Phoenic (PNIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Phoenic kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PNIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Phoenic kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Phoenic kainos prognozė
$0.001993
-5.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Phoenic Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Phoenic (PNIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Phoenic galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001993 prekybos kainą 2025 m.

Phoenic (PNIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Phoenic galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002092 prekybos kainą 2026 m.

Phoenic (PNIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PNIC ateities kaina yra $ 0.002197 su 10.25% augimo norma.

Phoenic (PNIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PNIC ateities kaina yra $ 0.002307 su 15.76% augimo norma.

Phoenic (PNIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PNIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002422, o augimo norma – 21.55%.

Phoenic (PNIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PNIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002543, o augimo norma – 27.63%.

Phoenic (PNIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Phoenic kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004143 prekybos kainą.

Phoenic (PNIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Phoenic kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006749 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001993
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002092
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002197
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002307
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002422
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002543
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002670
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002804
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002944
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003091
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003246
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003408
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003579
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003758
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003946
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004143
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Phoenic kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001993
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001993
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001994
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002001
    0.41%
Phoenic (PNIC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PNIC kaina yra $0.001993. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Phoenic (PNIC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PNIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001993. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Phoenic (PNIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PNIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001994. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Phoenic (PNIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PNIC kaina yra $0.002001. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Phoenic kainų statistika

$ 0.001993
-5.05%

$ 506.95K
254.37M
$ 58.20K
--

Naujausia PNIC kaina yra $ 0.001993. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 58.20K.
Be to, PNIC turi 254.37M apyvartą ir $ 506.95K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Phoenic (PNIC)

Bandote įsigyti PNIC? Dabar galite PNIC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Phoenic ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PNIC dabar

Phoenic istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Phoenic, dabartinė Phoenic kaina yra 0.001993USD. Apyvartinė Phoenic (PNIC) pasiūla yra 0.00 PNIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $506.95K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.000105
    $ 0.002205
    $ 0.001801
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -0.000154
    $ 0.002208
    $ 0.001801
  • 30 dienų
    -0.19%
    $ -0.000491
    $ 0.0028
    $ 0.001801
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Phoenic kaina pasikeitė $-0.000105, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Phoenic buvo prekiaujama aukščiausia $0.002208 ir žemiausia $0.001801. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo PNIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Phoenic įvyko -0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000491 vertę. Tai rodo, kad PNIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Phoenic kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PNIC kainų istoriją

Kaip veikia Phoenic (PNIC) kainų prognozės modulis?

Phoenic Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PNIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Phoenic ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PNIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Phoenic kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PNIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PNIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Phoenic potencialą.

Kodėl PNIC kainų prognozė yra svarbi?

PNIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PNIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, PNIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PNIC kainų prognozė?
Remiantis Phoenic (PNIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PNIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PNIC 2026 m.?
1 vieneto Phoenic (PNIC) kaina šiandien yra $0.001993. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PNIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PNIC kaina 2027 m.?
Phoenic (PNIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PNIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PNIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Phoenic (PNIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PNIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Phoenic (PNIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PNIC 2030 m.?
1 vieneto Phoenic (PNIC) kaina šiandien yra $0.001993. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PNIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PNIC kainų prognozė 2040 metams?
Phoenic (PNIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PNIC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:45:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.