PIBBLE (PIB) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002986. Per pastarąsias 24 valandas PIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002929 iki aukščiausios $ 0.000301 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PIB kaina yra $ 292.4109226098197, o žemiausia – $ 0.000056931377751.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PIB per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PIBBLE (PIB) rinkos informacija
$ 7.21M
$ 737.19
$ 8.96M
24.15B
30,000,000,000
29,696,500,892.670006
80.50%
KLAY
Dabartinė PIBBLE rinkos kapitalizacija yra $ 7.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 737.19. PIB apyvartoje yra 24.15B vienetų, o bendras kiekis siekia 29696500892.670006. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.96M
PIBBLE (PIB) kainos istorija USD
Stebėkite PIBBLE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000005683
+1.94%
30 dienų
$ -0.0001174
-28.23%
60 dienų
$ -0.0002006
-40.19%
90 dienų
$ -0.0001484
-33.20%
PIBBLE kainos pokytis šiandien
Šiandien PIB užfiksuotas $ +0.000005683 (+1.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PIBBLE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001174 (-28.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PIBBLE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PIB rodiklis pasikeitė $ -0.0002006 (-40.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PIBBLE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001484 (-33.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PIBBLE (PIB) pokyčius?
Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.
PIBBLE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PIBBLE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PIBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PIBBLE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PIBBLE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PIBBLE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PIBBLE (PIB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PIBBLE (PIB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PIBBLE prognozes.
Supratimas apie PIBBLE (PIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PIBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PIBBLE (PIB)
Ieškote, kaip nusipirkti PIBBLE? Viskas paprasta ir patogu! PIBBLE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.