PIVX logotipas

PIVX kaina(PIVX)

1 PIVX į USD – tiesioginė kaina:

$0.1428
$0.1428$0.1428
-0.48%1D
USD
PIVX (PIVX) kainos grafikas realiu laiku
PIVX (PIVX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1396
$ 0.1396$ 0.1396
24 val. žemiausia
$ 0.1445
$ 0.1445$ 0.1445
24 val. aukščiausia

$ 0.1396
$ 0.1396$ 0.1396

$ 0.1445
$ 0.1445$ 0.1445

$ 14.558699607849121
$ 14.558699607849121$ 14.558699607849121

$ 0.000421967008151114
$ 0.000421967008151114$ 0.000421967008151114

+0.28%

-0.48%

+10.10%

+10.10%

PIVX (PIVX) realiojo laiko kaina yra $ 0.1428. Per pastarąsias 24 valandas PIVX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1396 iki aukščiausios $ 0.1445 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIVX kaina yra $ 14.558699607849121, o žemiausia – $ 0.000421967008151114.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIVX per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – -0.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PIVX (PIVX) rinkos informacija

No.1051

$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M

$ 195.05K
$ 195.05K$ 195.05K

$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M

96.37M
96.37M 96.37M

96,373,695.27670725
96,373,695.27670725 96,373,695.27670725

PIVX

Dabartinė PIVX rinkos kapitalizacija yra $ 13.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 195.05K. PIVX apyvartoje yra 96.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 96373695.27670725. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.76M

PIVX (PIVX) kainos istorija USD

Stebėkite PIVX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000689-0.48%
30 dienų$ +0.0023+1.63%
60 dienų$ -0.0061-4.10%
90 dienų$ +0.017+13.51%
PIVX kainos pokytis šiandien

Šiandien PIVX užfiksuotas $ -0.000689 (-0.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PIVX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0023 (+1.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PIVX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIVX rodiklis pasikeitė $ -0.0061 (-4.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PIVX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.017 (+13.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PIVX (PIVX) pokyčius?

Peržiūrėkite PIVX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PIVX (PIVX)

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

PIVX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PIVX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

PIVX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PIVX (PIVX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PIVX (PIVX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PIVX prognozes.

Peržiūrėkite PIVX kainos prognozę dabar!

PIVX (PIVX) Tokenomika

Supratimas apie PIVX (PIVX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIVXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PIVX (PIVX)

Ieškote, kaip nusipirkti PIVX? Viskas paprasta ir patogu! PIVX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PIVX į vietos valiutas

1 PIVX(PIVX) į VND
3,757.782
1 PIVX(PIVX) į AUD
A$0.215628
1 PIVX(PIVX) į GBP
0.104244
1 PIVX(PIVX) į EUR
0.12138
1 PIVX(PIVX) į USD
$0.1428
1 PIVX(PIVX) į MYR
RM0.602616
1 PIVX(PIVX) į TRY
5.896212
1 PIVX(PIVX) į JPY
¥20.9916
1 PIVX(PIVX) į ARS
ARS$203.4186
1 PIVX(PIVX) į RUB
12.0666
1 PIVX(PIVX) į INR
12.606384
1 PIVX(PIVX) į IDR
Rp2,340.983232
1 PIVX(PIVX) į KRW
198.8847
1 PIVX(PIVX) į PHP
8.173872
1 PIVX(PIVX) į EGP
￡E.6.877248
1 PIVX(PIVX) į BRL
R$0.77112
1 PIVX(PIVX) į CAD
C$0.197064
1 PIVX(PIVX) į BDT
17.39304
1 PIVX(PIVX) į NGN
215.383812
1 PIVX(PIVX) į COP
$559.998768
1 PIVX(PIVX) į ZAR
R.2.500428
1 PIVX(PIVX) į UAH
5.894784
1 PIVX(PIVX) į VES
Bs22.2768
1 PIVX(PIVX) į CLP
$137.2308
1 PIVX(PIVX) į PKR
Rs40.556628
1 PIVX(PIVX) į KZT
76.980624
1 PIVX(PIVX) į THB
฿4.54104
1 PIVX(PIVX) į TWD
NT$4.336836
1 PIVX(PIVX) į AED
د.إ0.524076
1 PIVX(PIVX) į CHF
Fr0.112812
1 PIVX(PIVX) į HKD
HK$1.110984
1 PIVX(PIVX) į AMD
֏54.565308
1 PIVX(PIVX) į MAD
.د.م1.289484
1 PIVX(PIVX) į MXN
$2.657508
1 PIVX(PIVX) į SAR
ريال0.5355
1 PIVX(PIVX) į PLN
0.52122
1 PIVX(PIVX) į RON
лв0.619752
1 PIVX(PIVX) į SEK
kr1.336608
1 PIVX(PIVX) į BGN
лв0.238476
1 PIVX(PIVX) į HUF
Ft48.063624
1 PIVX(PIVX) į CZK
2.983092
1 PIVX(PIVX) į KWD
د.ك0.043554
1 PIVX(PIVX) į ILS
0.474096
1 PIVX(PIVX) į AOA
Kz130.172196
1 PIVX(PIVX) į BHD
.د.ب0.0536928
1 PIVX(PIVX) į BMD
$0.1428
1 PIVX(PIVX) į DKK
kr0.911064
1 PIVX(PIVX) į HNL
L3.742788
1 PIVX(PIVX) į MUR
6.505968
1 PIVX(PIVX) į NAD
$2.510424
1 PIVX(PIVX) į NOK
kr1.42086
1 PIVX(PIVX) į NZD
$0.239904
1 PIVX(PIVX) į PAB
B/.0.1428
1 PIVX(PIVX) į PGK
K0.605472
1 PIVX(PIVX) į QAR
ر.ق0.519792
1 PIVX(PIVX) į RSD
дин.14.314272

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PIVX

Kiek PIVX(PIVX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PIVX kaina USD valiuta yra 0.1428USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PIVX į USD kaina?
Dabartinė PIVX kaina USD valiuta yra $ 0.1428. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PIVX rinkos kapitalizacija?
PIVX rinkos kapitalizacija yra $ 13.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PIVX apyvartoje?
PIVX apyvartoje yra 96.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PIVX kaina?
PIVX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 14.558699607849121USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PIVX kaina?
PIVX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000421967008151114USD.
Kokia yra PIVX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PIVX yra $ 195.05KUSD.
Ar PIVX kaina šiais metais kils?
PIVX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PIVX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:08(UTC+8)

