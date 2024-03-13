POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

ReitingasNo.45

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0006%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.35%

Cirkuliuojantis kiekis10,496,230,782.905375

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla10,496,230,792.905375

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.285660815666811,2024-03-13

Mažiausia kaina0.15331252511554322,2025-04-07

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasPOL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin" BTC, „Ethereum" ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Loading...