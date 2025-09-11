Daugiau apie PHB

Phoenix Global logotipas

Phoenix Global kaina(PHB)

1 PHB į USD – tiesioginė kaina:

Phoenix Global (PHB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:34:31(UTC+8)

Phoenix Global (PHB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.41%

+0.68%

+12.43%

+12.43%

Phoenix Global (PHB) realiojo laiko kaina yra $ 0.5859. Per pastarąsias 24 valandas PHB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5724 iki aukščiausios $ 0.5944 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHB kaina yra $ 4.094629014078536, o žemiausia – $ 0.06654096148398123.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHB per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +0.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Phoenix Global (PHB) rinkos informacija

No.714

91.59%

BSC

Dabartinė Phoenix Global rinkos kapitalizacija yra $ 34.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.27M. PHB apyvartoje yra 58.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 58619105.29894407. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.50M

Phoenix Global (PHB) kainos istorija USD

Stebėkite Phoenix Global kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003957+0.68%
30 dienų$ +0.0133+2.32%
60 dienų$ +0.005+0.86%
90 dienų$ +0.1432+32.34%
Phoenix Global kainos pokytis šiandien

Šiandien PHB užfiksuotas $ +0.003957 (+0.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Phoenix Global 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0133 (+2.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Phoenix Global 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PHB rodiklis pasikeitė $ +0.005 (+0.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Phoenix Global 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1432 (+32.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Phoenix Global (PHB) pokyčius?

Peržiūrėkite Phoenix Global kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Phoenix Global (PHB)

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Phoenix Global galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Phoenix Global investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PHBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Phoenix Global mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Phoenix Global, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Phoenix Global kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Phoenix Global (PHB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Phoenix Global (PHB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Phoenix Global prognozes.

Peržiūrėkite Phoenix Global kainos prognozę dabar!

Phoenix Global (PHB) Tokenomika

Supratimas apie Phoenix Global (PHB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Phoenix Global (PHB)

Ieškote, kaip nusipirkti Phoenix Global? Viskas paprasta ir patogu! Phoenix Global lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PHB į vietos valiutas

1 Phoenix Global(PHB) į VND
15,417.9585
1 Phoenix Global(PHB) į AUD
A$0.884709
1 Phoenix Global(PHB) į GBP
0.427707
1 Phoenix Global(PHB) į EUR
0.498015
1 Phoenix Global(PHB) į USD
$0.5859
1 Phoenix Global(PHB) į MYR
RM2.472498
1 Phoenix Global(PHB) į TRY
24.191811
1 Phoenix Global(PHB) į JPY
¥86.1273
1 Phoenix Global(PHB) į ARS
ARS$834.61455
1 Phoenix Global(PHB) į RUB
49.50855
1 Phoenix Global(PHB) į INR
51.723252
1 Phoenix Global(PHB) į IDR
Rp9,604.916496
1 Phoenix Global(PHB) į KRW
816.012225
1 Phoenix Global(PHB) į PHP
33.536916
1 Phoenix Global(PHB) į EGP
￡E.28.216944
1 Phoenix Global(PHB) į BRL
R$3.16386
1 Phoenix Global(PHB) į CAD
C$0.808542
1 Phoenix Global(PHB) į BDT
71.36262
1 Phoenix Global(PHB) į NGN
883.707111
1 Phoenix Global(PHB) į COP
$2,297.642004
1 Phoenix Global(PHB) į ZAR
R.10.259109
1 Phoenix Global(PHB) į UAH
24.185952
1 Phoenix Global(PHB) į VES
Bs91.4004
1 Phoenix Global(PHB) į CLP
$563.0499
1 Phoenix Global(PHB) į PKR
Rs166.401459
1 Phoenix Global(PHB) į KZT
315.846972
1 Phoenix Global(PHB) į THB
฿18.63162
1 Phoenix Global(PHB) į TWD
NT$17.793783
1 Phoenix Global(PHB) į AED
د.إ2.150253
1 Phoenix Global(PHB) į CHF
Fr0.462861
1 Phoenix Global(PHB) į HKD
HK$4.558302
1 Phoenix Global(PHB) į AMD
֏223.878249
1 Phoenix Global(PHB) į MAD
.د.م5.290677
1 Phoenix Global(PHB) į MXN
$10.903599
1 Phoenix Global(PHB) į SAR
ريال2.197125
1 Phoenix Global(PHB) į PLN
2.138535
1 Phoenix Global(PHB) į RON
лв2.542806
1 Phoenix Global(PHB) į SEK
kr5.484024
1 Phoenix Global(PHB) į BGN
лв0.978453
1 Phoenix Global(PHB) į HUF
Ft197.202222
1 Phoenix Global(PHB) į CZK
12.239451
1 Phoenix Global(PHB) į KWD
د.ك0.1786995
1 Phoenix Global(PHB) į ILS
1.945188
1 Phoenix Global(PHB) į AOA
Kz534.088863
1 Phoenix Global(PHB) į BHD
.د.ب0.2202984
1 Phoenix Global(PHB) į BMD
$0.5859
1 Phoenix Global(PHB) į DKK
kr3.738042
1 Phoenix Global(PHB) į HNL
L15.356439
1 Phoenix Global(PHB) į MUR
26.693604
1 Phoenix Global(PHB) į NAD
$10.300122
1 Phoenix Global(PHB) į NOK
kr5.829705
1 Phoenix Global(PHB) į NZD
$0.984312
1 Phoenix Global(PHB) į PAB
B/.0.5859
1 Phoenix Global(PHB) į PGK
K2.484216
1 Phoenix Global(PHB) į QAR
ر.ق2.132676
1 Phoenix Global(PHB) į RSD
дин.58.730616

Phoenix Global išteklius

Išsamesnei Phoenix Global analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Phoenix Global svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Phoenix Global

Kiek Phoenix Global(PHB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PHB kaina USD valiuta yra 0.5859USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PHB į USD kaina?
Dabartinė PHB kaina USD valiuta yra $ 0.5859. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Phoenix Global rinkos kapitalizacija?
PHB rinkos kapitalizacija yra $ 34.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PHB apyvartoje?
PHB apyvartoje yra 58.62MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PHB kaina?
PHB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.094629014078536USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PHB kaina?
PHB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06654096148398123USD.
Kokia yra PHB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PHB yra $ 1.27MUSD.
Ar PHB kaina šiais metais kils?
PHB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PHB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:34:31(UTC+8)

Phoenix Global (PHB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

