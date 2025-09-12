Phoenix Global (PHB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Phoenix Global kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PHB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Phoenix Global kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Phoenix Global kainos prognozė
$0.5924
$0.5924$0.5924
+1.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:14:22(UTC+8)

Phoenix Global Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Phoenix Global galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.5924 prekybos kainą 2025 m.

Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Phoenix Global galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.62202 prekybos kainą 2026 m.

Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PHB ateities kaina yra $ 0.653121 su 10.25% augimo norma.

Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PHB ateities kaina yra $ 0.685777 su 15.76% augimo norma.

Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PHB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.720065, o augimo norma – 21.55%.

Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PHB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.756069, o augimo norma – 27.63%.

Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Phoenix Global kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.2315 prekybos kainą.

Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Phoenix Global kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.0060 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.5924
    0.00%
  • 2026
    $ 0.62202
    5.00%
  • 2027
    $ 0.653121
    10.25%
  • 2028
    $ 0.685777
    15.76%
  • 2029
    $ 0.720065
    21.55%
  • 2030
    $ 0.756069
    27.63%
  • 2031
    $ 0.793872
    34.01%
  • 2032
    $ 0.833566
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.875244
    47.75%
  • 2034
    $ 0.919006
    55.13%
  • 2035
    $ 0.964957
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0132
    71.03%
  • 2037
    $ 1.0638
    79.59%
  • 2038
    $ 1.1170
    88.56%
  • 2039
    $ 1.1729
    97.99%
  • 2040
    $ 1.2315
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Phoenix Global kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.5924
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.592481
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.592968
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.594834
    0.41%
Phoenix Global (PHB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PHB kaina yra $0.5924. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Phoenix Global (PHB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PHB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.592481. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Phoenix Global (PHB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PHB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.592968. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Phoenix Global (PHB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PHB kaina yra $0.594834. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Phoenix Global kainų statistika

$ 0.5924
$ 0.5924$ 0.5924

+1.05%

$ 34.76M
$ 34.76M$ 34.76M

58.64M
58.64M 58.64M

$ 759.30K
$ 759.30K$ 759.30K

--

Naujausia PHB kaina yra $ 0.5924. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 759.30K.
Be to, PHB turi 58.64M apyvartą ir $ 34.76M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Phoenix Global (PHB)

Bandote įsigyti PHB? Dabar galite PHB įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Phoenix Global ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PHB dabar

Phoenix Global istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Phoenix Global, dabartinė Phoenix Global kaina yra 0.5927USD. Apyvartinė Phoenix Global (PHB) pasiūla yra 0.00 PHB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $34.76M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.010399
    $ 0.6053
    $ 0.5776
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.036200
    $ 0.6372
    $ 0.5304
  • 30 dienų
    -0.05%
    $ -0.037499
    $ 0.6529
    $ 0.5055
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Phoenix Global kaina pasikeitė $0.010399, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Phoenix Global buvo prekiaujama aukščiausia $0.6372 ir žemiausia $0.5304. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo PHB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Phoenix Global įvyko -0.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.037499 vertę. Tai rodo, kad PHB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Phoenix Global kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PHB kainų istoriją

Kaip veikia Phoenix Global (PHB) kainų prognozės modulis?

Phoenix Global Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PHB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Phoenix Global ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PHB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Phoenix Global kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PHB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PHB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Phoenix Global potencialą.

Kodėl PHB kainų prognozė yra svarbi?

PHB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PHB dabar?
Pagal jūsų prognozes, PHB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PHB kainų prognozė?
Remiantis Phoenix Global (PHB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PHB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PHB 2026 m.?
1 vieneto Phoenix Global (PHB) kaina šiandien yra $0.5924. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PHB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PHB kaina 2027 m.?
Phoenix Global (PHB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PHB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PHB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Phoenix Global (PHB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PHB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Phoenix Global (PHB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PHB 2030 m.?
1 vieneto Phoenix Global (PHB) kaina šiandien yra $0.5924. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PHB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PHB kainų prognozė 2040 metams?
Phoenix Global (PHB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PHB kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:14:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.