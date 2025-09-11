Daugiau apie PIB

PIBBLE logotipas

PIBBLE kaina(PIB)

1 PIB į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002986
$0.0002986$0.0002986
+1.94%1D
USD
PIBBLE (PIB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:47:10(UTC+8)

PIBBLE (PIB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002929
$ 0.0002929$ 0.0002929
24 val. žemiausia
$ 0.000301
$ 0.000301$ 0.000301
24 val. aukščiausia

$ 0.0002929
$ 0.0002929$ 0.0002929

$ 0.000301
$ 0.000301$ 0.000301

$ 292.4109226098197
$ 292.4109226098197$ 292.4109226098197

$ 0.000056931377751
$ 0.000056931377751$ 0.000056931377751

0.00%

+1.94%

-4.24%

-4.24%

PIBBLE (PIB) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002986. Per pastarąsias 24 valandas PIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002929 iki aukščiausios $ 0.000301 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIB kaina yra $ 292.4109226098197, o žemiausia – $ 0.000056931377751.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PIBBLE (PIB) rinkos informacija

No.1300

$ 7.21M
$ 7.21M$ 7.21M

$ 737.19
$ 737.19$ 737.19

$ 8.96M
$ 8.96M$ 8.96M

24.15B
24.15B 24.15B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

29,696,500,892.670006
29,696,500,892.670006 29,696,500,892.670006

80.50%

KLAY

Dabartinė PIBBLE rinkos kapitalizacija yra $ 7.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 737.19. PIB apyvartoje yra 24.15B vienetų, o bendras kiekis siekia 29696500892.670006. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.96M

PIBBLE (PIB) kainos istorija USD

Stebėkite PIBBLE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ +0.000005683+1.94%
30 dienų$ -0.0001174-28.23%
60 dienų$ -0.0002006-40.19%
90 dienų$ -0.0001484-33.20%
PIBBLE kainos pokytis šiandien

Šiandien PIB užfiksuotas $ +0.000005683 (+1.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PIBBLE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001174 (-28.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PIBBLE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIB rodiklis pasikeitė $ -0.0002006 (-40.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PIBBLE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001484 (-33.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PIBBLE (PIB) pokyčius?

Peržiūrėkite PIBBLE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PIBBLE (PIB)

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

PIBBLE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PIBBLE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PIBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PIBBLE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PIBBLE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PIBBLE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PIBBLE (PIB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PIBBLE (PIB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PIBBLE prognozes.

Peržiūrėkite PIBBLE kainos prognozę dabar!

PIBBLE (PIB) Tokenomika

Supratimas apie PIBBLE (PIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PIBBLE (PIB)

Ieškote, kaip nusipirkti PIBBLE? Viskas paprasta ir patogu! PIBBLE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PIB į vietos valiutas

PIBBLE išteklius

Išsamesnei PIBBLE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali PIBBLE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PIBBLE

Kiek PIBBLE(PIB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PIB kaina USD valiuta yra 0.0002986USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PIB į USD kaina?
Dabartinė PIB kaina USD valiuta yra $ 0.0002986. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PIBBLE rinkos kapitalizacija?
PIB rinkos kapitalizacija yra $ 7.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PIB apyvartoje?
PIB apyvartoje yra 24.15BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PIB kaina?
PIB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 292.4109226098197USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PIB kaina?
PIB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000056931377751USD.
Kokia yra PIB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PIB yra $ 737.19USD.
Ar PIB kaina šiais metais kils?
PIB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PIB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:47:10(UTC+8)

PIBBLE (PIB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8) Tipas Informacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

