiausia – $ 0.00147639.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POLS per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Polkastarter (POLS) rinkos informacija
No.917
$ 19.79M
$ 19.79M$ 19.79M
$ 61.55K
$ 61.55K$ 61.55K
$ 19.94M
$ 19.94M$ 19.94M
99.21M
99.21M 99.21M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
ETH
Dabartinė Polkastarter rinkos kapitalizacija yra $ 19.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.55K. POLS apyvartoje yra 99.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.94M
Polkastarter (POLS) kainos istorija USD
Stebėkite Polkastarter kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002987
+0.15%
30 dienų
$ +0.00207
+1.04%
60 dienų
$ +0.0132
+7.08%
90 dienų
$ +0.00194
+0.98%
Polkastarter kainos pokytis šiandien
Šiandien POLS užfiksuotas $ +0.0002987 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Polkastarter 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00207 (+1.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Polkastarter 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POLS rodiklis pasikeitė $ +0.0132 (+7.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Polkastarter 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00194 (+0.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polkastarter (POLS) pokyčius?
POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.
Polkastarter galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polkastarter investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti POLSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polkastarter mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polkastarter, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Polkastarter kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Polkastarter (POLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polkastarter (POLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polkastarter prognozes.
Supratimas apie Polkastarter (POLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Polkastarter (POLS)
Ieškote, kaip nusipirkti Polkastarter? Viskas paprasta ir patogu! Polkastarter lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.