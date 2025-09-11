Star Atlas DAO (POLIS) realiojo laiko kaina yra $ 0.08058. Per pastarąsias 24 valandas POLIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07674 iki aukščiausios $ 0.08317 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POLIS kaina yra $ 19.23019625, o žemiausia – $ 0.04294035647935489.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POLIS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Star Atlas DAO (POLIS) rinkos informacija
No.836
$ 24.46M
$ 24.46M$ 24.46M
$ 5.33K
$ 5.33K$ 5.33K
$ 29.01M
$ 29.01M$ 29.01M
303.50M
303.50M 303.50M
360,000,000
360,000,000 360,000,000
SOL
Dabartinė Star Atlas DAO rinkos kapitalizacija yra $ 24.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.33K. POLIS apyvartoje yra 303.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 360000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.01M
Star Atlas DAO (POLIS) kainos istorija USD
Stebėkite Star Atlas DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0025062
+3.21%
30 dienų
$ -0.01398
-14.79%
60 dienų
$ +0.02372
+41.71%
90 dienų
$ +0.02395
+42.29%
Star Atlas DAO kainos pokytis šiandien
Šiandien POLIS užfiksuotas $ +0.0025062 (+3.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Star Atlas DAO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01398 (-14.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Star Atlas DAO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POLIS rodiklis pasikeitė $ +0.02372 (+41.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Star Atlas DAO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02395 (+42.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Star Atlas DAO (POLIS) pokyčius?
Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies
Star Atlas DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Star Atlas DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti POLISstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Star Atlas DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Star Atlas DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Star Atlas DAO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Star Atlas DAO (POLIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Star Atlas DAO (POLIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Star Atlas DAO prognozes.
Supratimas apie Star Atlas DAO (POLIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLISišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Star Atlas DAO (POLIS)
Ieškote, kaip nusipirkti Star Atlas DAO? Viskas paprasta ir patogu! Star Atlas DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.