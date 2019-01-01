Pixelverse (PIXFI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePixelverse (PIXFI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Pixelverse (PIXFI) Informacija

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Oficiali svetainė:
https://pixelverse.xyz
Baltoji knyga:
https://docs.pixelverse.xyz
Blokų naršyklė:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa

Pixelverse (PIXFI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Pixelverse (PIXFI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M
Bendra pasiūla:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 2.95B
$ 2.95B$ 2.95B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M
Visų laikų rekordas:
$ 0.09945
$ 0.09945$ 0.09945
Visų laikų minimumas:
$ 0.000340195291860868
$ 0.000340195291860868$ 0.000340195291860868
Dabartinė kaina:
$ 0.0003743
$ 0.0003743$ 0.0003743

Pixelverse (PIXFI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pixelverse (PIXFI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PIXFI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PIXFI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PIXFI tokenomiką, galite peržiūrėti PIXFI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti PIXFI

Norite įtraukti Pixelverse (PIXFI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius PIXFI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Pixelverse (PIXFI) Kainų istorija

PIXFI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

PIXFI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PIXFI? Mūsų PIXFI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

