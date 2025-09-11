Pixelverse (PIXFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003722. Per pastarąsias 24 valandas PIXFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003664 iki aukščiausios $ 0.000379 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIXFI kaina yra $ 0.0976972121400039, o žemiausia – $ 0.000340195291860868.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIXFI per pastarąją valandą pasikeitė +1.05%, per 24 valandas – -0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pixelverse (PIXFI) rinkos informacija
Dabartinė Pixelverse rinkos kapitalizacija yra $ 1.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.47K. PIXFI apyvartoje yra 2.95B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.86M
Pixelverse (PIXFI) kainos istorija USD
Stebėkite Pixelverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000002171
-0.58%
30 dienų
$ -0.0000346
-8.51%
60 dienų
$ -0.0000257
-6.46%
90 dienų
$ -0.0000728
-16.36%
Pixelverse kainos pokytis šiandien
Šiandien PIXFI užfiksuotas $ -0.000002171 (-0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pixelverse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000346 (-8.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pixelverse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIXFI rodiklis pasikeitė $ -0.0000257 (-6.46% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pixelverse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000728 (-16.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pixelverse (PIXFI) pokyčius?
Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.
Pixelverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pixelverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pixelverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Pixelverse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pixelverse (PIXFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pixelverse (PIXFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pixelverse prognozes.
Supratimas apie Pixelverse (PIXFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIXFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Pixelverse (PIXFI)
Ieškote, kaip nusipirkti Pixelverse? Viskas paprasta ir patogu! Pixelverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.