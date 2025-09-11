Pocket Network (POKT) realiojo laiko kaina yra $ 0.032849. Per pastarąsias 24 valandas POKT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03228 iki aukščiausios $ 0.033849 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POKT kaina yra $ 3.099854645224399, o žemiausia – $ 0.008747360397530879.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POKT per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pocket Network (POKT) rinkos informacija
No.466
$ 74.20M
$ 74.20M
$ 14.51K
$ 14.51K
$ 78.08M
$ 78.08M
2.26B
2.26B
2,376,850,982.498081
2,376,850,982.498081
NONE
Dabartinė Pocket Network rinkos kapitalizacija yra $ 74.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.51K. POKT apyvartoje yra 2.26B vienetų, o bendras kiekis siekia 2376850982.498081. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.08M
Pocket Network (POKT) kainos istorija USD
Stebėkite Pocket Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00052396
-1.56%
30 dienų
$ -0.00598
-15.41%
60 dienų
$ -0.009417
-22.29%
90 dienų
$ -0.019979
-37.82%
Pocket Network kainos pokytis šiandien
Šiandien POKT užfiksuotas $ -0.00052396 (-1.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pocket Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00598 (-15.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pocket Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POKT rodiklis pasikeitė $ -0.009417 (-22.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pocket Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.019979 (-37.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pocket Network (POKT) pokyčius?
Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.
Pocket Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pocket Network (POKT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pocket Network (POKT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pocket Network prognozes.
Supratimas apie Pocket Network (POKT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POKTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
