Phoenix Global (PHB) realiojo laiko kaina yra $ 0.5859. Per pastarąsias 24 valandas PHB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5724 iki aukščiausios $ 0.5944 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PHB kaina yra $ 4.094629014078536, o žemiausia – $ 0.06654096148398123.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PHB per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – +0.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Phoenix Global (PHB) rinkos informacija
No.714
$ 34.34M
$ 34.34M
$ 1.27M
$ 1.27M
$ 37.50M
$ 37.50M
58.62M
58.62M
64,000,000
64,000,000
58,619,105.29894407
58,619,105.29894407
91.59%
BSC
Dabartinė Phoenix Global rinkos kapitalizacija yra $ 34.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.27M. PHB apyvartoje yra 58.62M vienetų, o bendras kiekis siekia 58619105.29894407. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.50M
Phoenix Global (PHB) kainos istorija USD
Stebėkite Phoenix Global kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003957
+0.68%
30 dienų
$ +0.0133
+2.32%
60 dienų
$ +0.005
+0.86%
90 dienų
$ +0.1432
+32.34%
Phoenix Global kainos pokytis šiandien
Šiandien PHB užfiksuotas $ +0.003957 (+0.68%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Phoenix Global 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0133 (+2.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Phoenix Global 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PHB rodiklis pasikeitė $ +0.005 (+0.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Phoenix Global 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1432 (+32.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Phoenix Global (PHB) pokyčius?
Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.
Phoenix Global galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Phoenix Global investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PHBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Phoenix Global mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Phoenix Global, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Phoenix Global kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Phoenix Global (PHB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Phoenix Global (PHB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Phoenix Global prognozes.
Supratimas apie Phoenix Global (PHB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PHBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Phoenix Global (PHB)
Ieškote, kaip nusipirkti Phoenix Global? Viskas paprasta ir patogu! Phoenix Global lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.