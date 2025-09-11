Daugiau apie POKT

Pocket Network logotipas

Pocket Network kaina(POKT)

1 POKT į USD – tiesioginė kaina:

$0.032849
$0.032849$0.032849
-1.57%1D
USD
Pocket Network (POKT) kainos grafikas realiu laiku
Pocket Network (POKT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03228
$ 0.03228$ 0.03228
24 val. žemiausia
$ 0.033849
$ 0.033849$ 0.033849
24 val. aukščiausia

$ 0.03228
$ 0.03228$ 0.03228

$ 0.033849
$ 0.033849$ 0.033849

$ 3.099854645224399
$ 3.099854645224399$ 3.099854645224399

$ 0.008747360397530879
$ 0.008747360397530879$ 0.008747360397530879

-0.44%

-1.56%

+1.68%

+1.68%

Pocket Network (POKT) realiojo laiko kaina yra $ 0.032849. Per pastarąsias 24 valandas POKT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03228 iki aukščiausios $ 0.033849 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POKT kaina yra $ 3.099854645224399, o žemiausia – $ 0.008747360397530879.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POKT per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -1.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pocket Network (POKT) rinkos informacija

No.466

$ 74.20M
$ 74.20M$ 74.20M

$ 14.51K
$ 14.51K$ 14.51K

$ 78.08M
$ 78.08M$ 78.08M

2.26B
2.26B 2.26B

2,376,850,982.498081
2,376,850,982.498081 2,376,850,982.498081

NONE

Dabartinė Pocket Network rinkos kapitalizacija yra $ 74.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 14.51K. POKT apyvartoje yra 2.26B vienetų, o bendras kiekis siekia 2376850982.498081. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.08M

Pocket Network (POKT) kainos istorija USD

Stebėkite Pocket Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00052396-1.56%
30 dienų$ -0.00598-15.41%
60 dienų$ -0.009417-22.29%
90 dienų$ -0.019979-37.82%
Pocket Network kainos pokytis šiandien

Šiandien POKT užfiksuotas $ -0.00052396 (-1.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pocket Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00598 (-15.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pocket Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POKT rodiklis pasikeitė $ -0.009417 (-22.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pocket Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.019979 (-37.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pocket Network (POKT) pokyčius?

Peržiūrėkite Pocket Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pocket Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti POKTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pocket Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pocket Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pocket Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pocket Network (POKT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pocket Network (POKT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pocket Network prognozes.

Peržiūrėkite Pocket Network kainos prognozę dabar!

Pocket Network (POKT) Tokenomika

Supratimas apie Pocket Network (POKT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POKTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pocket Network (POKT)

Ieškote, kaip nusipirkti Pocket Network? Viskas paprasta ir patogu! Pocket Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Pocket Network išteklius

Išsamesnei Pocket Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pocket Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pocket Network

Kiek Pocket Network(POKT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POKT kaina USD valiuta yra 0.032849USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POKT į USD kaina?
Dabartinė POKT kaina USD valiuta yra $ 0.032849. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pocket Network rinkos kapitalizacija?
POKT rinkos kapitalizacija yra $ 74.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POKT apyvartoje?
POKT apyvartoje yra 2.26BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POKT kaina?
POKT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.099854645224399USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POKT kaina?
POKT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008747360397530879USD.
Kokia yra POKT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POKT yra $ 14.51KUSD.
Ar POKT kaina šiais metais kils?
POKT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POKT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Pocket Network (POKT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

