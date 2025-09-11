Daugiau apie POLIS

Star Atlas DAO logotipas

Star Atlas DAO kaina(POLIS)

1 POLIS į USD – tiesioginė kaina:

$0.08058
$0.08058$0.08058
+3.21%1D
USD
Star Atlas DAO (POLIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:52:39(UTC+8)

Star Atlas DAO (POLIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.07674
$ 0.07674$ 0.07674
24 val. žemiausia
$ 0.08317
$ 0.08317$ 0.08317
24 val. aukščiausia

$ 0.07674
$ 0.07674$ 0.07674

$ 0.08317
$ 0.08317$ 0.08317

$ 19.23019625
$ 19.23019625$ 19.23019625

$ 0.04294035647935489
$ 0.04294035647935489$ 0.04294035647935489

0.00%

+3.21%

+15.95%

+15.95%

Star Atlas DAO (POLIS) realiojo laiko kaina yra $ 0.08058. Per pastarąsias 24 valandas POLIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.07674 iki aukščiausios $ 0.08317 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POLIS kaina yra $ 19.23019625, o žemiausia – $ 0.04294035647935489.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POLIS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Star Atlas DAO (POLIS) rinkos informacija

No.836

$ 24.46M
$ 24.46M$ 24.46M

$ 5.33K
$ 5.33K$ 5.33K

$ 29.01M
$ 29.01M$ 29.01M

303.50M
303.50M 303.50M

360,000,000
360,000,000 360,000,000

SOL

Dabartinė Star Atlas DAO rinkos kapitalizacija yra $ 24.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.33K. POLIS apyvartoje yra 303.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 360000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.01M

Star Atlas DAO (POLIS) kainos istorija USD

Stebėkite Star Atlas DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0025062+3.21%
30 dienų$ -0.01398-14.79%
60 dienų$ +0.02372+41.71%
90 dienų$ +0.02395+42.29%
Star Atlas DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien POLIS užfiksuotas $ +0.0025062 (+3.21%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Star Atlas DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01398 (-14.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Star Atlas DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POLIS rodiklis pasikeitė $ +0.02372 (+41.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Star Atlas DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02395 (+42.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Star Atlas DAO (POLIS) pokyčius?

Peržiūrėkite Star Atlas DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Star Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Star Atlas DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti POLISstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Star Atlas DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Star Atlas DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Star Atlas DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Star Atlas DAO (POLIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Star Atlas DAO (POLIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Star Atlas DAO prognozes.

Peržiūrėkite Star Atlas DAO kainos prognozę dabar!

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomika

Supratimas apie Star Atlas DAO (POLIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Star Atlas DAO (POLIS)

Ieškote, kaip nusipirkti Star Atlas DAO? Viskas paprasta ir patogu! Star Atlas DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

POLIS į vietos valiutas

1 Star Atlas DAO(POLIS) į VND
2,120.4627
1 Star Atlas DAO(POLIS) į AUD
A$0.1216758
1 Star Atlas DAO(POLIS) į GBP
0.0588234
1 Star Atlas DAO(POLIS) į EUR
0.068493
1 Star Atlas DAO(POLIS) į USD
$0.08058
1 Star Atlas DAO(POLIS) į MYR
RM0.3400476
1 Star Atlas DAO(POLIS) į TRY
3.3255366
1 Star Atlas DAO(POLIS) į JPY
¥11.84526
1 Star Atlas DAO(POLIS) į ARS
ARS$114.78621
1 Star Atlas DAO(POLIS) į RUB
6.8082042
1 Star Atlas DAO(POLIS) į INR
7.1007096
1 Star Atlas DAO(POLIS) į IDR
Rp1,320.9833952
1 Star Atlas DAO(POLIS) į KRW
112.0722756
1 Star Atlas DAO(POLIS) į PHP
4.6075644
1 Star Atlas DAO(POLIS) į EGP
￡E.3.879927
1 Star Atlas DAO(POLIS) į BRL
R$0.435132
1 Star Atlas DAO(POLIS) į CAD
C$0.1112004
1 Star Atlas DAO(POLIS) į BDT
9.814644
1 Star Atlas DAO(POLIS) į NGN
121.5380082
1 Star Atlas DAO(POLIS) į COP
$315.9993048
1 Star Atlas DAO(POLIS) į ZAR
R.1.4085384
1 Star Atlas DAO(POLIS) į UAH
3.3263424
1 Star Atlas DAO(POLIS) į VES
Bs12.57048
1 Star Atlas DAO(POLIS) į CLP
$77.43738
1 Star Atlas DAO(POLIS) į PKR
Rs22.8855258
1 Star Atlas DAO(POLIS) į KZT
43.4390664
1 Star Atlas DAO(POLIS) į THB
฿2.5608324
1 Star Atlas DAO(POLIS) į TWD
NT$2.4439914
1 Star Atlas DAO(POLIS) į AED
د.إ0.2957286
1 Star Atlas DAO(POLIS) į CHF
Fr0.0636582
1 Star Atlas DAO(POLIS) į HKD
HK$0.6269124
1 Star Atlas DAO(POLIS) į AMD
֏30.7904238
1 Star Atlas DAO(POLIS) į MAD
.د.م0.7276374
1 Star Atlas DAO(POLIS) į MXN
$1.4979822
1 Star Atlas DAO(POLIS) į SAR
ريال0.302175
1 Star Atlas DAO(POLIS) į PLN
0.2933112
1 Star Atlas DAO(POLIS) į RON
лв0.3489114
1 Star Atlas DAO(POLIS) į SEK
kr0.7526172
1 Star Atlas DAO(POLIS) į BGN
лв0.1345686
1 Star Atlas DAO(POLIS) į HUF
Ft27.0764916
1 Star Atlas DAO(POLIS) į CZK
1.680093
1 Star Atlas DAO(POLIS) į KWD
د.ك0.0245769
1 Star Atlas DAO(POLIS) į ILS
0.2675256
1 Star Atlas DAO(POLIS) į AOA
Kz73.7234478
1 Star Atlas DAO(POLIS) į BHD
.د.ب0.03037866
1 Star Atlas DAO(POLIS) į BMD
$0.08058
1 Star Atlas DAO(POLIS) į DKK
kr0.5141004
1 Star Atlas DAO(POLIS) į HNL
L2.1120018
1 Star Atlas DAO(POLIS) į MUR
3.66639
1 Star Atlas DAO(POLIS) į NAD
$1.4165964
1 Star Atlas DAO(POLIS) į NOK
kr0.8001594
1 Star Atlas DAO(POLIS) į NZD
$0.1353744
1 Star Atlas DAO(POLIS) į PAB
B/.0.08058
1 Star Atlas DAO(POLIS) į PGK
K0.3416592
1 Star Atlas DAO(POLIS) į QAR
ر.ق0.2933112
1 Star Atlas DAO(POLIS) į RSD
дин.8.0684754

Star Atlas DAO išteklius

Išsamesnei Star Atlas DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Star Atlas DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Kiek Star Atlas DAO(POLIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POLIS kaina USD valiuta yra 0.08058USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POLIS į USD kaina?
Dabartinė POLIS kaina USD valiuta yra $ 0.08058. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Star Atlas DAO rinkos kapitalizacija?
POLIS rinkos kapitalizacija yra $ 24.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POLIS apyvartoje?
POLIS apyvartoje yra 303.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POLIS kaina?
POLIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.23019625USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POLIS kaina?
POLIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04294035647935489USD.
Kokia yra POLIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POLIS yra $ 5.33KUSD.
Ar POLIS kaina šiais metais kils?
POLIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POLIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:52:39(UTC+8)

Star Atlas DAO (POLIS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

