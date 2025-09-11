Polygon Ecosystem (POL) realiojo laiko kaina yra $ 0.2734. Per pastarąsias 24 valandas POL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2651 iki aukščiausios $ 0.2752 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POL kaina yra $ 1.285660815666811, o žemiausia – $ 0.15331252511554322.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POL per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +0.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Polygon Ecosystem (POL) rinkos informacija
No.43
$ 2.87B
$ 2.87B$ 2.87B
$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M
$ 2.87B
$ 2.87B$ 2.87B
10.50B
10.50B 10.50B
10,496,230,792.905375
10,496,230,792.905375 10,496,230,792.905375
0.07%
ETH
Dabartinė Polygon Ecosystem rinkos kapitalizacija yra $ 2.87B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.72M. POL apyvartoje yra 10.50B vienetų, o bendras kiekis siekia 10496230792.905375. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.87B
Polygon Ecosystem (POL) kainos istorija USD
Stebėkite Polygon Ecosystem kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0026
+0.96%
30 dienų
$ +0.0377
+15.99%
60 dienų
$ +0.04
+17.13%
90 dienų
$ +0.0727
+36.22%
Polygon Ecosystem kainos pokytis šiandien
Šiandien POL užfiksuotas $ +0.0026 (+0.96%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Polygon Ecosystem 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0377 (+15.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Polygon Ecosystem 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POL rodiklis pasikeitė $ +0.04 (+17.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Polygon Ecosystem 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0727 (+36.22%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polygon Ecosystem (POL) pokyčius?
POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.
Polygon Ecosystem galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polygon Ecosystem investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti POLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polygon Ecosystem mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polygon Ecosystem, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Polygon Ecosystem kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Polygon Ecosystem (POL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polygon Ecosystem (POL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polygon Ecosystem prognozes.
Supratimas apie Polygon Ecosystem (POL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Polygon Ecosystem (POL)
Ieškote, kaip nusipirkti Polygon Ecosystem? Viskas paprasta ir patogu! Polygon Ecosystem lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.