PIVX (PIVX) realiojo laiko kaina yra $ 0.1428. Per pastarąsias 24 valandas PIVX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1396 iki aukščiausios $ 0.1445 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIVX kaina yra $ 14.558699607849121, o žemiausia – $ 0.000421967008151114.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIVX per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PIVX (PIVX) rinkos informacija
No.1051
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
$ 195.05K
$ 195.05K$ 195.05K
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
96.37M
96.37M 96.37M
96,373,695.27670725
96,373,695.27670725 96,373,695.27670725
PIVX
Dabartinė PIVX rinkos kapitalizacija yra $ 13.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 195.05K. PIVX apyvartoje yra 96.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 96373695.27670725. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.76M
PIVX (PIVX) kainos istorija USD
Stebėkite PIVX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000689
-0.48%
30 dienų
$ +0.0023
+1.63%
60 dienų
$ -0.0061
-4.10%
90 dienų
$ +0.017
+13.51%
PIVX kainos pokytis šiandien
Šiandien PIVX užfiksuotas $ -0.000689 (-0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PIVX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0023 (+1.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PIVX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIVX rodiklis pasikeitė $ -0.0061 (-4.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PIVX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.017 (+13.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PIVX (PIVX) pokyčius?
PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.
PIVX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PIVX (PIVX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PIVX (PIVX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PIVX prognozes.
Supratimas apie PIVX (PIVX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIVXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PIVX (PIVX)
