Phoenic (PNIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.002084. Per pastarąsias 24 valandas PNIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001971 iki aukščiausios $ 0.002095 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNIC kaina yra $ 0.4737735453901514, o žemiausia – $ 0.000283492125889431.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Phoenic (PNIC) rinkos informacija
No.2444
$ 530.10K
$ 530.10K$ 530.10K
$ 50.22K
$ 50.22K$ 50.22K
$ 11.58M
$ 11.58M$ 11.58M
254.37M
254.37M 254.37M
5,555,000,000
5,555,000,000 5,555,000,000
5,555,000,000
5,555,000,000 5,555,000,000
4.57%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė Phoenic rinkos kapitalizacija yra $ 530.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 50.22K. PNIC apyvartoje yra 254.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 5555000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.58M
Phoenic (PNIC) kainos istorija USD
Stebėkite Phoenic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000688
-0.33%
30 dienų
$ -0.000632
-23.27%
60 dienų
$ -0.000314
-13.10%
90 dienų
$ +0.000549
+35.76%
Phoenic kainos pokytis šiandien
Šiandien PNIC užfiksuotas $ -0.00000688 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Phoenic 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000632 (-23.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Phoenic 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PNIC rodiklis pasikeitė $ -0.000314 (-13.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Phoenic 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000549 (+35.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Phoenic (PNIC) pokyčius?
Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.
Phoenic galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Phoenic investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PNICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Phoenic mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Phoenic, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Phoenic kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Phoenic (PNIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Phoenic (PNIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Phoenic prognozes.
Supratimas apie Phoenic (PNIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Phoenic (PNIC)
Ieškote, kaip nusipirkti Phoenic? Viskas paprasta ir patogu! Phoenic lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.