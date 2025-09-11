Daugiau apie PIXFI

Pixelverse logotipas

Pixelverse kaina(PIXFI)

1 PIXFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003722
$0.0003722$0.0003722
-0.58%1D
USD
Pixelverse (PIXFI) kainos grafikas realiu laiku
Pixelverse (PIXFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0003664
24 val. žemiausia
$ 0.000379
24 val. aukščiausia

$ 0.0003664
$ 0.000379
$ 0.0976972121400039
$ 0.000340195291860868
+1.05%

-0.58%

+1.36%

+1.36%

Pixelverse (PIXFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003722. Per pastarąsias 24 valandas PIXFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003664 iki aukščiausios $ 0.000379 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIXFI kaina yra $ 0.0976972121400039, o žemiausia – $ 0.000340195291860868.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIXFI per pastarąją valandą pasikeitė +1.05%, per 24 valandas – -0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pixelverse (PIXFI) rinkos informacija

No.2121

$ 1.10M
$ 57.47K
$ 1.86M
2.95B
5,000,000,000
5,000,000,000
58.93%

ETH

Dabartinė Pixelverse rinkos kapitalizacija yra $ 1.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.47K. PIXFI apyvartoje yra 2.95B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.86M

Pixelverse (PIXFI) kainos istorija USD

Stebėkite Pixelverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000002171-0.58%
30 dienų$ -0.0000346-8.51%
60 dienų$ -0.0000257-6.46%
90 dienų$ -0.0000728-16.36%
Pixelverse kainos pokytis šiandien

Šiandien PIXFI užfiksuotas $ -0.000002171 (-0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pixelverse 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000346 (-8.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pixelverse 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIXFI rodiklis pasikeitė $ -0.0000257 (-6.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pixelverse 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000728 (-16.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pixelverse (PIXFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Pixelverse kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Pixelverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pixelverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PIXFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pixelverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pixelverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pixelverse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pixelverse (PIXFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pixelverse (PIXFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pixelverse prognozes.

Peržiūrėkite Pixelverse kainos prognozę dabar!

Pixelverse (PIXFI) Tokenomika

Supratimas apie Pixelverse (PIXFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIXFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pixelverse (PIXFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Pixelverse? Viskas paprasta ir patogu! Pixelverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PIXFI į vietos valiutas

1 Pixelverse(PIXFI) į VND
9.794443
1 Pixelverse(PIXFI) į AUD
A$0.000562022
1 Pixelverse(PIXFI) į GBP
0.000271706
1 Pixelverse(PIXFI) į EUR
0.00031637
1 Pixelverse(PIXFI) į USD
$0.0003722
1 Pixelverse(PIXFI) į MYR
RM0.001570684
1 Pixelverse(PIXFI) į TRY
0.015368138
1 Pixelverse(PIXFI) į JPY
¥0.0547134
1 Pixelverse(PIXFI) į ARS
ARS$0.5301989
1 Pixelverse(PIXFI) į RUB
0.031447178
1 Pixelverse(PIXFI) į INR
0.032839206
1 Pixelverse(PIXFI) į IDR
Rp6.101638368
1 Pixelverse(PIXFI) į KRW
0.517663204
1 Pixelverse(PIXFI) į PHP
0.021286118
1 Pixelverse(PIXFI) į EGP
￡E.0.017913986
1 Pixelverse(PIXFI) į BRL
R$0.00200988
1 Pixelverse(PIXFI) į CAD
C$0.000513636
1 Pixelverse(PIXFI) į BDT
0.04533396
1 Pixelverse(PIXFI) į NGN
0.561385538
1 Pixelverse(PIXFI) į COP
$1.459604632
1 Pixelverse(PIXFI) į ZAR
R.0.006506056
1 Pixelverse(PIXFI) į UAH
0.015364416
1 Pixelverse(PIXFI) į VES
Bs0.0580632
1 Pixelverse(PIXFI) į CLP
$0.3576842
1 Pixelverse(PIXFI) į PKR
Rs0.105708522
1 Pixelverse(PIXFI) į KZT
0.200645576
1 Pixelverse(PIXFI) į THB
฿0.011832238
1 Pixelverse(PIXFI) į TWD
NT$0.011299992
1 Pixelverse(PIXFI) į AED
د.إ0.001365974
1 Pixelverse(PIXFI) į CHF
Fr0.000294038
1 Pixelverse(PIXFI) į HKD
HK$0.002895716
1 Pixelverse(PIXFI) į AMD
֏0.142221342
1 Pixelverse(PIXFI) į MAD
.د.م0.003360966
1 Pixelverse(PIXFI) į MXN
$0.00692292
1 Pixelverse(PIXFI) į SAR
ريال0.00139575
1 Pixelverse(PIXFI) į PLN
0.001354808
1 Pixelverse(PIXFI) į RON
лв0.001611626
1 Pixelverse(PIXFI) į SEK
kr0.00348007
1 Pixelverse(PIXFI) į BGN
лв0.000621574
1 Pixelverse(PIXFI) į HUF
Ft0.125066644
1 Pixelverse(PIXFI) į CZK
0.007764092
1 Pixelverse(PIXFI) į KWD
د.ك0.000113521
1 Pixelverse(PIXFI) į ILS
0.001235704
1 Pixelverse(PIXFI) į AOA
Kz0.340529502
1 Pixelverse(PIXFI) į BHD
.د.ب0.0001403194
1 Pixelverse(PIXFI) į BMD
$0.0003722
1 Pixelverse(PIXFI) į DKK
kr0.002374636
1 Pixelverse(PIXFI) į HNL
L0.009755362
1 Pixelverse(PIXFI) į MUR
0.016957432
1 Pixelverse(PIXFI) į NAD
$0.006543276
1 Pixelverse(PIXFI) į NOK
kr0.003695946
1 Pixelverse(PIXFI) į NZD
$0.000625296
1 Pixelverse(PIXFI) į PAB
B/.0.0003722
1 Pixelverse(PIXFI) į PGK
K0.001578128
1 Pixelverse(PIXFI) į QAR
ر.ق0.001354808
1 Pixelverse(PIXFI) į RSD
дин.0.037272108

Pixelverse išteklius

Išsamesnei Pixelverse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pixelverse svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pixelverse

Kiek Pixelverse(PIXFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PIXFI kaina USD valiuta yra 0.0003722USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PIXFI į USD kaina?
Dabartinė PIXFI kaina USD valiuta yra $ 0.0003722. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pixelverse rinkos kapitalizacija?
PIXFI rinkos kapitalizacija yra $ 1.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PIXFI apyvartoje?
PIXFI apyvartoje yra 2.95BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PIXFI kaina?
PIXFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0976972121400039USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PIXFI kaina?
PIXFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000340195291860868USD.
Kokia yra PIXFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PIXFI yra $ 57.47KUSD.
Ar PIXFI kaina šiais metais kils?
PIXFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PIXFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Pixelverse (PIXFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

