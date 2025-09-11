Daugiau apie POL

Polygon Ecosystem logotipas

Polygon Ecosystem kaina(POL)

1 POL į USD – tiesioginė kaina:

$0.2734
$0.2734$0.2734
+0.96%1D
USD
Polygon Ecosystem (POL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:36:01(UTC+8)

Polygon Ecosystem (POL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2651
$ 0.2651$ 0.2651
24 val. žemiausia
$ 0.2752
$ 0.2752$ 0.2752
24 val. aukščiausia

$ 0.2651
$ 0.2651$ 0.2651

$ 0.2752
$ 0.2752$ 0.2752

$ 1.285660815666811
$ 1.285660815666811$ 1.285660815666811

$ 0.15331252511554322
$ 0.15331252511554322$ 0.15331252511554322

+0.40%

+0.96%

+0.40%

+0.40%

Polygon Ecosystem (POL) realiojo laiko kaina yra $ 0.2734. Per pastarąsias 24 valandas POL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2651 iki aukščiausios $ 0.2752 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POL kaina yra $ 1.285660815666811, o žemiausia – $ 0.15331252511554322.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POL per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polygon Ecosystem (POL) rinkos informacija

No.43

$ 2.87B
$ 2.87B

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

$ 2.87B
$ 2.87B$ 2.87B

10.50B
10.50B 10.50B

10,496,230,792.905375
10,496,230,792.905375 10,496,230,792.905375

0.07%

ETH

Dabartinė Polygon Ecosystem rinkos kapitalizacija yra $ 2.87B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.72M. POL apyvartoje yra 10.50B vienetų, o bendras kiekis siekia 10496230792.905375. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.87B

Polygon Ecosystem (POL) kainos istorija USD

Stebėkite Polygon Ecosystem kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0026+0.96%
30 dienų$ +0.0377+15.99%
60 dienų$ +0.04+17.13%
90 dienų$ +0.0727+36.22%
Polygon Ecosystem kainos pokytis šiandien

Šiandien POL užfiksuotas $ +0.0026 (+0.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Polygon Ecosystem 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0377 (+15.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Polygon Ecosystem 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POL rodiklis pasikeitė $ +0.04 (+17.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Polygon Ecosystem 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0727 (+36.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polygon Ecosystem (POL) pokyčius?

Peržiūrėkite Polygon Ecosystem kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polygon Ecosystem investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti POLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polygon Ecosystem mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polygon Ecosystem, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Polygon Ecosystem kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polygon Ecosystem (POL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polygon Ecosystem (POL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polygon Ecosystem prognozes.

Peržiūrėkite Polygon Ecosystem kainos prognozę dabar!

Polygon Ecosystem (POL) Tokenomika

Supratimas apie Polygon Ecosystem (POL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Polygon Ecosystem (POL)

Ieškote, kaip nusipirkti Polygon Ecosystem? Viskas paprasta ir patogu! Polygon Ecosystem lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

POL į vietos valiutas

1 Polygon Ecosystem(POL) į VND
7,194.521
1 Polygon Ecosystem(POL) į AUD
A$0.412834
1 Polygon Ecosystem(POL) į GBP
0.199582
1 Polygon Ecosystem(POL) į EUR
0.23239
1 Polygon Ecosystem(POL) į USD
$0.2734
1 Polygon Ecosystem(POL) į MYR
RM1.153748
1 Polygon Ecosystem(POL) į TRY
11.288686
1 Polygon Ecosystem(POL) į JPY
¥40.1898
1 Polygon Ecosystem(POL) į ARS
ARS$389.4583
1 Polygon Ecosystem(POL) į RUB
23.1023
1 Polygon Ecosystem(POL) į INR
24.135752
1 Polygon Ecosystem(POL) į IDR
Rp4,481.966496
1 Polygon Ecosystem(POL) į KRW
380.77785
1 Polygon Ecosystem(POL) į PHP
15.649416
1 Polygon Ecosystem(POL) į EGP
￡E.13.166944
1 Polygon Ecosystem(POL) į BRL
R$1.47636
1 Polygon Ecosystem(POL) į CAD
C$0.377292
1 Polygon Ecosystem(POL) į BDT
33.30012
1 Polygon Ecosystem(POL) į NGN
412.366486
1 Polygon Ecosystem(POL) į COP
$1,072.154504
1 Polygon Ecosystem(POL) į ZAR
R.4.787234
1 Polygon Ecosystem(POL) į UAH
11.285952
1 Polygon Ecosystem(POL) į VES
Bs42.6504
1 Polygon Ecosystem(POL) į CLP
$262.7374
1 Polygon Ecosystem(POL) į PKR
Rs77.648334
1 Polygon Ecosystem(POL) į KZT
147.384472
1 Polygon Ecosystem(POL) į THB
฿8.69412
1 Polygon Ecosystem(POL) į TWD
NT$8.303158
1 Polygon Ecosystem(POL) į AED
د.إ1.003378
1 Polygon Ecosystem(POL) į CHF
Fr0.215986
1 Polygon Ecosystem(POL) į HKD
HK$2.127052
1 Polygon Ecosystem(POL) į AMD
֏104.468874
1 Polygon Ecosystem(POL) į MAD
.د.م2.468802
1 Polygon Ecosystem(POL) į MXN
$5.087974
1 Polygon Ecosystem(POL) į SAR
ريال1.02525
1 Polygon Ecosystem(POL) į PLN
0.99791
1 Polygon Ecosystem(POL) į RON
лв1.186556
1 Polygon Ecosystem(POL) į SEK
kr2.559024
1 Polygon Ecosystem(POL) į BGN
лв0.456578
1 Polygon Ecosystem(POL) į HUF
Ft92.020972
1 Polygon Ecosystem(POL) į CZK
5.711326
1 Polygon Ecosystem(POL) į KWD
د.ك0.083387
1 Polygon Ecosystem(POL) į ILS
0.907688
1 Polygon Ecosystem(POL) į AOA
Kz249.223238
1 Polygon Ecosystem(POL) į BHD
.د.ب0.1027984
1 Polygon Ecosystem(POL) į BMD
$0.2734
1 Polygon Ecosystem(POL) į DKK
kr1.744292
1 Polygon Ecosystem(POL) į HNL
L7.165814
1 Polygon Ecosystem(POL) į MUR
12.456104
1 Polygon Ecosystem(POL) į NAD
$4.806372
1 Polygon Ecosystem(POL) į NOK
kr2.72033
1 Polygon Ecosystem(POL) į NZD
$0.459312
1 Polygon Ecosystem(POL) į PAB
B/.0.2734
1 Polygon Ecosystem(POL) į PGK
K1.159216
1 Polygon Ecosystem(POL) į QAR
ر.ق0.995176
1 Polygon Ecosystem(POL) į RSD
дин.27.405616

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polygon Ecosystem

Kiek Polygon Ecosystem(POL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POL kaina USD valiuta yra 0.2734USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POL į USD kaina?
Dabartinė POL kaina USD valiuta yra $ 0.2734. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polygon Ecosystem rinkos kapitalizacija?
POL rinkos kapitalizacija yra $ 2.87BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POL apyvartoje?
POL apyvartoje yra 10.50BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POL kaina?
POL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.285660815666811USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POL kaina?
POL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.15331252511554322USD.
Kokia yra POL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POL yra $ 2.72MUSD.
Ar POL kaina šiais metais kils?
POL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:36:01(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
