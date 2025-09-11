Daugiau apie PKR

Polker logotipas

Polker kaina(PKR)

1 PKR į USD – tiesioginė kaina:

$0.001976
$0.001976$0.001976
+0.71%1D
USD
Polker (PKR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:51:50(UTC+8)

Polker (PKR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019
24 val. žemiausia
$ 0.0020513
$ 0.0020513$ 0.0020513
24 val. aukščiausia

$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019

$ 0.0020513
$ 0.0020513$ 0.0020513

$ 0.769846334852004
$ 0.769846334852004$ 0.769846334852004

$ 0.000130960361648144
$ 0.000130960361648144$ 0.000130960361648144

-0.16%

+0.71%

-17.29%

-17.29%

Polker (PKR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001976. Per pastarąsias 24 valandas PKR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0019 iki aukščiausios $ 0.0020513 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PKR kaina yra $ 0.769846334852004, o žemiausia – $ 0.000130960361648144.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PKR per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polker (PKR) rinkos informacija

No.2590

$ 382.63K
$ 382.63K$ 382.63K

$ 56.11K
$ 56.11K$ 56.11K

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

193.64M
193.64M 193.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.36%

MATIC

Dabartinė Polker rinkos kapitalizacija yra $ 382.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.11K. PKR apyvartoje yra 193.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.98M

Polker (PKR) kainos istorija USD

Stebėkite Polker kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000013931+0.71%
30 dienų$ +0.0005619+39.73%
60 dienų$ +0.0007356+59.30%
90 dienų$ +0.0007321+58.85%
Polker kainos pokytis šiandien

Šiandien PKR užfiksuotas $ +0.000013931 (+0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Polker 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0005619 (+39.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Polker 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PKR rodiklis pasikeitė $ +0.0007356 (+59.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Polker 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0007321 (+58.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polker (PKR) pokyčius?

Peržiūrėkite Polker kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Polker (PKR)

Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.

Polker galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polker investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PKRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polker mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polker, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Polker kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polker (PKR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polker (PKR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polker prognozes.

Peržiūrėkite Polker kainos prognozę dabar!

Polker (PKR) Tokenomika

Supratimas apie Polker (PKR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PKRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Polker (PKR)

Ieškote, kaip nusipirkti Polker? Viskas paprasta ir patogu! Polker lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PKR į vietos valiutas

Polker išteklius

Išsamesnei Polker analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polker

Kiek Polker(PKR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PKR kaina USD valiuta yra 0.001976USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PKR į USD kaina?
Dabartinė PKR kaina USD valiuta yra $ 0.001976. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polker rinkos kapitalizacija?
PKR rinkos kapitalizacija yra $ 382.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PKR apyvartoje?
PKR apyvartoje yra 193.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PKR kaina?
PKR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.769846334852004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PKR kaina?
PKR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000130960361648144USD.
Kokia yra PKR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PKR yra $ 56.11KUSD.
Ar PKR kaina šiais metais kils?
PKR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PKR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:51:50(UTC+8)

Polker (PKR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

