Polker (PKR) realiojo laiko kaina yra $ 0.001976. Per pastarąsias 24 valandas PKR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0019 iki aukščiausios $ 0.0020513 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PKR kaina yra $ 0.769846334852004, o žemiausia – $ 0.000130960361648144.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PKR per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Polker (PKR) rinkos informacija
$ 382.63K
$ 56.11K
$ 1.98M
193.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.36%
MATIC
Dabartinė Polker rinkos kapitalizacija yra $ 382.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.11K. PKR apyvartoje yra 193.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.98M
Polker (PKR) kainos istorija USD
Stebėkite Polker kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000013931
+0.71%
30 dienų
$ +0.0005619
+39.73%
60 dienų
$ +0.0007356
+59.30%
90 dienų
$ +0.0007321
+58.85%
Polker kainos pokytis šiandien
Šiandien PKR užfiksuotas $ +0.000013931 (+0.71%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Polker 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0005619 (+39.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Polker 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PKR rodiklis pasikeitė $ +0.0007356 (+59.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Polker 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0007321 (+58.85%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Polker (PKR) pokyčius?
Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens.
Polker galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Polker investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PKRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Polker mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Polker, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Polker kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Polker (PKR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polker (PKR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polker prognozes.
Supratimas apie Polker (PKR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PKRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Polker (PKR)
Ieškote, kaip nusipirkti Polker? Viskas paprasta ir patogu! Polker lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.